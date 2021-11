17 ноября 2021 г. Эндрю Хиггинс и Марк Сантора | The New York Times Замерзшие и оставленные на произвол в полицейском государстве на фоне того, как усиливается отчаяние "Он провел 28 ночей, каждая из которых была холоднее предыдущей, задыхаясь от дыма костра и отчаяния, на пороге Европы. Он трижды перебирался через колючую проволоку в Польшу, но его схватывали в лесу и заставляли вернуться в Белоруссию. Срок действия его визы в Белоруссию истек 12 дней назад, в результате чего он оказался во власти репрессивного полицейского государства. Во вторник (...) Раванд Акрам, 23-летний курд из Ирака, и сотни других отчаявшихся и все более разгневанных мигрантов, оставленных на произвол судьбы на границе - и подстрекаемых, по его словам, представителями белорусских сил безопасности - кинулись к пограничному контрольно-пропускному пункту, бросая камни и мусор в польские силы безопасности, сосредоточенные всего в нескольких ярдах от них. То, что началось около полудня как очередная попытка прорвать пограничный забор, переросло в опасную схватку, на которую польские офицеры ответили залпами из водомётов и слезоточивым газом", - пишет The New York Times. (...) "Через несколько часов белорусские пограничники неожиданно начали переводить сотни мигрантов из их замерзшего лагеря в укрытие на ближайшем складе. Сразу не было ясно, какие планы у властей в отношении тех, кого они переселяют, но многие опасались, что переселение было прелюдией к депортации, а не просто гуманным жестом", - говорится в статье. "Столкновение во вторник, худшее за длящийся не один месяц тупик на восточном фланге ЕC, подчеркнуло опасность противостояния между Белоруссией, близким союзником России, и Польшей, членом НАТО и ЕС, каждая из которых полна решимости не отступать. За последние недели на границе погибли как минимум 11 человек. "Мы просто палка, которой они бьют друг друга, - говорит Акрам. - Мы в самом центре их битвы". "По его утверждению, сотрудники белорусских сил безопасности подстегнули потасовку, заявив мигрантам, застрявшим в зловонном, замерзшем лагере всего в нескольких ярдах от Польши, что жесткое националистическое правительство Варшавы никогда не впустит их, если они не заставят их сделать это. Но он также обвинил Польшу в том, что она поставила противостояние давлению авторитарного лидера Белоруссии Александра Лукашенко выше жизней отчаявшихся людей", - пишет газета. "Никто не хочет выглядеть слабым, - сказал он. - Мы стали мячом, который пинают, в их большой политической игре". "Чиновники ЕС назвали кризис "гибридной войной", спровоцированной Лукашенко, чтобы наказать Польшу за то, что она укрыла некоторых из своих самых откровенных оппонентов, и заставить блок отменить санкции в отношении его страны. Белоруссия со своей стороны настаивает на том, что это гуманитарная катастрофа, вызванная отказом Европы соблюдать нормы международного права и предоставить людям, бегущим от войны и отчаяния, право хотя бы подать заявление о предоставлении убежища", - пишет издание. "Чтобы подкрепить собственную версию событий, Белоруссия разрешила нескольким иностранным новостным организациям, в том числе The New York Times, посетить границу и стать свидетелями нищеты и отчаяния. Польша, жаждущая держать отчаяние подальше от общественности, закрыла свою сторону границы, запретив гуманитарным работникам, журналистам и даже врачам приближаться к месту происшествий во вторник", - подчеркивается в статье. (...) "Со времени спорных президентских выборов в прошлом году, которые многие сочли сфальсифицированными, белорусские власти заставил замолчать почти все независимые голоса. Но они более открыты для внимательной проверки того, что происходит на границе, чем Польша, демократия с экспрессивными средствами массовой информации, которым теперь завязали глаза в приграничной зоне", - говорится в статье. (...) "Есть пределы тому, насколько Лукашенко может усиливать напряженность, и даже есть некоторые признаки того, что он, возможно, пытается снизить его. Поток мигрантов замедляется, поскольку авиакомпании либо прекращают полеты в Минск, столицу Белоруссии, либо не пускают иракских и сирийских пассажиров. В Минске рано утром во вторник множество мигрантов все еще оставались в отеле "Юбилейный", (...) но некоторые сообщили, что что были вынуждены выписаться из отеля и опасаются высылки", - говорится в статье. (...) "Правительство Ирака организует на этой неделе эвакуационный рейс из Минска обратно в Ирак. "Я лучше умру здесь на морозе, чем вернусь в Ирак", - говорит Рекар Хамид, 32-летний иракский курд, который потратил около 10 тыс. долларов, чтобы его, его жену и 2-летнего сына доставили на окраины ЕС и все еще надеется суметь пройти последние несколько ярдов. Он спит в хрупкой зеленой палатке у дороги к пограничному переходу. За ним раскинулась апокалиптическая панорама костров и дрожащих от холода людей в грязной одежде. По оценкам белорусских пограничников, в районе Брузги застряло не менее 2 тыс. человек". "Решение разместить во вторник некоторых мигрантов на складе может сигнализировать о том, что Белоруссия хочет ослабить пограничную напряженность. Некоторые из тех, кто шел к складу - через узкий коридор, охраняемый белорусскими солдатами с автоматами - казалось, были готовы отступить. 23-летний Биляль, мигрант из Ирака, который назвал только свое имя, сказал: "Попасть в Европу уж слишком невозможно, мы хотим вернуться домой". Акрам тоже говорит, что с него достаточно, несмотря на то, что он потратил 4700 долларов, чтобы оказаться в нескольких ярдах от своей цели. По его словам, из-за того, что ночью температура опускается ниже нуля, он не может смириться с тем, что будут другие дни, когда она будет просыпаться, чувствуя себя мумией, скованной в спальном мешке, застывшем ото льда. "Все закончено, закончено", - говорит он. "Но с наступлением ночи все еще можно было видеть сотни других людей на открытом воздухе возле пограничного перехода, которые волокли за собой бревна и солому, готовясь к очередной ледяной ночи", - заключают авторы публикации. В написании статьи приняли участие Сангар Халил, Анатоль Магдиарц и Валери Хопкинс Источник: The New York Times