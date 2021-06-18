Нина Хрущева: "Байдену нужны предсказуемые отношения, а Путин готов их не иметь"

"Нина Хрущева, профессор международных отношений в Новой школе в Нью-Йорке, правнучка Никиты Хрущева, в интервью швейцарской газете Le Temps разбирает саммит, состоявшийся в среду в Женеве".

"(...) От встречи с Байденом Путин определенно добился большего. Байдену нужны "предсказуемые отношения", а Путин готов их не иметь, поэтому на этой встрече для Байдена с точки зрения результата ставки были выше", - считает Нина Хрущева.

"(...) Между этими двумя людьми нет безумной любви, но Байден - опытный и прагматичный политик, и Путин это признает", - продолжает она.

"(...) Байден любит говорить о своей семье, и, как мы могли убедиться во время встречи Буша и Путина в фамильном поместье семьи Буш под Кеннебанкпортом, штат Мэн, в 2007 году, российский президент ценит личные отношения между людьми. Иногда он так поступает сам, рассказывая о своей матери или отце, поэтому он ценит это в других людях. Возможно, это помогает ему лучше их понять. Например, во время встречи с Бушем в 2001 году он сумел растрогать своего очень религиозного собеседника, упомянув о крестике, полученном от своей матери, единственном предмете, который ему удалось вернуть после пожара на его даче", - напоминает эксперт.

(...) "На пресс-конференции Путин многому нас научил. По сути, Путин дал понять Байдену: "Держитесь подальше от наших внутренних дел, и тогда мы сможем более активно сотрудничать на международном уровне", - расшифровывает собеседница издания.

(...) "Существует вопрос о богатствах Путина или его ближайших соратников, которые спрятаны в других частях света. Информация об этом может быть раскрыта, а счета заблокированы. Путин может воспользоваться такими ограничительными действиями, чтобы стать более мстительным и совершить собственные дестабилизирующие действия. Байден может предоставить очень конкретную информацию: "Ваш агент ГРУ сделал то-то...и если это произойдет снова, последствия будут следующими..." Если Байден сделает это спокойно и тихо, возможно, есть способ заставить Путина его выслушать. Но чем агрессивнее будет другая сторона, тем агрессивнее станет Путин", - рассуждает она.

"(...) Путин вправду думает, что он выиграл, добившись встречи, но избежать ее было невозможно. Встретиться с Путиным - это лучше, чем не встречаться с ним. После двух первых встреч в 2009 и 2013 годах Барак Обама не захотел снова доставлять ему такое удовольствие. Он отменил встречу из-за предоставления Россией убежища Эдварду Сноудену и аннексии Крыма, а затем назвал Россию "региональной державой". Это не сработало. Байден не совершил такой ошибки. Он назвал две страны "мировыми державами", и Путин думает, что его должны признать таковым", - анализирует Хрущева.

"(....) Думаю, что, за исключением ядерных соглашений, сотрудничество в киберпространстве могло бы стать самым важным. Когда кибербезопасность становится настолько жизненно необходимой для общей безопасности, то это похоже на соглашения о разоружении и на достижение военного баланса во времена холодной войны. Инциденты будут разгораться то здесь, то там, но существуют общие предохранительные меры, способные ограничить ущерб. Например, если русские взломают энергосистему США, то они могут быть уверены, что США взломают российскую банковскую систему и так далее. Этот вопрос, безусловно, может иметь большой потенциал для сотрудничества и контроля", - считает она.

"(...) Байден предпочел поговорить с прессой самостоятельно, и для такого выбора есть несколько причин, и не только то, что он не хотел предоставлять Путину трибуну. Речь шла о саммите, где нужно было "прощупать почву", и никто не хотел смущаться, если бы репортеры спросили о том, является ли Путин "убийцей", или если бы Байден, выступая, путал людей, даты или страны. Но для Байдена, как я уже сказала, ставки были выше, поэтому он был прав, не разделив сцену с "эксгибиционистом". Байден должен пройти по тонкой грани между тем, чтобы быть "жестким по отношению к России" и цивилизованным в своих речах и разногласиях", - комментирует собеседница издания.

"(...) Путин не является гениальным стратегом, но он последователен в том, чего он хочет - оставаться у власти в России, которую он представляет себе сильной и великой, - и он использует контекст и людей вокруг себя для того, чтобы этого добиться", - резюмирует Нина Хрущева.