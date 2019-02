18 февраля 2019 г. Энн Симмонз | The Wall Street Journal Россия в официальном порядке арестовала американского бизнесмена Американский основатель фонда прямых инвестиций, задержанный на прошлой неделе в Москве по обвинениям в мошенничестве, "был формально арестован в субботу и останется в заключении, по меньшей мере, около двух месяцев", сообщила в выходные американская газета The Wall Street Journal. "Майкл Калви, основатель и старший партнер в Baring Vostok Capital Partners, был задержан в четверг вместе с тремя другими сотрудниками, говорится в заявлении инвестиционной компании. Его обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточной", в котором Baring Vostok имеет контрольный пакет акций. Он заявил о своей невиновности и сообщил суду, что готов сотрудничать со следствием и "не планирует прятаться от российской системы правосудия", - говорится в статье. "Его арест угрожает отпугнуть потенциальных иностранных инвесторов и обострить уже напряженные отношения между США и Россией, - считает газета. - Арест произошел менее чем через два месяца после ареста российскими властями гражданина США Пола Уилана по обвинениям в шпионаже. Пол Уилан, бывший морской пехотинец, также являющийся гражданином Великобритании, Ирландии и Канады, заявил о своей невиновности". "Как указано на вебсайте Басманного районного суда, Калви предъявлены обвинения по статье уголовного кодекса о мошенничестве в крупных размерах. Эта статья предусматривает наказание в виде тюремного срока до 10 лет", - сообщает издание. - В своем электронном письме Госдепартамент США заявил, что знает об аресте Калви, но не может предоставить дополнительных сведений из-за вопросов конфиденциальности ". "У нас нет более важной задачи, чем защищать граждан США за границей", - гласит заявление. До ареста Калви беседовал с The Wall Street Journal и сообщил, что он и его партнеры в последнее время были вовлечены в диспут с другими акционерами "Восточного" вокруг планов рекапитализации, поскольку баланс банка пострадал в результате неэффективной экономики России. "В своем заявлении Baring Vostok указал, что считает, что задержание его сотрудников и предъявляемые им обвинения являются результатом конфликта с другими акционерами "Восточного", - пишет издание. "Калви, уроженец Оклахомы, начал инвестировать в российский рынок в начале 1990-х и в последние годы был сосредоточен на прямом инвестировании несмотря на сложный экономический климат, сложившийся отчасти в результате западных санкций", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal