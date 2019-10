17 октября 2019 г. Натан Щаранский | The Washington Post Это дело затрудняет проведение различий между нынешним российским режимом и советской диктатурой "В последние годы мне много раз задавали вопрос, возвращается ли Россия под властью Владимира Путина к тоталитаризму в советском стиле. Каждый раз я настаивал на том, что, несмотря на все большую концентрацию власти в руках администрации Путина и особенно несмотря на тревожную утрату независимости судебной власти, сегодняшняя Россия все же сильно отличается от Советского Союза (...)", - пишет в своей статье для The Washington Post Натан Щаранский, правозащитник и бывший политзаключенный в Советском Союзе, государственный и общественный деятель в Израиле, председатель Института изучения глобального антисемитизма и политики. "Тем не менее, с каждым новым примером беззакония и коррупции российского правительства в последние годы выявить столь четкое различие между поведением нынешнего режима и поведением советской диктатуры становится все труднее. Нынешнее дело Наамы Иссахар, 26-летней американо-израильтянки, которую задержали за хранение марихуаны минувшей весной во время пересадки в московском аэропорту и позже обвинили в контрабанде наркотиков, является новым и тревожным шагом в растущем злоупотреблении Москвой судебной властью в политических целях, - считает Щаранский. - (...) Российское правительство использует Иссахар в качестве заложницы для освобождения предполагаемого хакера-преступника, который в настоящее время содержится в Израиле и разыскивается США. Алексей Бурков, российский IT-специалист, которому в 2015 году в Вирджинии были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с продажей украденной информации о кредитных картах, согласно сообщениям израильской прессы, был арестован в том же году в Израиле по ордеру Интерпола по запросу Соединенных Штатов. После этого Верховный суд Израиля одобрил его экстрадицию в США. Все, что осталось - это заручиться подписью израильского министра юстиции. "Вот здесь и появляется Иссахар. В апреле прошлого года, возвращаясь в Тель-Авив из поездки по Индии, она садилась на стыковочном рейсе в Москве, где ее багаж обыскали при пересадке с одного самолета на другой (По словам свидетелей, багаж израильтян специально подвергался проверке). В ее чемодане российские власти обнаружили менее 10 граммов марихуаны - количество, достаточно небольшого для легального хранения в Израиле, но незаконного в России. Как сообщается, адвокат Иссахар сообщил семье, что в случае с иностранцами хранение такого небольшого количества обычно приводит к кратковременному задержанию, штрафу и высылке. Хотя первоначально Иссахар обвинили в простом хранении наркотиков, через две недели ей внезапно предъявили обвинение в контрабанде, что влечет за собой возможный срок тюремного заключения до 10 лет. В пятницу, после слушаний, проведенных в еврейские священные дни Рош ха-Шана и Йом-Кипур, Иссахар осудили и приговорили к 7,5 годам лишения свободы", - повествует Щаранский. "Обвинения были абсурдными, - считает Щаранский, - в конце концов, мизерное количество наркотиков не ввозилось контрабандой в Россию, Иссахар просто пересаживалась с одного самолета на другой и не проходила таможню - и приговор был возмутительно непропорциональным. Тем не менее, ее тюремное заключение дает Москве возможность попытаться предотвратить экстрадицию Буркова в Соединенные Штаты. В ходе дискуссий на высшем правительственном уровне я узнал, что российские чиновники недвусмысленно заявили своим израильским коллегам, что они могут обеспечить свободу Иссахар, если им отдадут Буркова". "Вряд ли это первый случай, когда российские чиновники используют судебную систему для вымогательства. Самым печально известным примером является дело Сергея Магнитского, который был арестован после того, как обвинил российских налоговых чиновников в краже, подвергался шантажу и угрозам, и скончался при ужасных обстоятельствах в заключении в 2009 году. Хотя дело Магнитского очень отличается по своему характеру от дела Иссахар, оно является указанием на то, насколько опасным может быть сотрудничество между судебной системой и исполнительной властью", - утверждает Щаранский. "И все же, насколько мне известно, это первый случай, когда полный аутсайдер - не гражданин России, не резидент, даже не турист, въезжающий в Россию - оказался втянут в махинации Москвы. Тюремное заключение Иссахар отражает тревожную перспективу: любой, кто имеет выбранное в качестве объекта атаки гражданство - в данном случае, американское и израильское, распространенное сочетание - может быть задержан, просто совершая транзит через Россию, осужден по сфабрикованным обвинениям, и затем удерживаться в качестве заложника". "(...) В наши дни многие люди, которые ищут выгодные тарифы, включая некоторых моих друзей и родственников, предпочитают путешествовать через Россию. Следует поинтересоваться, стоит ли полет через Москву ради экономии риска стать следующей ничего не подозревающей жертвой путинского правительства", - задумывается Щаранский. Источник: The Washington Post