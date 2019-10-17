Где живут самые щедрые люди

"Масштабное исследование пришло к неожиданным выводам о готовности людей в разных странах пожертвовать средства или помочь другим. При этом более удивительным оказалось то, в каких странах люди не думают об остальных, чем то, какие страны заняли первые строчки мирового рейтинга", - сообщает немецкое издание Die Welt.

Масштабный анализ был проведен благотворительным фондом Charities Aid Foundation (CAF). "В течение десяти лет исследователи опросили около 1,3 млн человек в 126 странах на предмет того, сколько средств они тратят на благотворительные цели, как часто помогают незнакомцам, оказавшимся в беде, и насколько они вовлечены в работу на общественных началах", - передает журналист Франк Штокер.

На первом месте оказались американцы, "которые неизменно демонстрируют высокую готовность жертвовать деньги, оказывать поддержку людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, и работать на общественных началах. Однако сразу за ними, на втором месте, неожиданным образом оказалась Мьянма. Также девятое и десятое место рейтинга заняли страны, которые скорее относятся к бедным: Шри-Ланка и Индонезия".​

"CAF объясняет щедрость людей в этих странах религиозными традициями. "Как в Мьянме, так и в Шри-Ланке значительную часть населения составляют последователи буддизма Тхеравады", - говорится в анализе. Среди сторонников этой религии принято регулярно помогать монахам пожертвованиями в виде еды или денег. В Индонезии в свою очередь влияние оказывает традиция закята, предписываемого исламом пожертвования бедным".

"Такой состав лидирующей группы стран удивляет почти так же, как и группа, оказавшаяся в конце списка. Его замыкает Китай. Народная республика стала единственной страной, которая по всем трем изученным пунктам оказалась в числе десяти стран с наихудшими показателями. (...) И это при том, что едва ли какая-то другая страна за последние 20 лет пережила такой стремительный рост благосостояния, как Китай. Сегодня доход на душу населения превышает там доход в Мьянме почти в три раза", - указывает издание.

На такое несоответствие обратило внимание исследование Программы развития ООН еще в 2016 году: тогда в качестве причин были названы различные формальные и правовые аспекты, например, отсутствие налогового стимула для пожертвований или запрет сбора пожертвований частными организациями. Однако с тех пор эти законы по большей части были реформированы, что, впрочем, не изменило ситуации. Согласно новому исследованию CAF, причиной отсутствия щедрости у китайцев является также конфуцианская традиция. "Она предписывает помощь другим - однако только в случае, если они относятся к собственному роду. На самом деле в Китае по сей день происходят случаи, когда человек получил серьезную травму, но десятки прохожих будут просто идти мимо, не помогая. Это равнодушие к судьбе других настолько глубоко вошло в образ мышления, что в Китае уже были случаи, когда жертвы подавали в суд на тех, кто оказал им помощь", - говорится в статье.

Такое положение вещей полностью противоречит практике африканских стран. В пункте о помощи незнакомцам они заняли в рейтинге CAF первые места: Либерия оказалась на первом месте, Сьерра-Леоне - на втором. В десятку первых стран в этом вопросе вошли также Кения, Замбия, Уганда, Нигерия и Малави. "CAF объясняет это философией убунту, которую практикуют в значительной части Африки и которая основывается на сострадании и взаимной помощи, необходимых для создания гармоничного общества".

Что касается Китая, то, по мнению исследователей, равнодушие по отношению к другим укрепилось здесь в коммунистический период, ведь по крайней мере в первые десятилетия режима считалось, что признание потребности в благотворительности равнозначно провалу государства.

"В списке стран, где люди меньше всего готовы помогать другим, преобладают государства, которые некогда находились под коммунистическом управлением", - констатирует исследование CAF. Россия в общем рейтинге оказалась лишь на несколько строчек выше Китая". Китай занял в рейтинге 126 место, в то время как Россия оказалась на 117 месте, передает Die Welt.