Зигмар Габриэль: "Во-первых, "Северный поток-2" не касается США"

"Зигмар Габриэль, бывший министр иностранных дел Германии и председатель "Атлантического моста", ожидает, что президент США Джо Байден снова предложит больше сотрудничества - с Европой, но, прежде всего, и с другим регионом мира. Опасность он видит в обращении с Китаем", - пишет немецкое издание Die Welt. Журналист издания Даниэль Фридрих Штурм побеседовал с Габриэлем.

"Джо Байден - крайне опытный президент в плане внешней политики, - отметил собеседник издания. - Ни один американский президент до него не смог набрать больше внешнеполитического опыта. В Белый дом он пришел не в качестве ученика во внешней политике, как почти все его предшественники. К тому же Обама был одиночным игроком. У Байдена есть очень сильная команда, например, госсекретарь Тони Блинкен и его люди. Беспокоиться, наверное, нужно не о внешней политике, а о внутреннем расколе США".

"Для США Китай является крупным и сильным стратегическим соперником. Правительство Байдена пересматривает политику правительства Трампа и также намерено обсудить ее с союзниками в Европе. Этот президент США знает, что в XXI веке даже сильной Америке нужны партнеры для того, чтобы держать мир в равновесии", - указал Габриэль.

"Я думаю, мы проглядели, как сильно изменился Китай. Президент Си положил конец открытию общества. Партия и государство снова контролируют всё. В экономической политике Пекин по-прежнему не соблюдает правила игры ВТО. По всем этим причинам США и ЕС меняют свой курс в отношении Пекина. Даже дружественно настроенная к Китаю немецкая промышленность делает это. (...) Но настоящей конфронтации с Китаем никто, в сущности, не хочет. Поэтому и правительство Байдена будет стремиться к своего рода "антагонистической кооперации" с Китаем", - считает политик.

Говоря об обращении российского президента с критиками, например, с Алексеем Навальным, Габриэль отметил: "Россия слаба в экономическом и социальном плане. В стране, которой постоянно угрожают сокращением пенсий, сообщения о сверхбогатстве олигархов, плохо принимаются людьми. Люди Путина уже должны были уйти в отставку, после того как Навальный раскрыл коррупцию".

Обращаясь к теме "Северного потока-2", собеседник издания подчеркнул: "В пользу "Северного потока-2" есть примерно столько же аргументов, как и против. Но ясно одно: "Северный поток-2" - это проект газопровода, который находится в рамках европейских правил и законов. С точки зрения европейского суверенитета он, во-первых, не касается США. Европа либерализовала энергетический рынок 25 лет назад. (...) И теперь ей нужно отказаться от этой либерализации газового рынка под давлением США? Я думаю, это европейское решение - со всеми шансами и рисками. Но не американское".

"Недавно правительство Байдена остановило строительство трубопровода XL из Канады и теперь еще больше делает ставку на фрекинг, наносящий больший ущерб климату. Но это дело американцев, а не европейцев. К тому же: почему, собственно говоря, "Северный поток" - это проблема, а газопровод "Ямал" с российским газом, проходящий через Польшу, - нет? Ведь речь тоже идет о российском газе. Там тоже применим аргумент, что таким образом деньги поступают Путину, стабилизируя его".

Говоря о внешнеполитической ситуации после ухода Дональда Трампа, Габриэль отметил: "Четыре года нам было весьма легко: у нас всегда был виноватый. Это был Дональд Трамп. Он раздражал нас, потому что ежедневно демонстрировал нам, как велики противоречия между нашими притязаниями и возможностями".

"Мы, немцы, раздражались особенно сильно, потому что наши притязания особенно высоки, а наши возможности довольно малы. Я надеюсь, что каждый из нас поймет: новое правительство США хочет сотрудничать. Но и его действия будут менее европейскими и более тихоокеанскими", - сказал Габриэль.