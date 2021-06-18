Москва первой вводит обязательную вакцинацию

Мэр Москвы и еще три российских региона обязали работодателей вакцинировать своих сотрудников против коронавируса. Кремль, в свою очередь, колеблется на фоне нежелания россиян вакцинироваться", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"За непопулярные меры борьбы с пандемией коронавируса в России отвечает прежде всего Сергей Собянин, - отмечает журналист Фридрих Шмидт. - Так, в прошлом году президент Владимир Путин переложил на мэра Москвы необходимость объявить о введении режима самоизоляции. Теперь Собянин должен обеспечить обязательную вакцинацию, которая затронет не менее миллиона жителей российской столицы".

"Сейчас пейзаж столицы определяют москвичи, прогуливающиеся по улицам и магазинам и разъезжающие на электросамокатах. Главенствует беспечность. При этом каждый день появляются тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Коэффициент заболеваемости за 7 дней в России не рассчитывают; но если подсчитать его на основе официальных данных по количеству заражений, то в четверг он составил 162. Однако число незарегистрированных случаев, вероятно, очень велико, ведь тестов проводится мало. Врачи предупреждают, что, если сегодняшние темпы распространения инфекции сохранятся, через две недели все больничные койки, предназначенные для пациентов с Covid-19, будут заполнены", - передает издание.

"В прошлые выходные Собянин объявил "нерабочей" неделю до следующих выходных. В среду мэр написал в своем блоге, что ситуация продолжает развиваться драматически".

При этом "даже в привилегированной Москве кампания по вакцинации, начатая в России в декабре, продвигается медленно. К концу мая только 1,5 млн из более чем 12 млн жителей столицы получили хотя бы одну дозу вакцины, несмотря на то, что вакцина имеется в достаточном количестве и предлагается бесплатно. Но опросы показывают, что около 60% россиян не хотят делать прививку. Многие не доверяют отечественным препаратам и не верят заявлениям правительства об их безопасности и эффективности, а также придерживаются теорий заговора", говорится в статье.

"Власти усугубляют путаницу противоречивыми посланиями: пропагандируя вакцинацию, они регулярно заявляют, что в России дела с пандемией обстоят гораздо лучше, чем в других странах, говорят о коронавирусе в прошедшем времени и провозглашают "победу". При этом, учитывая колоссальную избыточную смертность, официальные данные о смертности, вероятно, слишком занижены", - полагает издание.

"В то время как российские правители жестко противодействуют своим критикам, они избегают решений, которые могут вызвать недовольство многих. По этой причине представители государства долгое время исключали вероятность обязательной вакцинации, а соответствующие инициативы быстро отменялись. Якутия, например, объявила об "обязательной вакцинации" в конце мая, но затем сделала из нее лишь "массовую вакцинацию". Сам Путин в конце мая называл обязательную вакцинацию "нецелесообразной": ничего подобного делать не следует, говорил он, граждане сами должны понимать, что без прививки им грозит "смертельная опасность".

"Даже после того, как стало известно о решении Собянина, пресс-секретарь Путина, отвечая на вопрос об обязательной вакцинации по всей стране, сказал, что ни о какой обязательной вакцинации "по-прежнему речи не идет". Примечательно, что о решении Москвы стало известно в тот день, когда Путин вдали от драматической ситуации блистал на саммите в Женеве вместе с президентом США Джо Байденом".

"Другой вопрос заключается в том, насколько хорошо российские вакцины, по которым и так не хватает данных, помогают против мутаций вируса. Например, говорят, что на долю дельта-мутации, которую в России до сих пор чаще всего называют "индийским вариантом", приходится около 70% случаев заражения. Александр Гинцбург, директор Института Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник", недавно говорил о циркуляции в Москве индийского варианта вируса и заявил, что лабораторные испытания показали, что "Спутник V" эффективен и против него, хотя и в несколько меньшей степени, чем против изначального вируса, что, однако, "совсем не критично". Впрочем, соответствующего исследования об этом пока нет", - констатирует Frankfurter Allgemeine.