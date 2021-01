18 января 2021 г. Эндрю Рот | The Guardian Кремль может попытаться отправить Навального под замок на долгие годы (...) Перед Владимиром Путиным стоит дилемма: что делать с одним из его самых стойких и эффективных критиков Алексеем Навальным, пишет The Guardian. "Кремль всегда колебался по одному поводу - присуждению Навальному такого долгого и тяжелого тюремного срока, какой он выписывал некоторым оппонентам, например, десятилетний приговор олигарху Михаилу Ходорковскому, который стал одним из самых судьбоносных решений Путина в 2000-х годах, - говорится в статье. - После его ареста в воскресенье в московском аэропорту Шереметьево Кремль может быть готов изменить свою стратегию и попытаться навсегда оттеснить Навального. (...)" "Но вопрос о том, что будет с Навальным, теперь будет зависеть от того, что, по мнению российских чиновников, некоторые из которых были лично сконфужены расследованиями оппозиционного лидера, сойдет им с рук и не вызовет отрицательной общественной реакции", - предполагает автор публикации Эндрю Рот. "Первое важное политическое решение касается того, как долго его продержат за решеткой, - написала глава аналитического центра R.Politik Татьяна Становая в посте на прошлой неделе. - В идеале - держать Навального под постоянным страхом, но без длительного реального срока". "ФСБ и другие ястребы, скорее всего, будут требовать самых жестких мер, считает она. Однако возможность уличных протестов среди молодых технически подкованных россиян, среди которых популярен Навальный, также может сыграть роль в формировании дискуссии", - говорится в статье. "Массовые протесты спасали Навального и раньше", - указывает The Guardian, напоминая, как в 2013 году, когда (...) "Навального приговорили к пяти годам лишения свободы якобы за хищение денег у лесозаготовительной компании в Кировской области России, ему дали условный срок на следующий день после того, как протестующие вышли на улицы возле Кремля и заблокировали движение, что стало неловким инцидентом менее чем за год до того, как Россия должна была провести Олимпийские игры в Сочи. Ход событий подтвердил то, что многие уже знали: решения российских судов зависят от политических соображений". "С тех пор Россия изменилась. Кремль менее терпим к оппозиционной политике, а растущий конфликт с Западом оставил еще меньше места для внутренних оппонентов Путина. И решение отравить Навального прошлым летом также свидетельствовало бы о том, что Кремль сыт по горло его расследованиями и кампанией со стратегией в пользу оппонентов "Единой России", - пишет издание. "Протестная реакция может повлиять на парламентские выборы в России в конце этого года, но Путин уже достиг одной из своих самых амбициозных внутренних целей: принятия новых поправок к Конституции, которые позволят ему оставаться президентом до 2036 года. И хотя громкое судебное преследование, вероятно, приведет к вводу новых санкций со стороны Запада, большая часть российского истеблишмента и без того считает эти отношения безнадежным делом", - подчеркивается в статье. "Холодная погода и меры по борьбе с коронавирусом также могут помочь Кремлю подавить протесты, которые он всегда может запретить, предупредив о распространении Covid-19. По многим причинам Кремль может решить, что пора разобраться с Навальным именно сейчас", - заключает The Guardian. Источник: The Guardian