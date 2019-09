17 сентября 2019 г. Шон Уолкер и Филип Олтерманн | The Guardian Россиянин-подозреваемый хранит молчание об убийстве чеченца в Берлине Россиянин, предположительно застреливший бывшего чеченского повстанца Зелимхана Хангошвили в Берлине в прошлом месяце, не сказал ни слова следователям в течение более трех недель с момента своего ареста на фоне подозрений, что к этому убийству может быть причастно российское государство, передает The Guardian. "(...) Представитель берлинской прокуратуры сообщил The Guardian, что подозреваемый так и не заговорил во время допросов и "ведет себя как профессионал". Между этим человеком и российским посольством был контакт, сообщил представитель полиции, не предоставив деталей", - говорится в статье. "Это убийство вписывается в паттерн нападений на бывших чеченских повстанцев в нескольких городах, которые часто имели признаки причастности российского государства, - предполагает издание. - Использование поддельных документов, если это будет подтверждено, также заставляет предположить, что подозреваемый как минимум получил содействие государства". "Однако власти Германии не обвинили Кремль, и некоторые критики подозревают их в стремлении избежать дипломатических последствий. Один немецкий депутат заявил, что "тщательность важнее скорости", но добавил, что российские власти пока не помогали расследованию. Патрик Сенсбург, депутат от партии ХДС Ангелы Меркель, указал: "Я надеялся, что Россия будет более открытой, чтобы помочь нам разобраться в причинах, стоящих за этим убийством. Если Зелимхана Хангошвили убили российские преступные элементы, то в интересах Кремля разобраться в этом вопросе. Однако если Кремль хранит молчание, это вызывает к жизни сложные вопросы". "По ходу расследования внутренние источники внутри приуменьшают вероятность вовлеченности российского государства. Один из них сказал Süddeutsche Zeitung, что использование русского наемного убийцы могло быть отвлекающим маневром, использованным теми, кто хотел посеять раздор между Россией и Европой", - отмечается в статье. "Другие немецкие издания предположили, что Хангошвили был радикальным исламистом - что отрицают некоторые его друзья и соратники. "Он был религиозным человеком, но ничего необычного, - сказал один из друзей, который хорошо его знал, но попросил остаться неизвестным. - Он был очень зол, когда чеченское повстанческое движение стало более исламистским и он более не был его частью". "Хангошвили, этнический чеченец из грузинского Панкисского ущелья, оставил активное участие в повстанческом движении в Чечне в 2004 году и вернулся в Грузию. Он был в поле зрения российских спецслужб много лет. В 2008 году сотрудник ФСБ сообщил российскому журналу "Эксперт", что Хангошвили был "главой террористической группировки, скрывающейся в Грузии". В 2015 году он пережил попытку убийства в Тбилиси, когда в него стреляли восемь раз. Оттуда он переехал на Украину, а затем в Германию, где он попросил убежища", - напоминает издание. "The Guardian ознакомился с документами, предоставленными Хангошвили и его юристами для подачи прошения о предоставлении убежища, включая письма грузинских адвокатов, в которых подробно описывалась предыдущая попытка убить его в Тбилиси, и говорилось, что она представляла реальный риск для его жизни, но его ходатайство, а также ходатайства его бывшей жены и четверых детей были отклонены", - говорится в статье. "Совместное расследование Der Spiegel, Bellingcat и Insider показало, что номер паспорта, используемый подозреваемым, может быть связан с подразделением в министерстве внутренних дел Москвы, которое в прошлом выдавало документы для военной службы безопасности ГРУ, - сообщает The Guardian. - Если между предполагаемым убийцей и Москвой появятся дополнительные связи, вопрос будет в том, пойдет ли Германия на крупный дипломатический инцидент из-за поддержанного государством убийства на ее территории так, как это было после отравления Сергея Скрипаля, когда Великобритания сплотила западных союзников для проведения скоординированной высылки российских дипломатических сотрудников, подозреваемых в шпионаже". "Пока что признаки указывают на гораздо более скромное расследование, и дело все еще рассматривается местной берлинской прокуроратурой, а не на федеральном уровне. Кремль всякую причастность отрицает. (...)", - говорится в статье. Источник: The Guardian



