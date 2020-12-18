Башар Асад спас свою власть, но управляет полем руин

"Сирийский президент сокрушил революционеров, однако устоит он только при поддержке Ирана и России", - пишет журналист Le Figaro Жорж Мальюрюно.

"(...) Революционеры и режим - мы все проиграли, - с горечью отмечает 82-летний Мишель Кило, христианский интеллектуал из Дамаска, один из самых видных деятелей сирийского оппозиционного движения. - Режим отказался от мирного решения в начале революции, и революция потеряла свое единство, подорванное влиянием исламистов. Они пришли со своим оружием и поглотили революцию свободы, с тем, чтобы возглавить контрреволюцию".

"Мы были наивны. Нужно было найти решение вместе с режимом, прежде чем межсирийский конфликт сделался лишь самой малой частью войны. Но режим никогда этого не хотел, а у нас было тоже трудно об этом говорить, потому что люди верили, что вмешаются американцы. В конце концов, ни мы, ни режим не понимали, что оппозиция, на которую мы так уповали, исчезнет при вмешательстве таких великих держав, как Россия, и таких региональных сил, как Турция, Израиль и Иран. С тех пор война продолжается, но уже безо всякой причины. Ни режим, ни мы, оппозиционеры, не можем решить, чего мы хотим. За нас решает Турция; за режим решают Иран и Россия", - продолжает Мишель Кило.

"(...) Сегодня, как признает Мишель Кило, "уничтожены все, и простые жители, и даже сторонники Асада". По данным "Сирийской обсерватории по правам человека", погибло 387 тыс. человек, в том числе 117 тыс. гражданских лиц, среди которых 22 тыс. детей. Режим потерял 130, 5 тыс. воинов, "Хезболла" 1, 7 тыс., повстанцы 57 тыс. и 67, 5 тыс. джихадистов погибли", - говорится в статье.

"В это число не входят 88 тыс. человек, погибших от пыток в государственных тюрьмах. При поддержке России и Ирана Дамаск отвоевал территорию и теперь контролирует 70% страны. Но какой ценой? Война вынудила бежать более половины населения: 6,7 млн жителей внутри Сирии; 5,5 млн беженцев находятся за пределами своей страны", - указывает автор статьи.

"(...) Башар Асад спас свою власть, но он управляет полем руин, экономикой, задушенной международными санкциями, - комментирует Мальбрюно. - Почти год назад, 7 января, его покровитель Владимир Путин впервые приехал навестить его в Дамаске. "Он вызвал его в аэропорт и даже не заехал в президентский дворец", - вспоминает один дипломат ООН, ведущий сирийское досье.

"Международные границы Сирии на 80% находятся в руках иностранцев, - утверждает Фабрис Баланш, географ и специалист по Сирии. - На севере границу удерживают турки; дальше на восток - курды, затем - русские; границы с Ираком, Голанами на юге и Ливаном удерживают шиитские ополченцы и "Хезболла". Режим контролирует только контрольно-пропускные пункты в Кессабе на севере Ливана и некоторые пункты вдоль Иордании, но при этом границы являются одним из главных символов суверенитета страны".

"(...) Русские отказались от поиска замены Асаду, - считает Фабрис Баланш. - Конечно, Асад не облегчает им решение задачи, но российское вмешательство в Сирию дало Москве преимущества: наличие плацдарма в Средиземном море, радиолокационные станции в Пальмире, испытания военной техники для продажи по всему миру и роль посредника между Израилем и Ираном. Русские реалисты: они знают, что с Асадом Сирия не подлежит преобразованию, но без Асада наступит хаос". Что касается Асада, предупреждает исследователь, "несколько миллиардов, пожертвованных некоторыми странами Персидского залива, не позволят ему избежать ни международных санкций против его экономики, ни действий Международного уголовного суда против него самого; Асад понимает, что лучшая его защита - это Иран, который не перестанет его поддерживать".

"(...) Русские действительно верны Асаду, - признает Мишель Кило, - но если американцы скажут им, давайте сядем за один стол и заключим сделку", то может возникнуть новая надежда положить конец сирийскому аду, хочет верить он. Но уже не раз обжегшийся Мишель Кило "ничего не ждет от администрации Байдена". После десяти лет жертвоприношений этой войны, постоянно возобновляющейся с новой силой, лишь одно все еще кажется ему несомненным. "Народ не вернется к Асаду, даже если весь мир решит его оставить. Мир обязательно должен предоставить сирийцам альтернативу", - заклинает старый оппозиционер.