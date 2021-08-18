Руки нужно мыть не менее 20 секунд, показывают математические модели

"Если вы действительно хотите очистить руки от бактерий и вирусов, то их следует тщательно мыть каждый раз не менее 20 секунд, говорится в новом исследовании. Прикладной математик Пол Хэммонд из Южного Кембриджшира создал модель, чтобы изучить, как работает физика мытья рук. Выяснилось, что эффективность мытья рук зависит от того, насколько энергично вы их трете, но этот процесс все равно требует времени, даже если все сделано правильно", - сообщает Daily Mail.

"По данным британской Национальной службы здравоохранения, хороший способ убедиться, что вы моете руки достаточно долго - это два раза подряд пропеть куплет "Happy Birthday", продолжая мыть руки", - утверждает издание.

"Мытье рук давно зарекомендовало себя как эффективный способ борьбы с распространением болезней и инфекций, но физика, лежащая в его основе, редко становилась предметом изучения, - пишет Daily Mail. - Двумерная модель рассматривает руки в микроскопическом масштабе, представляя шероховатость кожи в виде двух волнистых поверхностей, разделенных тонкой пленкой жидкости, которые движутся мимо друг друга при мытье. Частицы, такие как бактерии и вирусы, в конечном итоге оказываются в ловушке в углублениях этих поверхностей, застревая в "потенциальных колодцах", как их называет исследователь".

"Учитывая это, для того, чтобы бактерии и вирусы удалялись с рук во время мытья, энергия потока воды должна быть достаточно высокой, чтобы поднять их и вымыть из углублений. Как показала модель, сила этого потока зависит от скорости, с которой вы трете руки друг о друга. В частности, более энергичные движения легче удаляют частицы", - говорится в статье.

"По сути, поток говорит вам о силах, действующих на частицы, - пояснил доктор Хэммонд, управляющий научно-консалтинговой фирмой, базирующейся в Борне, недалеко от Камбурна.- Тогда вы сможете выяснить, как движутся частицы, и выяснить, удаляются ли они".

"Математик объяснил, что мытье рук с тем, чтобы они остались должным образом чистыми, напоминает процесс оттирания пятна с рубашки. Чем быстрее движения, тем больше вероятность успешного удаления вирусов и бактерий. "Если вы двигаете руками слишком мягко, слишком медленно по отношению друг к другу, силы, создаваемые текущей жидкостью, недостаточны", - указал он.

"Однако даже при интенсивной очистке частицы не удаляются быстро, и, как показывает модель, для избавления от всех потенциальных бактерий и вирусов необходимо 20 секунд мытья. Это, как отмечает доктор Хэммонд, соответствует общепринятым рекомендациям по мытью рук, например, тем, что были опубликованы Национальной службой здравоохранения Великобритании и Центрами по контролю и профилактике заболеваний США".

"Модель доктора Хэммонда не учитывает биологические и химические процессы, которые происходят, когда вы моете руки с мылом. Однако, пояснил математик, знание физического механизма, удаляющего частицы с грязных рук, может помочь исследователям в будущем создавать более эффективное и экологически чистое мыло. (...) Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Physics of Fluids, - говорится в статье. (...)