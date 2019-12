18 декабря 2019 г. Грифф Витте, Энни Гоуэн, Скотт Уилсон и Лори Розса | The Washington Post "Свергните Трампа!" Протестующие по всей стране требуют импичмента президента США "Демонстранты в больших и малых городах от одного побережья США до другого во вторник вышли на улицы с призывами к импичменту президента Трампа, празднуя исторический шаг, на который в среду должна пойти Палата представителей Конгресса США и в то же время выражая скорбь, что эта инициатива почти наверняка будет убита в Сенате", - пишет The Washington Post. "Протестующие вечером в заснеженной Новой Англии скандировали "Dump Trump" ("Свергните Трампа"), в то время как те, кто вышел на марш в теплой южной Флориде, размахивали плакатами с текстом: "Объявите импичмент марионетке Путина". В Канзасе, где преобладают республиканцы, протестующие повторяли как мантру: "Страна важнее партии". В Техасе они сожалели, что, несмотря на голосование в Палате представителей, Трампу все это сойдет с рук", - говорится в статье. "По данным организаторов, по всей стране было проведено более 600 акций протеста - от Гавайских островов до штата Мэн - с целью продемонстрировать "нашим законодателям, что их избиратели стоят за ними, чтобы защищать Конституцию". Во многих местах митинги были не столько возможностью высказаться по поводу отношений Трампа с Украиной - по вопросу, в связи с которым ему грозит импичмент, сколько возможностью для коллективного катарсиса по поводу всего послужного списка президента, действия которого не одобряет чуть более половины страны", - отмечается в публикации. "На нью-йоркской Таймс-сквер толпа, состоявшая, по оценкам, из тысяч человек, промаршировала по улицам с гигантским знаменем, на котором был выведен тот пункт Конституции, в котором говорится об импичменте. Но большинство митингов собрали десятки или, самое большее, сотни человек. Их относительно скромные масштабы отражали трудности, с которыми сталкиваются противники Трампа в мобилизации избирателей на отстранение президента, когда шансы сделать это до выборов 2020 года кажутся невероятно малыми", - пишет The Washington Post. "(...) Протесты во вторник часто проходили около офисов конгрессменов Палаты представителей, которые будут голосовать в среду, и сенаторов, которые в том случае, если Палата представителей одобрит импичмент всего лишь третий раз в американской истории, будут выступать присяжными на процессе импичмента Трампа, начинающемся в январе", - поясняет газета. - (...) Протесты в их совокупности были названы демонстрациями под лозунгом "Никто не может быть выше закона", и их координировала MoveOn.org, группа, которая начала свою деятельность 21 год назад, призывая республиканцев прекратить процедуру импичмента в отношении президента Билла Клинтона". "Как показывают опросы, идея импичмента Трампа гораздо более популярна, чем когда-либо был импичмент Клинтона. Но страна по-прежнему разделена на противоборствующие лагеря, и примерно половина поддерживает импичмент, а вторая - выступает против него. Публичные слушания этой осенью почти не сдвинули баланс", - подчеркивается в статье. "Организаторы надеялись, что протесты во вторник могут положить конец "демонстрационной засухе", которая характеризовала большую часть президентства Трампа. Первые месяцы его правления были отмечены частыми уличными акциями - за права женщин, за науку, против запрета на передвижения. Но, в отличие от многих других частей земного шара - Гонконга, Ирака, Чили и других стран, где в последние месяцы происходили исторические протесты - на улицах США в последние два года было тихо", - констатирует издание. "Во вторник Трамп осудил процесс импичмента в 6-страничном письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором говорилось, что (...) "история сурово осудит вас, если вы продолжите этот фарс с импичментом". Но среди тех, кто вышел на улицы, было мало симпатий к тяжелому положению президента. "Веселого импичмента!" ("Merry Impeachment!" - по аналогии с "Merry Christmas!") - гласил плакат Пэт Барнс, который она несла во время митинга в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, недалеко от курорта Трампа в Мар-а-Лаго. (...) "Я думаю, что если бы сенаторы проголосовали бы по совести, а не по партийной линии, они сняли бы его с должности", - считает Барнс. "(...) Демонстрации в поддержку импичмента противостоял небольшой контропротест сторонников Трампа. "Если они думают, что смогут отстранить его от власти, - говорит Боб Берд, муниципальный служащий на пенсии с большим флагом США, мягко развевающимся на теплом ветру, - их ждет большой сюрприз". "(...) Предполагаемое беззаконие администрации президента было постоянной темой среди протестующих в Портленде, штат Мэн, где во время снежной бури собралось более 300 человек, одетых в пальто и шарфы. "Этот парень действительно сказал, что может делать все, что захочет? - задумалась 72-летняя Лорейн Кристенсен, ссылаясь на известное заявление Трампа о том, что он может застрелить кого-то на Пятой авеню в Нью-Йорке, не потеряв при этом поддержки. - Этого достаточно для его отстранения". (...) Источник: The Washington Post