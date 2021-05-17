Для ученых версия лабораторной утечки Covid-19 больше не является табу

"(...) В то время как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает к новым исследованиям, определенная часть научного сообщества считает все более очевидным, что Китай не предоставляет всю имеющуюся в его распоряжении информацию для того, чтобы прояснить загадку происхождения Covid. В открытом письме, опубликованном в престижном журнале Science, около двадцати ученых очень высокого уровня призвали исследовать гипотезу лабораторной утечки наряду с гипотезой естественной "зоонозной передачи". Они потребовали "прозрачного, объективного расследования, основанного на данных (...) и подлежащего независимому мониторингу", - пишут журналисты Le Figaro Венсан Борденав и Дельфина Шайе.

"Таким образом, они присоединились к мнению "Парижской группы", международной и многопрофильной группе ученых, ставшей с начала года инициатором серии открытых писем, адресованных ВОЗ, с призывом пролить свет на происхождение пандемии без отбрасывания версии о случайной лабораторной утечке. Исследователи требуют "доступа к научным данным, которые Китай отказывается раскрывать", - резюмирует Жиль Деманеф, член этой группы и независимого исследовательского коллектива Drastic, который более года занимается исследованием происхождения пандемии", - говорится в статье.

"Все эти эксперты сожалеют о пробелах в докладе Всемирной организации здравоохранения о происхождении пандемии, выпущенном в марте. Миссия экспертов, отправленная в Китай в январе и феврале, не сумела получить доступ к определенным стратегическим местам, ко всем необработанным данным и провела всего несколько часов в Уханьском институте вирусологии, где был секвенирован самый генетически близкий к Sars-CoV-2 вирус летучей мыши под названием RaTG13. Она пришла к выводу, что гипотеза лабораторной аварии является "крайне маловероятной", - передают авторы статьи.

"(...) По своему содержанию открытое письмо не сильно отличается от слов Тедроса Адханома Гебрейесуса, но его подписанты, всемирно известные ученые, придают ему большую важность", - анализирует Жан-Франсуа Жюльен, эколог Национального музея естественной истории. Первым автором является Джесси Блум, известный вирусолог из Вашингтонского университета", - указывают журналисты.

"(...) Волей случая это письмо было опубликовано в то время, когда в Twitter один анонимный аккаунт предал огласке академические исследования, проводимые в последние годы в Уханьском институте вирусологии. "Утечка диссертации и двух научных трудов показывает, что китайский институт вирусологии обладает сведениями, которые он отказывается передавать, хотя на некоторые из них явно существует запрос со стороны научного сообщества", - указывает Жиль Деманеф".

"В период с 2012 по 2015 год ученые из Уханьского института вирусологии собрали множество вирусов в шахте в районе Модзян, в 1500 км к юго-западу от Уханя. Среди них знаменитый RaTG13, который в феврале 2020 года стал предметом публикации Ши Чжэнли, всемирно признанного специалиста по коронавирусам и исследователя Института", - говорится далее.

"(...) Новые документы, опубликованные в Twitter, показывают, что в 2016 году ученые Института фактически провели полное секвенирование генома вируса. Почему же для обнародования этих данных потребовалось ждать до февраля 2020 года? Кроме того, специалисты указывают на заметные различия между двумя последовательностями (около десяти мутаций в спикуле), хотя они должны быть идентичными, - подчеркивают журналисты. - "Было бы важно понять, как вирус эволюционировал таким образом, - отмечает Жиль Деманеф. - К сожалению, исследователи заявляют, что израсходовали все биологические образцы, соответствующие RaTG 13".

"Во втором исследовании более подробно представлены проводимые в институте эксперименты по "усилению функциональности" и созданию химерных вирусов (гибрид двух разных вирусов). Чтобы предвидеть будущие эпидемии, ученые работают над тем, чтобы сделать вирус более заразным или более вирулентным in vitro. Но когда эти манипуляции стали предметом научных публикаций, некоторые из них не были представлены со всей полнотой, - пишет Le Figaro. - "Интересно видеть, что одним из подписантов письма в Science является Ральф Барик - добавляет Жиль Деманеф. - Он не только работал с Ши Чжэнли, но и изучал химерные вирусы и даже уже объяснил, что их можно сделать необнаруживаемыми".

"(...) Журнал MIT Technology приводит высказывание Ши Чжэнли, которая говорит, что "огорчена" этими учеными спорами. "Подобные утверждения, безусловно, нанесут ущерб репутации и энтузиазму ученых (...) и в конечном итоге ослабят способность людей предотвратить следующую пандемию".