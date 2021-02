18 февраля 2021 г. Тарик Панджа | The New York Times Фальшивые врачи, фальшивые документы: как развалилась российская ложь о допинге "Чтобы сокрытие сработало, как слишком поздно понял прыгун в высоту Данил Лысенко, ему было бы полезно ознакомиться с московской больницей, где, как настаивали российские представители легкой атлетики, он прошел серию медицинских тестов. Детали имели значение. Эти тесты были центральным элементом предоставленного Россией объяснения того, почему антидопинговые службы не смогли найти Лысенко весной 2018 года", - пишет The New York Times. "Наказание тоже имело значение: спортсмены, признанные виновными в непредоставлении информации о местонахождении - по сути, не явившиеся для выборочной проверки на допинг - могли быть отстранены на срок до двух лет. Те, кого поймали на лжи, фальсификации документов или препятствовании следователям, рисковали еще больше. Однако любая из этих санкций, скорее всего, не позволила бы Лысенко, талантливому прыгуну в высоту, которому только что исполнился 21 год, представлять Россию на Олимпийских играх в Токио", - говорится в статье. "Итак, в сентябре 2018 года, опасаясь, что следователи приближаются к истине, нервничающий Лысенко отправил электронное письмо высокопоставленному российскому легкоатлетическому чиновнику, в котором спрашивал, может ли он предоставить фотографии больницы, чтобы, по крайней мере, спортсмен знал, как ее описать, если кто-нибудь спросит. Затем в сопровождении того же чиновника он поехал по адресу, указанному на сайте больницы. Когда машина остановилась и Лысенко огляделся, он был ошеломлен. Больницы не было. Не было даже здания. Все, что открывалось его взору, было строительной площадкой", - пишет газета. "В течение почти пяти лет, прошедших с тех пор, как была раскрыта масштабная спонсируемая государством российская допинговая программа, журналисты, чиновники, занимающиеся вопросами допинга, и следователи раскрывали один скандал за другим. Образцы, передаваемые через отверстие в стене лаборатории. Результаты тестов на допинг, которые исчезли. Нарушенные договоренности. Меняющиеся объяснения. Охотные сообщники. Однако даже по российским стандартам история лихорадочной - и в конечном итоге неудавшейся - попытки объяснить местонахождение Данила Лысенко руководящему органу легкой атлетики может быть отдельной историей", - полагает The New York Times. "(...) Как заявили следователи, здание по московскому адресу клиники, где было сделаны фальшивые тесты, было снесено в 2017 году. Изображение места, демонстрируемое на Google Maps, было сделано в 2019 году. Больница была фальшивкой. Так же как и анализы, оправдания и даже имена врачей в медицинских документах Лысенко. К тому времени, когда схема развалилась, в ней были задействованы полдесятка высокопоставленных российских легкоатлетических чиновников и один претендент на Олимпийские игры, который мог преодолеть двухметровую планку, но под допросом не выдержал", - пишет The New York Times. "В среду следователи следственного органа по легкой атлетике - Athletics Integrity Unit - A.I.U. (Подразделения по обеспечению честности в легкой атлетике) опубликовали полные подробности своего расследования по делу Лысенко. В докладе подчеркивается не только то, насколько наглой может быть Россия в своих усилиях по воспрепятствованию антидопинговым расследованиям, и то, что высшие российские чиновники часто играют неотъемлемую роль в таких схемах, но и то, на что должны идти спортивные органы, чтобы выявить ложную информацию", - утверждается в статье. "Скандал уже привел к отставке всего правления Всероссийской федерации легкой атлетики, и это одна из основных причин, по которой Россия по-прежнему отстранена от легкоатлетических соревнований, даже несмотря на то, что страна продолжает вести юридическую борьбу, чтобы сгладить свое повторное вхождение в мировой спорт. (...) Бывший президент российской Федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин и исполнительный директор организации Александр Паркин вошли в пятерку высокопоставленных чиновников, на которых на этой неделе был наложен запрет на срок от четырех до шести лет за участие в этом деле. Лысенко, дисквалифицированному с 2018 года, теперь грозит запрет на срок до восьми лет. Его тренер тоже скоро может быть отстранен". (...) "Это преступления высшей степени серьезности, совершенные руководителями Всероссийской федерации легкой атлетики, написала Междунаро́дная ассоциа́ция легкоатлети́ческих федера́ций, орган, контролировавший ход этого дела, в своем заключении. "Похоже, что большая часть, если не все высшее руководство федерации, была замешаны в этом крупном мошенничестве. Это довольно шокируще". "В рамках своего расследования, сообщил A.I.U. , были опрошены 22 свидетеля, переведены 7 тыс. документов и получены 6 терабайт данных, связанных с этим делом, после изъятия телефонов и жестких дисков компьютеров, используемых Лысенко и российскими чиновниками. Восстановив файлы, которые были поспешно удалены перед передачей, в том числе электронные письма и голосовые сообщения, которые отправлялись на таких платформах, как WhatsApp, следователи смогли воссоздать лихорадочные закулисные усилия, чтобы помочь Лысенко избежать порицания. После предъявления этих сведений, документировавших сокрытие словами и действиями ее собственных спортсменов и чиновников, Всероссийская федерация легкой атлетики согласилась признать себя виновной в прошлом году и выплатить штраф в размере 10 млн долларов", - говорится в публикации. "План по защите Лысенко начался в июле 2018 года, после того как он пропустил допинг-тест, а затем дважды не зарегистрировал свое местонахождение в компьютерной системе, созданной, чтобы помочь специалистам по допингу находить элитных спортсменов в любое время, - повествует издание. - Лысенко пояснил российским легкоатлетическим чиновникам, что два факта неподачи им данных о местонахождении в 2018 году были результатом сначала плохого состояния здоровья, а затем его автомобильной аварии. (...) Согласно краткому изложению дела, после того, как Лысенко и его тренер Евгений Загорулько были вызваны на встречу с официальными представителями российской легкой атлетики для объяснения по обвинениям, Загорулько связался с Артуром Карамяном, членом президиума Всероссийской федерации легкой атлетики, чтобы узнать, нет ли возможности получить фальшивую медицинскую справку, подтверждающую рассказ прыгуна в высоту. Вместо того, чтобы сообщить о попытке создать фальсифицированный документ для использования в деле о допинге, Карамян представил его на следующий день". Следователи немедленно потребовали у спортсмена полную медицинскую карту, а также контактную информацию врачей, которые его лечили. "Это привело к бешеной череде звонков, текстовых сообщений и электронных писем между россиянами и, в конечном итоге, привело к запросу, чтобы Лысенко прошел серию тестов и сканирований - где бы он ни находился - которые можно было бы использовать вместо тех, которые, как он утверждал, он прошел в Москве, - сообщается в статье. - Лысенко прошел тесты в августе 2018 года в учреждении в своем родном городе Бирске, где он тренировался в то время, а затем, под давлением президента федерации Шляхтина, немедленно отправил результаты обратно в Москву. Когда они прибыли, чиновники обеспечили, чтобы они были датированы задним числом и выглядели так, как будто они поступили из вымышленного учреждения - теперь именуемого в документах как SD Clinic - и Лысенко передал документы международным легкоатлетическим чиновникам". "Но Лысенко, похоже, занервничал. В начале сентября он написал по электронной почте Карамяну (...) и попросил предоставить подробную информацию о клинике. (...) Три недели спустя Лысенко в сопровождении Карамяна поехал по адресу, указанному на сайте клиники, но обнаружил, что по этому адресу учреждения нет. Позже следователи подтвердили, что здание, которое когда-то там стояло, было снесено в 2017 году, за несколько месяцев до того, как Лысенко заявил, что лечился в нем". "Выводы расследования заключаются в том, что SD Clinic не существовало", - говорится в докладе. (Веб-сайт клиники также был фальшивым; позже следователи подтвердили, что на нем размещены фотографии как минимум двух не имеющих друг к другу отношения зданий). Следователи также пришли к выводу, что медицинское обоснование того, что Лысенко не смог сообщить о своем местонахождении в первый раз - приступ аппендицита - "было ложным и подтверждено сфабрикованными документами", - говорится в публикации. Хроника событий относительно второго раза, когда он не заявил о своем местонахождении по причине автомобильной аварии, также не совпадает. (...) "В апреле 2019 года во время интервью A.I.U. Лысенко (...) попытался придерживаться своей версии. Однако, в конце концов, когда следователи обнаружили дыры в этой версии, Лысенко сломался. "Лысенко признал, что документы и объяснения, которые он предоставил A.I.U. по поводу медицинского обоснования и его пребывания в SD Clinic, были ложны и сфабрикованы, и что "люди из федерации" помогли ему создать его версию", - говорится в докладе, а решение о фабрикации истории и улик, по словам Лысенко, было согласовано всеми вовлеченными сторонами". Источник: The New York Times