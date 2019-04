18 апреля 2019 г. Владимир Кара-Мурза | The Washington Post Путинские крайне правые союзники готовятся к европейским выборам "На прошлой неделе лидеры крайне правых партий из нескольких стран Европейского союза собрались в Милане, чтобы объявить о создании националистического альянса для предстоящих парламентских выборов, (... ) который нацелен на то, чтобы завоевать самый большой блок мест в Европейском парламенте и уже включает в себя членов из Германии, Италии, Финляндии, Дании, Австрии и Франции. "У нас общие цели, одни и те же идеалы и ценности", - заявил журналистам в преддверии объявления заместитель премьер-министра Италии и ведущий встречи Маттео Сальвини", - пишет Владимир Кара-Мурза в статье, которую публикует The Washington Post. "Крайне правые европейские партии разделяют и кое-что еще: твердую близость с президентом России Владимиром Путиным. Один за другим националистические политики по всей территории ЕС похвалили кремлевского лидера и жестко раскритиковали свои собственные правительства за введение санкций в отношении режима Путина за его нарушения прав человека в стране и территориальные захваты за границей", - напоминает автор публикации. "Партнерство выходит за рамки комплиментов. Лидеры крайне правых стран Европы предоставляют Путину товар, которого ему не хватало после массовых акций протеста в 2011-12 годах и особенно после его атаки на Украину в 2014 году: международную легитимность", - подчеркивает Владимир Кара-Мурза. "Крайне правые политики готовы помочь, когда кремлевские интересы находятся под угрозой - например, когда европейские парламенты рассматривают законы о целевых санкциях против иностранных должностных лиц, причастных к коррупции и нарушениям прав человека. Это самая большая тревога Путина. В июне прошлого года на парламентских слушании в Дании по закону Магнитского Мари Краруп, депутат Датской народной партии, старательно передавала основные тезисы Кремля. Должен признать, что я, русский, испытывал сюрреалистическое чувство, слушая, как датский политик в Копенгагене читает лекцию о том, как хороша жизнь при Путине. Как заметил литовский парламентарий Габриелиус Ландсбергис, он не был уверен, послало ли российское посольство своих представителей на слушание, но в любом случае в этом не было необходимости", - сообщается в статье. "Было много дискуссий о возможной финансовой подоплеке этих удобных отношений, - говорится в публикации. - Лидеры националистов категорически опровергают все обвинения. Сальвини заявил, что "никогда не получил ни лиры, ни евро, ни рубля от России" (Это утверждение не могут повторить лидеры крайне правых Франции, избирательная компания которых была когда-то спасена с помощью кредита в размере 11,7 млн. долларов США из базирующегося в Москве банка)". Издание напоминает об обнародованном ранее в этом месяце расследовании, в ходе которого были обнаружилы документы, указывающие на прямую поддержку российским правительством немецкого парламентария Маркуса Фронмайера из" Альтернативы для Германии" (АдГ), крайне правой партии, которая составляет крупнейшую оппозиционную группу в Бундестаге. "Фронмайер, как и ожидалось, отверг этот документ как "подделку". Пока Кремль остается под текущим управлением, документальное подтверждение его поддержки иностранных законодателей и политических партий будет оставаться оспариваемым и фрагментированным. В 1980-х слухи о финансовой поддержке Советским Союзом забастовки шахтеров против правительства тогдашнего премьер-министра Маргарет Тэтчер в Великобритании или о тесных связях Кремля с премьер-министром Финляндии, социал-демократом Калеви Сорса, гневно отклонили как клевету - но затем они были подтверждены документами, найденными в архиве бывшего ЦК в 1992 году. В конце концов, как говорится, правда всегда выйдет наружу", - заключает автор. Источник: The Washington Post