Следующий вирус обязательно придет

"Вирусологи уже на протяжении многих лет предупреждают об опасности вирусной пандемии. Они требуют наконец начать воспринимать ее всерьез", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Начало новой пандемии - лишь вопрос времени. Только мы не знаем, где и как это произойдет, говорит эпидемиолог Сира Мадад в 6-серийном сериале Netflix "Пандемия: как предотвратить распространение", снятом в 2019 году до начала пандемии коронавируса. Вероятно, тогда исследовательница не знала, что это может произойти так быстро. Сегодня многие сцены сериала кажутся взятыми из новостных программ крупных американских телеканалов", - отмечает журналист Петер Иллечко.

"С другим главным героем "Пандемии" издание Der Standard связалось примерно через год после первых сообщений о появлении легочного заболевания Covid-19: Дэннис Кэрролл, вирусолог, в настоящий момент руководит глобальным проектом "Виром" (Global Virome Project). Его цель - секвенирование максимального числа вирусов, которые могут представлять опасность", - поясняет автор статьи.

"Кэрролл говорит о более чем 600 тыс. вирусах с зоонозным потенциалом, которые так же, как коронавирус, живут в организме диких животных в качестве "резервуара" и в результате различных обстоятельств и через промежуточного хозяина, например, домашнюю птицу или домашнюю свинью, теоретически могут передаться человеку. По его оценке, существует 1,7 млн различных вирусов. Ввиду множества знаков вопроса в этой области Кэрролл говорит о "темной материи вирусов".

"Австрийский вирусолог Флориан Краммер, эксперт по вакцинам из Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке также считает, что опасность велика. "Нам следовало бы уже на протяжении многих лет приспосабливаться ко многим семействам вирусов. Вместо этого мы ждем. Это, как мы видим сейчас, ошибка", - говорит он. Наряду с коронавирусами, из которых потенциально опасны, по словам Кэрролла, около 4 тыс. вирусов, речь идет прежде всего о парамиксовирусах, к которым относятся возбудители свинки, кори и вирус Нипах. Последний недавно вызвал вспышки заболеваний в Бангладеш. Вирус передается от летучих лисиц промежуточным хозяевам среди сельскохозяйственных животных, а затем человеку", - говорится в статье.

"Возбудитель передается через аэрозоли и может приводить к смертельному воспалению мозговых оболочек. Третьей группой вирусов, которая может вызвать эпидемию (ограниченную вспышку заболеваемости) или даже пандемию (заболеваемость по всему миру), являются ортомиксовирусы, к которым относятся и возбудители гриппа. Норберт Новотный, вирусолог Университета ветеринарной медицины в Вене, указывает на еще одну опасность. По его словам, у вирусов гриппа есть способность обмениваться с другими вирусами гриппа целыми фрагментами своего сегментированного генома. В результате чего может образоваться новый возбудитель, от которого не защищен ни один человек".

"Краммер говорит, что в последнее время временные промежутки между вспышками новых инфекционных болезней сократились. Глава проекта Global Virome Project Дэннис Кэрролл описывает главные, с его точки зрения, причины: численность мирового населения резко увеличилась за короткий период времени. Сегодня она составляет около 7,8 млрд человек, в 1900 году она равнялась 1,6 млрд. В результате увеличилось землепользование, стала разрушаться естественная среда обитания диких животных, человек пользуется природой в своих интересах и все чаще контактирует с животными, вирусы которых могут быть для него опасными", - передает Der Standard.

"Ученые на протяжении многих лет предупреждают об этой ситуации. В октябре 2018 года исследователи из команды Каролин ван де Сандт из Института инфекционных заболеваний и иммунитета имени Питера Дохерти при Мельбурнском университете и вовсе предупреждали в научном журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology об опасности второго "испанского гриппа". Тогда от этого инфекционного заболевания погибло около 50 млн человек. В 2019 году китайские ученые показали в журнале Viruses, насколько опасной может быть связь между летучими мышами (вероятным резервуаром Sars-CoV-2) и коронавирусами".

"Кэрролл видит лишь один способ в значительной степени предотвратить грозящую опасность новых пандемий, - отмечает издание. - "Мы должны основательно изменить наше отношение к окружающей среде, к природе; мы должны скорректировать наш образ жизни", - говорит он. С ним согласен и Краммер, но он сомневается, что это сработает. Больший шанс он видит в подготовительных мелких шагах: наряду с мировой картой распространенности вирусов это может быть также глобальный план по борьбе с пандемиями, которому должны следовать большинство государств".

"Конечно, необходима и значительно более высокая скорость в реализации мер по сдерживанию пандемии. Штефан Турнер, президент Центра теории сложных систем (CSH) в Вене, критикует, что единственным рабочим инструментом является локдаун. По его словам, этот инструмент родом из Средневековья, он был введен Папой Римским Александром VII, чтобы защитить людей от чумы. Сегодня же его срочно необходимо дополнить цифровыми решениями для оперативного трекинга заболевших, говорит Турнер. Исследователь сложных систем призывает развивать цифровизацию в системе здравоохранения. "Без цифровизации невозможно объединить всю необходимую логистику", - говорит он. И будет по-прежнему не хватать нужной скорости".

"По мнению Навотного, фармацевтическая отрасль должна сфокусироваться на противовирусных медикаментах, чтобы быть наготове. Ведь, говорит он, "мы не знаем, что будет следующим", - передает Der Standard.