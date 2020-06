18 июня 2020 г. Джеймс Марсон | The Wall Street Journal Союзники НАТО выступают против приказа США о выводе войск из Германии "Союзники США в Европе осторожно выступают против приказа президента США Трампа о выводе тысяч американских военнослужащих из Германии, настаивая, что США они нужны там так же, как и Европе. В знак деликатности вопроса о нем едва упомянули в среду на давно запланированной встрече по видеосвязи министров обороны НАТО, в которой принимал участие министр обороны США Марк Эспер", - передает The Wall Street Journal. (...) "Министры обороны стран Европы, обескураженные решением США, но опасающиеся дальнейшего обострения отношений, аккуратно обходили этот вопрос на встрече, говоря в общих чертах о важности приверженности США Европе, сообщили дипломаты. В последние дни европейские чиновники и Столтенберг подчеркивали выгоду для США от их военного присутствия в Европе, включая развертывание американских сил на Ближнем Востоке и в Африке и поддержание прочных отношений с европейскими союзниками. Европейские чиновники выразили надежду, что администрация Трампа пересмотрит или перестроит свои планы. Они считают, что сокращение войск будет сигнализировать потенциальным противникам, включая Россию, что приверженность Америки своим европейским союзникам ослабевает", - отмечается в статье. "Дипломаты заявили, что формат видео-встречи, состоявшейся в среду, не приспособлен для реплик и дебатов, при этом большинство министров придерживаются подготовленных комментариев и повестки дня, запланированных задолго до того, как The Wall Street Journal впервые сообщил о приказе Трампа, - передает издание. - На встрече альянс из 30 человек согласовал пакет военно-политических мер, направленных на противодействие разработке и размещению Россией новых ядерных ракет. Меры включают укрепление противовоздушной и противоракетной обороны, а также конвенциональных возможностей, сообщил Столтенберг журналистам после встречи". (...) "В понедельник Трамп подтвердил планы вывести 9,5 тыс. военнослужащих из Германии к сентябрю и ограничить численность военных там примерно 25 тыс., повторив часто звучащую из его уст критику страны за то, что ее траты на военные расходы НАТО не достигают намеченной цели в 2% ВВП. (...) Трамп обрушил на союзников критику по поводу их уровня расходов, ставя под сомнение ценность НАТО и принимая решения, не консультируясь с ними. Они в основном стремились успокоить его, а не противостоять лидеру самой крупной военной державы в альянсе, и подчеркнули, что неясно, когда и как будет реализовано решение Трампа. По словам дипломатов, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр на встрече в среду не ссылалась напрямую на решение Трампа о сокращении численности вооруженных сил, но отметила важность приверженности США Европе". "Никто не бросает вызов главному акционеру, - заметил один высокопоставленный европейский чиновник в НАТО. - Никто не заинтересован в том, чтобы противостоять США". "Объекты США в Германии включают авиабазу Ramstein, логистический центр для операций на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также медицинское учреждение Landstuhl, где проходили лечение тысячи раненых в Ираке и Афганистане. Европейское командование США и Африканское командование США базируются в Штутгарте, а вооруженные силы США управляют крупнейшим в Европе учебным центром НАТО на юге страны. (...) "Без базы Ramstein США, например, были бы не в состоянии проводить многие свои операции с беспилотниками, поскольку сигналы передаются через объект, расположенный там, указала Ульрике Франке, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям. "Это обоюдно выгодная ситуация, - отметила Франке. - Германия стала плацдармом для американских операций и деятельности в Африке и на Ближнем Востоке. И американские войска в Германии также способствуют сдерживанию России". В написании статьи принял участие Боян Панчевски. Источник: The Wall Street Journal