17 сентября 2021 г. Энн Мари Чейкер | The Wall Street Journal Взрослые люди устраивают истерики - в ресторанах, самолетах и дома. И в этом виноват пандемический стресс "Недавно в очереди в супермаркете Winn-Dixie во Флориде, Джон ДиДонна обеспокоился, что соседний покупатель стоит слишком близко к нему для эпоху Covid. ДиДонна попросил его отодвинуться на шаг. Покупатель же, рассказывает ДиДонна, подошел еще ближе. ДиДонна огрызнулся. "Что, я тебе так нравлюсь?"- рявкнул он. Тот, другой, рявкнул в ответ. ДиДонна ответил "каскадом трехэтажных ругательств". "После этого я был подавлен", - говорит он. "По слова ДиДонны, театрального продюсера из округа Семинол, штат Флорида, в эти дни после 18 долгих месяцев пандемии, когда он разруливает решения о масках во время репетиций, о вакцинации сотрудников и о том, как продолжать давать представления, у него более короткий фитиль. "Что утомляет, так это лавирование среди всех этих вопросов", - признается он. "И если в последнее время вам кажется, что вспыльчивыми стали намного больше людей, вы не ошибаетесь - по крайней мере, если верить сотрудникам ресторанов, авиакомпаний и специалистам по обслуживанию клиентов, которые утверждают, что сталкиваются с волной истерик. (...)", - пишет The Wall Street Journal. Разрастание уныния из-за дельта-варианта Covid-19 после всплеска оптимизма от весенних вакцинаций делает нынешнюю фазу пандемии более изнурительной, чем предыдущие, говорят психологи: становится все труднее проявлять сочувствие или регулировать наши рефлекторные реакции. "Когда вы ожидаете, что что-то будет временным, вы способны выдержать более высокий уровень стресса, - говорит Полин Валлин, психолог из Кэмп-Хилла, штат Пенсильвания. - Когда все идет не так, как ожидалось, это делает нас склонными к большей агрессии по по отношению к себе и друг другу". "Компании, отслеживающие поведение потребителей, наблюдают необычно высокий уровень капризности и неудовлетворенности. Удовлетворенность клиентов находится на самом низком уровне с 2005 года, согласно Американскому индексу удовлетворенности клиентов, который отслеживает поведение 300 тыс. потребителей в 46 отраслях. Усталые потребители - придирчивые и требовательные, а у компаний может не быть ресурсов для предоставления всех продуктов и услуг, как до пандемии, говорит Клас Форнелл, основатель аналитической фирмы ACSI LLC из Анн-Арбора, штат Мичиган (...). (...) "Одной из горячих точек являются авиакомпании. В этом году Федеральное управление гражданской авиации инициировало более 750 расследований в отношении недисциплинированных пассажиров по сравнению с 146 расследованиями за весь 2019 год, - сообщается в статье. - А персонал ресторанов сообщает, что все больше посетителей ведут себя импульсивно. В недавнем опросе работников сферы общественного питания, включая официантов, барменов и хостесс, 80% заявили, что они либо были свидетелями, либо подвергались враждебным действиям по поводу мер противовирусной защиты. (...) Сообщения о плохом обращении варьировались от грубости до сексуальных домогательств и столкновений из-за политики в отношении масок, говорит Сару Джаяраман, профессор социальных наук Калифорнийского университета в Беркли и ведущий исследователь доклада. (...) "До пандемии "столкновения обычно случались раз в неделю, и ты успевал приходить в норму", - говорит Брэнди Фелт Кастеллано, совладелец Apt Cape Cod, ресторана в Брюстере, штат Массачусетс. Этим летом ресторан закрывался на один день, чтобы предоставить сотрудникам оплачиваемый перерыв после того, что она назвала волной грубого поведения клиентов. По ее словам, официанты все лето терпели оскорбления клиентов, которые требовали объяснить, почему им недоступен столик или почему чашку кофе не принесли быстрее. (...) Когда ресторан закрывался на день в июле, табличка для клиентов гласила: "Если вы не можете быть добрыми, вы не сможете пообедать!" "Напряженность распространяется на другие предприятия. Джессика Карлсон, директор цепочки поставок в Вашингтоне, округ Колумбия, говорит, что недавно она огрызнулась на своего босса и пригрозила уволиться. Непосредственной искрой стали огорчения от виртуального общения с коллегами, но, по ее словам, пандемический стресс действовал на нее в течение многих месяцев. "Для меня нехарактерно идти к начальнику, истерически рыдать и твердить: "Я ухожу", - рассказывает она. - Я вышла из себя". (...) "Эмоциональные последствия пандемии особенно трудно нивелировать, потому что Карлсон не может в той же степени полагаться на свои обычные средства для снятия стресса. Скопления людей и маски сделали тренировки в тренажерном зале менее привлекательными, посещения салона красоты труднее запланировать из-за пространственных ограничений, и теперь она соблюдает осторожность при визитах к старшим родственникам", - говорится в статье. "Энтони Виллейн, директор по продажам в Арлингтоне, штат Вирджиния, рассказал, как недавно накричал на жену после прокола с ремонтом дома, когда некоторые приборы были установлены неправильно. Оглядываясь назад, Виллейн признает, что его гнев на самом деле был не из-за бытовой техники, а из-за пандемического стресса последних недель. Двое его детей возвращаются в школу, но пока не входят в группу, для которой доступна вакцинация. Он обеспокоен тем, как дельта-вариант повлияет на классы и карантин. А тут еще семейный "пандемический щенок" пристрастился грызть тапочки. "Я слишком остро реагировал на все это внешнее давление", - говорит он. "Спор, по словам он и его жена, прекратился через несколько минут. "Он извинился, не сказав ни слова, но я знала, что он находится под воздействием сильнейшего разочарования, - говорит его жена Ребекка Виллейн. - И кто может винит его". Источник: The Wall Street Journal