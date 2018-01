18 января 2018 г. Алек Лун | Daily Telegraph Владимир Путин планирует быть "царем" пожизненно, заявляет Навальный и призывает бойкотировать выборы Алексей Навальный призвал бойкотировать президентские выборы, чтобы "разоблачить голосование как фарс", сообщает The Telegraph. "Эта тактика может обеспокоить Кремль, - комментирует журналист Алек Лун. - Ранее опросы предсказали рекордно низкую явку в марте, что может поставить под сомнение претензии Путина на то, что подавляющее большинство поддерживает его четвертый срок". "Цель - убедить всех, что это повторное назначение, а не выборы, чтобы понизить явку и нанести дополнительный удар по легитимности режима и Путина", - сказал Навальный в интервью The Telegraph. По его словам, президент стремится остаться во власти в качестве "царя" до конца жизни. Между тем кандидат Ксения Собчак, "кампанию которой многие считают уловкой Кремля", назвала призыв Навального "неэффективным и вредным методом", который лишь увеличит число голосов за Путина, отмечается в статье. По словам Навального, популярность Путина раздута за счет отсутствия альтернативы. "Показывают великого Путина и этих смешных лилипутов рядом с ним. Конечно, люди будут голосовать за него", - заявил он. "Как человек, который проводил кампанию по всей стране и ездил в пропутинские места, я могу сказать, что у Путина в этих регионах нет железной поддержки, там одна лишь бедность и безысходность", - добавил Навальный. "Избиратели не проявляют большого интереса к выборам, итог которых предопределен, - отмечает The Telegraph. - "Левада-центр" выяснил, что участвовать в голосовании планируют только 52% из тех, кто имеет на это право. Это самый низкий процент для всех президентских выборов в постсоветской России. Если Навальный со своим бойкотом сможет еще больше это усугубить, Кремль окажется в щекотливой ситуации. Как бы то ни было, Навальный сможет заявить о своей заслуге в ожидаемо неблестящей явке, даже когда Путин достигнет победы". Протестов после выборов мало кто ожидает, однако мало кто предвидел и демонстрации после видео Навального о возможной коррумпированности Дмитрия Медведева, отмечается в статье. Движение сошло на нет, но Навальный отрицает, что "упустил свой шанс изменить страну". "Если мы чего-то не достигли, то это потому, что мы недостаточно усердно работали или время было неподходящим. Нам нужно быть новаторами. Я вижу, что правда на нашей стороне", - заявил он The Telegraph. Источник: Daily Telegraph