Бывшая узбекская принцесса Гульнара Каримова продолжает давать работу швейцарским судам

(...) "Девять лет спустя после начала судебных дел Гульнары Каримовой они продолжают занимать швейцарские суды, о чем свидетельствует напряженное лето. Дочь бывшего диктатора Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося в 2016 году, в своей стране отбывает 13-летний срок тюремного заключения. Эти препятствия не мешают ее адвокатам, пусть даже назначенным государством, активизировать инициативы по защите ее прав и предотвращению конфискации сотен миллионов франков, которые она хранит в Швейцарии", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Марк Генья.

"7 и 8 сентября адвокату Фанни Маргайраз удалось навестить свою клиентку в ее тюрьме впервые с июня 2019 года. (...) "На этот раз мы смогли увидеться с ней только в присутствии узбекского адвоката и переводчика. У нее было несколько синяков на руках ", - объясняют адвокаты, как бы подчеркивая контраст с теми днями, когда богатая и стильная дама разъезжала по светским раутам, украшенная драгоценностями на миллионы франков.

"В июле Федеральный уголовный суд рассмотрел возражение 49-летней Гульнары Каримовой по поводу конфискации хранящихся в Швейцарии 550 млн франков, которые частично принадлежат компании Takilant в Гибралтаре, бенефициаром которой она является. Перешедшая в спящий режим на несколько лет компания была реанимирована ее адвокатами, что позволило им обжаловать эту конфискацию, в результате которой была осуждена помощница Гульнары Каримовой, также находящаяся в заключении в своей стране", - говорится в статье.

(...) "Также в июле Прокуратура Швейцарской Конфедерации (MPC) вынесла приговор четвертому члену ее личной гвардии, работавшему в "Офисе", так обозначалась фирма, которая управляла активами Гульнары Каримовой. Признанный виновным в отмывании денег и подделке документов Шокрух С., "подставное лицо", как его описывает федеральный прокурор в своем постановлении, с которым удалось ознакомиться Le Temps, получил наказание в виде 79 дней тюремного заключения, уже приведенное в исполнение в качестве меры пресечения, что намного меньше, чем 17-летний срок, который он отбывает в Узбекистане".

(...) "Шокрух С., видимо, пожалел о своем пребывании в отеле Cornavin в Женеве. 30 июля 2012 года федеральная полиция арестовала его вместе с другом, находившимся в его номере, и захватила имевшиеся у них 2 компьютера, 11 сотовых телефонов и пять флешек. С самого начала расследования этот изъятый материал предоставил неожиданную расшифровку "Офиса", сложной сети офшорных компаний с кодовыми именами вроде "Мусорная корзина" или "Мусорный контейнер", - указывает автор статьи.

"Расследование показывает, что Гульнара Каримова контролирует 30 счетов в 7 швейцарских банках и 8 сейфов, все в банке Lombard Odier", - говорится в публикации.

(...) "По данным MPC, эта непрозрачная галактика функционировала как "организованная банда", цель состояла в поддержании роскошного образа жизни Гульнары Каримовой. Средства поступали за счет комиссионных, превышавших 800 млн долларов, выплаченных телекоммуникационными компаниями, желавшими обосноваться в Узбекистане, такими как российские МТС ("Mobile Telesystems"), голландская Vimpelcom и шведская Teliasonera, каждая из которых за границей подверглась штрафу в несколько сотен миллионов за коррупцию", - отмечает журналист.

(...) "Подставное лицо Шокрух С., по его признанию, контролировал средства, которые в период с 2010 по 2012 год приблизились к полумиллиарду франков. Именно он получил ипотечный кредит в латвийском банке, чтобы позволить Гульнаре Каримовой приобрести виллу в Колоньи за 18,2 млн франков в 2009 году. Наконец, это он открыл сейфы, где, в частности, терпеливо дожидались своего часа 3,8 млн долларов наличными в коробке из-под печенья", - говорится далее.

(...) "Деньги из этих сейфов использовались для покупки драгоценностей, модных вещей и роскошных автомобилей. Такие покупки стали возможны, в частности, благодаря средствам, предоставленным холдинговой компанией Zeromax, зарегистрированной в Цуге, в то время владевшей целой империей в Узбекистане. В газовой и текстильной промышленности эта фирма была основным работодателем страны, на нее приходилось 10% ВВП. Она обанкротилась в 2010 году после судебных решений, принятых в Ташкенте на фоне политических потрясений", - напоминает издание.

"В результате произошло второе по величине банкротство в Швейцарии после Swissair: долги составляют 5,6 млрд франков и принадлежат сотням компаний в Германии и Восточной Европе. Как ранее в этом месяце сообщила Financial Times, часть дебиторской задолженности была выкуплена в 2019 году нью-йоркским инвестиционным фондом Lion Point Capital", - сообщает журналист.

"(...) Издавна считалось, что Zeromax принадлежал Гульнаре Каримовой, потому что этот холдинг перечислял "Офису" миллионы и платил за украшения. Однако в 2020 году Федеральный уголовный суд после апелляции кредиторов Zeromax решил, что расследование не продемонстрировало того, что Гульнара Каримова была его бенефициаром. Таким образом, тайна холдинга в Цуге остается неразгаданной", - резюмирует Марк Генья.