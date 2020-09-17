Иран изображает выжидательную позицию в надежде на избрание Джо Байдена в США

"(...) Ждать и смотреть." За 50 дней до американских президентских выборов Иран, заклятый враг Соединенных Штатов, похоже, занимает выжидательную позицию в надежде, что избиратели перевернут страницу с Дональдом Трампом, который после выхода из международной ядерной сделки 2015 года ввел суровые санкции в отношении иранской экономики", - пишет журналист Le Figaro Жорж Мальбрюно.

"Такая выжидательная политика отчасти объясняет их решение не реагировать на закончившуюся провалом американскую попытку в середине августа проголосовать в ООН за резолюцию, направленную на продление эмбарго на продажу оружия Ирану, срок которой истекает в октябре", - считает Ариана Табатабай, специалист по Ирану из Германского фонда Маршалла. В качестве еще одного признака открытости Тегеран в конце августа разрешил Международному агентству по атомной энергии войти в два объекта, доступа к которым потребовал ядерный жандарм", - указывает автор статьи.

"На данный момент иранцы предпочитают не усиливать напряжение в сфере ядерной энергетики или на Ближнем Востоке, довольствуясь тем, что воюющие на их стороне иракские шиитские ополченцы время от времени атакуют американские интересы в Ираке", - добавляет Ариана Табатабай.

"Недавнее заявление Дональда Трампа о сокращении военного контингента США в Ираке - с 5200 до 3000 - вполне удовлетворяет Иран, стратегической целью которого остается уход США с Ближнего Востока, - отмечает журналист. "Иранские лидеры следят за опросами в Соединенных Штатах, - сказал один бизнесмен из Тегерана, близкий к определенным властным кругам. - Они не хотят мешать Байдену". По его словам, "могли возобновиться контакты между Джавадом Зарифом (министром иностранных дел) и Джоном Керри (который вел переговоры со стороны Соединенных Штатов по ядерному соглашению 2015 года), способствующие возобновлению контактов с Ираном в случае победа Джо Байдена".

"В колонке, опубликованной на сайте CNN в понедельник, кандидат от Демократической партии заявил, что после избрания он "предоставит надежный путь для дипломатии. Если Иран снова будет строго соблюдать ядерную сделку, то Соединенные Штаты вернутся к этой сделке как к отправной точке для переговоров" с Ираном, добавил Байден. Что касается Дональда Трампа, то следующий день после празднования по поводу нормализации отношений между Израилем и двумя монархиями Персидского залива, он тоже заговорил о своих обещаниях о переговорах с Тегераном. "Если мы выиграем выборы, то мы заключим сделку с Ираном, - сказал американский президент. - Я действительно верю, что Иран хочет заключить сделку, они переживают очень трудные времена (...). Это будет здорово для Ирана. Они очень быстро разбогатеют".

"В последние недели президент Исламской Республики Хасан Рухани, ослабленный выходом Америки из этого соглашения, заявил, что готов обсудить с американской администрацией вопрос о возврате Соединенных Штатов к соглашению 2015 года, - говорится в статье. "Рухани предпочитает Байдена, - отмечает один иранский журналист, с которым издание связалось в Тегеране. - Проблема между Байденом и Рухани заключается в том, что каждый по-своему интерпретирует возврат к соглашению".

"(...) Действительно ли есть фаворит в гонке за Белый дом у двуглавой власти Ирана, руководимого верховным лидером и консерватором аятоллой Али Хаменеи и президентом с ограниченными прерогативами? - задумывается автор публикации. "Такие дебаты почти каждый день ведутся в иранской прессе, - отмечает Клеман Терме, исследователь из Института политических исследований. - Более консервативные или традиционные деятели, такие как бывший президент Махмуд Ахмадинежад, обвиняют реформаторов и умеренных в агитации за Байдена. По мнению рьяных консерваторов, урок выхода США из сделки не усвоен. В любом случае, нет смысла вести переговоры с Большим Сатаной".

"За 10 месяцев до президентских выборов в Иране выборы в США превращаются во внутриполитический вопрос, - пишет Le Figaro. "Если изберут Байдена и появятся перспективы для пересмотра условий переговоров, то какую стратегию выберет Али Хаменеи? - задается вопросом Клеман Терме. - Предпочтет умеренного кандидата в президенты Республики для поощрения дискуссий или наоборот консерватора?"

"(...) Пандемия Covid-19, ослабившая Дональда Трампа, стала неожиданным преимуществом для Тегерана, хотя Иран также сильно пострадал, - отмечает Жорж Мальбрюно. "Девять месяцев назад, после убийства в Багдаде генерала Касема Сулеймани (по приказу Трампа), слабым был только Иран, теперь же Хаменеи и Трамп оба оказались в неудобном положении", - констатирует бизнесмен.

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