Новая наука о том, как мы сжигаем калории "Нам часто говорят, что все просто: все, что нужно делать для поддержания здорового веса - это следить за тем, чтобы количество потребляемых калорий было таким же, как и количество расходуемых калорий, - пишет The New York Times. - Если вы потребляете больше калорий или энергии, чем тратите, вы набираете вес; если расход больше, чем потребление, вы вес теряете. (...) 55- 70% того, что мы едим и пьем, на самом деле идет на подпитку всех невидимых химических реакций, которые происходят в теле для поддержания жизни. "Мы думаем о метаболизме как о вопросе, который просто связан с физическими упражнениями, но он гораздо шире, - говорит Герман Понцер, доцент кафедры эволюционной антропологии в Университете Дьюка. - Это в буквальном смысле сумма того, насколько заняты ваши клетки в течение дня". Подсчет ваших общих затрат энергии даст вам понимание того, сколько калорий вам нужно, чтобы оставаться живым. Но это также рассказывает о том, "как функционирует тело", указывает Понцер. (...) "Хотя ученые изучали метаболизм в течение как минимум столетия, они не могли измерить его достаточно точно - в реальных условиях, у достаточного количества людей в достаточно широком возрастном диапазоне - чтобы увидеть, как он меняется на протяжении всей жизни человека. Понятно, что чем крупнее человек, тем больше у него клеток и, следовательно, тем больше калорий он сжигает за день. Но было гораздо труднее оценить, влияют ли на наш уровень расхода энергии такие переменные, как возраст, пол, образ жизни и болезни. Отсутствие таких данных привело к предположениям, основанным на личном опыте: например, значительные гормональные изменения, подобные тем, которые происходят во время полового созревания и менопаузы, вызывают ускорение или замедление нашего метаболизма, побуждая нас сжигать больше или меньше калорий в день; или что у мужчин по природе более быстрый метаболизм, чем у женщин, потому что они, как представляется, легче сбрасывают килограммы; или что наш расход энергии замедляется в среднем возрасте, что приводит к постепенному и неизбежному увеличению веса. "Мне за 40; я чувствую себя иначе, чем в свои 20 - я тоже на это покупаюсь, - говорит Понцер. - Все эти интуитивные моменты никогда не подкреплялись данными. Это просто казалось таким верным". "Однако в прошлом месяце в статье, опубликованной в журнале Science Понцером и более чем 80 соавторами, сообщалось, что многое из того, что, как мы думали, мы знаем о метаболизме, неверно. Используя ранее собранные данные о более чем 6400 субъектов в возрасте от 8 дней до 95 лет, и с поправкой на размер тела и количество жира и мышц, они обнаружили, что наш метаболизм обычно проходит через четыре различных жизненных фазы. Обмен веществ у новорожденных похож на метаболизм взрослых. Затем, когда им исполняется около месяца, их скорость метаболизма начинает быстро ускоряться, пока между 9 и 15 месяцами он не становится более чем на 50% выше, чем у взрослых, что эквивалентно сжиганию взрослым около 4000 калорий в день. (По оценкам Министерства здравоохранения США, в среднем взрослым женщинам требуется от 1600 до 2400 калорий в день, а взрослым мужчинам - от 2000 до 3000 калорий). Затем, в возрасте от 1 до 2 лет, расход энергии начинает снижаться и продолжает падать примерно до 20 лет. С этого момента он остается стабильным в течение следующих 40 лет, даже во время беременности и менопаузы; в 55 лет вы сжигаете калории так же эффективно, как в 25 лет. Примерно в 60 лет расход энергии снова начинает падать и продолжает падать до конца нашей жизни. Исследователи заметили, что у мужчин от природы не более быстрый метаболизм, чем у женщин; скорее они, как правило, сжигают больше калорий в день из-за своего размера, потому что у них обычно более высокий процент мышц, которые потребляют больше энергии, чем жир" , - говорится в статье. (...) "Исследователи уже давно могут подсчитать, сколько калорий мы сжигаем, измеряя, сколько углекислого газа мы выделяем в качестве побочного продукта. Но обычно, чтобы пройти необходимые тесты, субъекты должны находиться в лаборатории, поэтому результаты показывают лишь их метаболизм в состоянии покоя в определенный момент времени. Только в 1980-х годах люди начали использовать метод измерения метаболизма в повседневной жизни под названием "двойная меченая вода". Испытуемым дают воду, в которой водород и кислород "помечены" с помощью изотопов. Разница в количестве нейтронов в их ядрах позволяет их обнаруживать. Выпив такую воду, субъекты возобновляют обычную активность и через неделю сдают несколько образцов мочи (или крови, или слюны). Расход энергии рассчитывается путем измерения скорости, с которой участники выводят меченый водород, который проходит через тело в неизмененном виде, по сравнению с меченым кислородом, часть которого выдыхается в виде углекислого газа (...).Доля меченого кислорода, который отсутствует, позволяет исследователям выяснить, сколько углекислого газа было выделено, и, следовательно, расход калорий". "Работа с двойной меченой водой стоит дорого. (...) На регулярной острове его используют всего около 9 лабораторий в мире. Одно исследование с двойной меченой водой обычно включает менее 100 человек, что недостаточно, чтобы увидеть общие закономерности. Но в 2014 году лаборатории, которые его используют, пришли к идее создания базы данных для сопоставления как можно большего количества измерений, произведенных по этому методу за последние 40 лет. Постоянно растущая база данных (...) включает образцы из десятков стран и культур (...)". (...) "Исследование уже вызывает массу вопросов. Например, как должен существенно более быстрый метаболизм у детей и более медленный метаболизм у пожилых людей влиять на рекомендации по питанию и дозировки лекарств? И какова связь между снижением метаболизма к 60 годам и соответствующим увеличением хронических заболеваний? (...) На самом деле, говорит Розалин Андерсон, профессор медицины Университета Висконсин-Мэдисон и автор комментария, опубликованного вместе с исследованием в Science, уже используются лекарства, которые влияют на метаболизм у людей и, как было показано, увеличивают продолжительность жизни у мышей. Исследователи предположили, что стареющие клетки потребляют меньше энергии, потому что они производят меньше ремонтных работ обслуживания, необходимых для предотвращения болезней. Но, отмечает Ричард Брибиескас, профессор антропологии Йельского университета, простое увеличение скорости метаболизма у пожилых людей "не станет волшебной пилюлей для устранения многих болезней" из-за стресса, который он оказывает на другие системы организма: "Если вы добавите больше энергии, может, это приведет к тому, что все начнет разваливаться еще быстрее". (...)