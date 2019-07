18 июля 2019 г. Хенри Фой | Financial Times Россия поддерживает усилия ЕС по расширению торговли с Ираном "Россия дала понять, что готова присоединиться к платежному каналу ЕС, призванному обойти санкции США, запрещающие торговлю с Ираном, но призвала Брюссель расширить новый механизм с тем, чтобы он покрывал и экспорт нефти", - сообщает Financial Times. "Участие Москвы в проекте, известном как Instex, ознаменовало бы значительный шаг вперед в попытках ЕС и России спасти ядерное соглашение 2015 года с Ираном, которое рушится с тех пор, как администрация Трампа отказалась от него в прошлом году", - говорится в статье. "Россия заинтересована в тесном сотрудничестве с Европейским союзом по Instex, - сообщило Financial Times российское министерство иностранных дел. - Чем больше стран и континентов будет вовлечено, тем эффективнее будет механизм в целом". "Иран выразил разочарование тем, что остающиеся в договоре стороны, подписавшие ядерную сделку, не сделали больше для того, чтобы предоставить ему защиту от экономических санкций, введенных США, в частности, от ограничений на его способность экспортировать нефть. Он проявил свое недовольство нарушением рамок, установленных в соглашении в отношении процессов обогащения урана", - отмечается в публикации. "Полный потенциал Instex будет развернут только в том случае, если он будет открыт для участия стран, не являющихся членами Европейского союза", - заявил российский МИД. "(...) По итогам исторически важной ядерной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП), был снят ряд карательных международных санкций в отношении Ирана в обмен на согласие Тегерана ограничить его ядерную программу. После того, как Вашингтон восстановил санкции, они разрушили иранскую экономику, отчасти из-за сдерживания значительной части экспорта иранской нефти, ее самого ценного ресурса", - передает газета. Россия заявила, что Instex является "хорошим инструментом в реализации проектов... которые Соединенные Штаты существенно подорвали", но призвали расширить его, включив в него сырую нефть. "Если обнадеживающие заявления со стороны ЕС... будут подкреплены конкретными шагами и практическими достижениями, в том числе в отношении использования Instex для обслуживания торговли иранской нефтью, это поможет стабилизировать сложную ситуацию, сложившуюся вокруг СВПД", - говорится в сообщении. "В последние годы Россия укрепила свои связи с Ираном в рамках превращения Москвы в важного геополитического игрока на Ближнем Востоке, включая ее роль поддержки режима Асада в войне в Сирии (...)", - отмечает Financial Times. "(...) Усилия по спасению ядерной сделки являются редкой областью сотрудничества между Брюсселем и Москвой, отношения которых испортились после аннексии Крыма Россией в 2014 году, покушения на убийство бывшего российского двойного агента в Великобритании и предполагаемых попыток вмешаться в ЕС выборы, - отмечает газета. - С тех пор, как в мае прошлого года президент США Дональд Трамп вышел из соглашения, другие подписавшие его стороны - Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия - стали искать способы поддерживать торговлю с Ираном. Однако они были в тупике из-за нежелания компаний рисковать гневом Вашингтона". "Instex был запущен в январе, но позднее был отсрочен из-за бюрократических препятствий и осложнений, вызванных санкциями США. Он начал функционировать только в прошлом месяце и подвергся критике со стороны Тегерана в связи с наличием серьезных ограничений, - передает Financial Times. - К нему присоединились всего 10 членов ЕС и первоначальная кредитная линия механизма в несколько миллионов евро - это лишь малая часть торгового оборота между ЕС и Ираном, которая до введения американских санкций составляла более 20 млрд евро в год". "Брюссель заинтересован в том, чтобы привлечь Россию к Instex, сообщили Financial Times два чиновника ЕС, но они сказали, что сначала будут стремиться наладить работу этого канала (...),прежде чем потенциально расширять его масштабы или количество членов. (...) Иран хочет, чтобы Европа покупала его нефть, чтобы он мог использовать валютную выручку для импорта основных товаров и лекарств через Instex", - говорится в статье. Источник: Financial Times