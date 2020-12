18 декабря 2020 г. Доминик Николлз | The Telegraph Россия "поигрывает мускулами на заднем дворе Великобритании", предупреждает начальник британского штаба обороны "Россия "поигрывает мускулами на заднем дворе Великобритании" после того, как к побережью Великобритании прибыли десять военных кораблей, предупредил начальник британского штаба обороны", - передает The Telegraph. Две недели назад около десяти военных кораблей и боевых самолетов Северного, Балтийского и Черноморского флотов России устроили "демонстрацию силы в водах у британского и ирландского побережья", заявил генерал сэр Ник Картер. Выступая с ежегодной речью перед Королевским институтом объединенных служб, Картер отметил: "Они поигрывают мускулами на нашем собственном заднем дворе с показной демонстрацией, которой они не проводили со времен холодной войны". "Отправка сигнала российскому режиму о том, что мы не смиримся покорно, если они эскалируют ситуацию, потребует конвенциональной жесткой силы - военных кораблей и самолетов - а также менее конвенциональных средств, таких как кибернетика. Это требует от нас, чтобы мы держали их задний двор под угрозой, будь то Баренцево море, Крайний Север, Балтийское или Черное море", - заявил он. "Генерал Картер также сообщил, что долгожданный Комплексный обзор внешней политики, политики обороны и безопасности, который ожидается в январе, ознаменует собой крупнейшую реорганизацию армии за последнее поколение", - пишет издание, добавляя, что "(...) генерал Картер намекнул, что на вооружение будут введены высокоточные ракеты большой дальности, ракеты противовоздушной обороны и беспилотные летательные аппараты". (...) Источник: The Telegraph