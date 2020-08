18 августа 2020 г. Редакция | The Wall Street Journal Редакция WSJ: Демократическое восстание в Белоруссии "В эти выходные сотни тысяч людей вышли на улицы Белоруссии, призывая к отставке президента Александра Лукашенко. Это волнующий демократический момент, и автократ ждет от Москвы спасения", - пишет в редакционной статье газета The Wall Street Journal. (...) "В минувшие выходные Лукашенко обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. Москва подтвердила свою готовность оказать необходимую помощь, но не уточнила. Путин не торопится с принятием окончательного решения, хотя ни одно из них не является привлекательным. Лукашенко проживает путинский кошмарный сценарий его собственного будущего, и россияне опасаются появления еще одного постсоветского демократического примера на своей границе. Но если Москва поддержит непопулярного лидера, относительно пророссийская общественность Беларуси может повернуться к Западу", - говорится в статье. "Неизбежные военные действия маловероятны, но США и Европа должны ясно дать понять, что они будут означать усиление экономической и дипломатической изоляции для России. Лучшее, что соответствовало бы интересам Запада - поддержать открытые выборы. Народ это запомнит", - резюмирует The Wall Street Journal. Источник: The Wall Street Journal