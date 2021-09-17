Дыра в озоновом слое в этом году "больше, чем обычно", утверждают ученые

"Ежегодная дыра в защитном озоновом слое Земли, которая появляется над Южным полушарием, "намного больше, чем обычно" - и в настоящее время больше, чем Антарктика. Действуя как щит, озон поглощает ультрафиолетовый свет солнца. Его отсутствие означает, что большее количество этого высокоэнергетического излучения достигает Земли, где оно может нанести вред живым клеткам", - пишет Daily Mail.

"Озоновый слой истощается в результате химических реакций, подпитываемых солнечной энергией, в которых участвуют побочные продукты антропогенных химических веществ, остающиеся в атмосфере. Каждый год это вызывает образование дыры над Южным полюсом в период с августа по октябрь - это лето в южном полушарии - с пиком в начале октября".

(...) "По данным Службы мониторинга атмосферы Европейского союза Copernicus, после среднего начала в этом году за последнюю неделю дыра значительно выросла. По состоянию на вчерашний день дыра покрывала площадь около 8,8 млн квадратных миль (23 млн квадратных километров). В годы с нормальными погодными условиями максимальная площадь дыры обычно составляет около 8 млн квадратных миль (20,7 млн квадратных километров), - говорится в статье. - Несмотря на эти естественные колебания, эксперты ожидают, что дыра навсегда закроется к 2050 году в ответ на ограничения на использование озоноразрушающих химикатов, введенные в 1987 году".

"Прогнозы показывают, что дыра в этом году стала крупнее, чем обычно, - отметил глава Службы мониторинга атмосферы Copernicus Винсент-Анри Пеш. - Мы наблюдаем довольно большую и потенциально глубокую озоновую дыру".

"По словам доктора Пеша, озоновая дыра, наблюдавшаяся в прошлом году, также начиналась непримечательно, но превратилась в одно из самых продолжительных проявлений этого явления за всю историю наблюдений. Фактически, измерения со спутника Copernicus Sentinel-5P показали, что прошлогодняя дыра также была одной из самых больших и глубоких за последние годы, достигнув общей площади около 9,7 млн квадратных миль (25 млн квадратных километров)".

"По данным Европейского космического агентства, прошлогодняя дыра была вызвана "сильным, стабильным и холодным полярным вихрем", который постоянно понижал температуру озонового слоя над Антарктикой. Развитие озоновой дыры в этом году, по-видимому, идет по аналогичной траектории, и в настоящее время она больше для этого времени года, чем 75% озоновых дыр с 1979 года", - указывает Daily Mail.

(...) "Истощение озонового слоя было впервые зафиксировано учеными в 1970-х годах и было установлено, что оно сильнее, чем могло быть объяснено естественными факторами, такими как температура, погода и извержения вулканов. Было установлено, что истощение озонового слоя усугубляют химические вещества, созданные человеком, в частности, галоидоуглеродные хладагенты и хлорфторуглероды (ХФУ). (...) Тот факт, что многие озоноразрушающие вещества могут оставаться в стратосфере десятилетиями, означает, что восстановление озонового слоя - очень медленный процесс. Фактически, согласно прогнозам экспертов, оно будет идти пройдет до 2060-х годов, прежде чем вредные вещества, используемые в хладагентах и аэрозольных баллончиках, полностью исчезнут из атмосферы", - пишет газета.