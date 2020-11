17 ноября 2020 г. Дэн Саббах и Люк Хардинг | The Guardian Кремль намеревался убить Навального, полагают западные разведывательные агентства "Западные агентства безопасности считают, что Кремль намеревался убить оппозиционного лидера Алексея Навального и не смог достичь смертоносной цели только из-за быстроты мышления первых лиц, оказывавших ему помощь, когда он внезапно заболел в августе", - передает The Guardian. "Согласно результатам лабораторных тестов, Навальный был отравлен потенциально более мягким типом "Новичка", чем тот, который был использован во время атаки в Солсбери, что указывает на активную программу химического оружия в России, способную производить различные варианты яда", - говорится в статье. "В настоящий момент дипломаты из Великобритании, Франции и Германии работают вместе над тем, чтобы попытаться заставить агентство по химическому оружию ОЗХО официально заявить на пленарном заседании, которое начнется в конце месяца, о том, что ответственность несет Россия. Неясно, увенчается ли успехом эта попытка, но европейские агентства безопасности в частном порядке указывают, что "появляется все больше свидетельств" причастности к атаке российского государства", - уверяет газета. (...) Проводившие тесты лаборатории Германии, Франции и Швеции, а также ОЗХО, пришли к заключению, что в организме оппозиционного лидера обнаружены следы нервного агента "Новичок", пишет The Guardian. "Они также пришли к выводу, что этот тип "Новичка" отличался от того, что был использован во время атаки в Солсбери в Великобритании в 2018 году на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию и в конечном итоге привел к смерти британской женщины, Дон Стерджесс". (...) "Навальный обвинил в причастности к преступлению Владимира Путина. Такое нападение на самого известного оппозиционного политика России с применением химического оружия, так тесно ассоциируемого с Кремлем, почти наверняка было санкционировано президентом, утверждают западные разведывательные агентства. Москва свою причастность отрицает (...)", - подчеркивается в статье. (...) "Официально Кремль уничтожил свои запасы химического оружия в октябре 2017 года. Но в прошлом месяце следственный веб-сайт Bellingcat сообщил, что российская программа рассредоточилась по ряду секретных лабораторий и все еще действует (...) Между тем, в прошлом месяце выяснилось, что западные агентства пришли к выводу, что отравление Навального осуществило российское шпионское агентство ФСБ. Великобритания и ЕС указали на главу ФСБ Александра Бортникова, а также на пятерых других высокопоставленных российских чиновников и московский исследовательский институт. Но представители служб безопасности и дипломаты надеются пойти дальше и сосредоточены на таких людях, как генерал Алексей Седов, который руководит Второй службой ФСБ, отвечающей за борьбу с терроризмом, экстремизмом и внутренними политическими угрозами. Дипломатические источники обвинили в отравлении это подразделение". (...) "Западные агентства до сих пор не знают, как именно был отравлен Навальный, хотя они полагают - как предположил и сам оппозиционный лидер - что он был атакован в своем гостиничном номере во время поездки в Сибирь, возможно, когда "Новичок" был добавлен в бутылку с водой. Нескольких капель "Новичка" - бесцветного яда без запаха, впервые разработанного Россией в 1970-х годах - добавленных в напиток или нанесенных непосредственно на кожу, обычно достаточно, чтобы убить, что заставляет некоторых задаваться вопросом, почему Навальный не умер быстро, даже с учетом своевременного лечения. Западные агентства безопасности также подозревают, что нападение могло быть каким-то образом проваленным, хотя никаких доказательств, подтверждающих это, нет. (...)", - отмечается в статье. Источник: The Guardian