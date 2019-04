18 апреля 2019 г. Люк Хардинг | The Guardian Deutsche Bank грозят меры в связи с российской схемой отмывания денег на сумму 20 млрд долларов "Неблагополучному немецкому банку Deutsche Bank грозят штрафы, судебные иски и возможное судебное преследование "высшего руководства" в связи с той ролью, которую он сыграл в российской схеме отмывания денег на 20 млрд долларов, говорится в конфиденциальном внутреннем докладе, с которым ознакомился The Guardian. "Банк признает, что существует высокий риск того, что регуляторы в США и Великобритании примут в отношении него "существенные дисциплинарные меры". Deutsche Bank соглашается с тем, что скандал нанес ущерб его "глобальному бренду" и, вероятно, приведет к "оттоку клиентов", потерн доверия инвесторов и к снижению рыночной стоимости", - говорится в статье. "Deutsche Bank был вовлечен в масштабную операцию по отмыванию денег, получившую название "Глобальный ландромат". Российские преступники, имеющие связи с Кремлем, прежним КГБ и его основной наследницей ФСБ, в 2010-2014 годах использовали схему для перевода денег в западную финансовую систему. Детективы полагают, что сумма может достигать 80 млрд долларов, - рассказывается в статье. - Подставные компании, обычно базирующиеся в Великобритании, "одалживали" друг другу деньги. Затем компании объявляли дефолт по этому крупному фиктивному долгу. Коррумпированные судьи в Молдавии подтверждали подлинность долга - а миллиарды переводились в Молдавию и страны Балтии через банк в Латвии. Deutsche Bank использовался для отмывания денег через корреспондентскую банковскую сеть, по сути позволяя эффективно направлять незаконные российские платежи в США, Европейский Союз и Азию". В статье сообщается, что банк ничего не подозревал о мошенничестве до тех пор, пока The Guardian и Проект по расследованию коррупции и организованной преступности не обнародовали эту информацию в марте 2017 года. В ходе внутреннего расследования штатные следователи банка "выявили многочисленные "структуры высокого риска" - 1244 в США, 329 в Великобритании и 950 в Германии. Эти структуры несут ответственность почти за 700 тыс. транзакций, как минимум, на суммы 62 млн фунтов в Великобритании, 47 млн долларов в США и 55 млн евро в Германии", говорится в публикации. "В рамках расследования Deutsche Bank направил 149 "сообщений о подозрительных финансовых операциях" в Национальное агентство по борьбе с преступностью в Лондоне. Аналогичные сообщения о потенциальных операциях по отмыванию денег получили власти в США и других странах - была передана информация о 30 частных и корпоративных клиентах Deutsche Bank. (...) Этот случай является еще одним ударом по страдающей репутации Deutsche Banks", - пишет The Guardian, напоминая о полицейских рейдах в штаб-квартире во Франкфурте в связи с "Панамскими документами", падающей цене на акции, переговоры о возможном слиянии с немецким Commerzbank и о пристальное внимание к его деятельности в Вашингтоне в связи с финансовыми отношениями с Дональдом Трампом. "В 2017 году британское Управление по финансовому регулированию и надзору наложило на Deutsche свой самый крупный штраф - 163 млн фунтов - за схему "зеркальных сделок" на сумму 10 млрд долларов, проводившуюся в его московском филиале. Управление финансовых услуг в Нью-Йорке оштрафовало банк на 425 млн долларов США за ту же схему, по которой рубли конвертировались в доллары с помощью поддельных сделок, проводившихся от имени российских VIP-клиентов, - пишет The Guardian. - Deutsche Bank провел внутреннее расследование "зеркальных сделок", которое получило название Project Square. В просочившемся в прессу докладе о глобальном ландромате утверждается, что между двумя российскими схемами отмывания денег "нет систематической связи". Тем не менее, можно предположить наличие некоторых совпадений. В обоих схемах фигурируют две неназванные структуры, и 46 структур "зеркальных сделок" осуществляли прямые транзакции с 233 структурами из ландромата". "В просочившемся докладе утверждается, что Deutsche Bank навел порядок в своей деятельности. Сообщается, что банк прервал отношения с двумя банками, находящимися в центре скандала с ландроматом - молдавским "Молдинкомбанком" и латвийским Trasta Komercbanka. Латвийские регуляторы закрыли Trasta в 2016 году из-за серийных нарушений, связанных с отмыванием денег, - пишет газета. - Deutsche Bank заявляет, что "сократил свое присутствие" в постсоветском регионе. В докладе сообщается, что у него больше нет связей с банками в Молдавии, Латвии, Эстонии и на Кипр, между тем как все являются излюбленными местами для незаконных московских денег. Банк сократил свою деловую активность в России и на Украине, подчеркивается в в докладе". Также издание напоминает, что "в отношении банка ведется расследование в связи с его ролью в крупнейшем в Европе банковском скандале вокруг датского банка Danske. Danske отмыл 200 млрд евро российских денег через свое отделение в Эстонии. Deutsche предоставлял корреспондентские банковские услуги через свое подразделение в США". Источник: The Guardian