Заразиться после вакцинации вполне возможно - с некоторыми это уже произошло

"Отказаться от барьерных жестов после вакцинации может показаться заманчивым уже после первой дозы. Но это рискованное поведение, учитывая время, необходимое для выработки иммунитета", - пишет Le Temps.

"Специалисты называют это "синдромом вакцинированного". Этот новый вид "расстройства" затрагивает всех тех, кто, едва получив первую инъекцию, снимает маску в общественных местах и закрытых помещениях и бросается целовать вас, чувствуя себя попросту неуязвимым", - говорится в статье.

"(...) В Швейцарии, где 26% населения были полностью вакцинированы (то есть примерно 2,2 млн человек) и 15% получили одну дозу (то есть 1,3 млн человек), эпидемиологическая ситуация, похоже, не свидетельствует о значительном ослаблении мониторинга индивидуальных защитных мер. Но случаи заражения SARS-CoV-2 после первой или второй дозы вакцины действительно выявлены", - указывает автор статьи.

"По данным Федерального управления общественного здравоохранения (OFSP), с 27 января этого года действительно было зарегистрировано 848 случаев заражения среди людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины, более трети случаев касались лиц в возрасте 80 лет и старше", - пишет Le Temps.

"(...) В Женеве в период с 1 января по 30 апреля почти 160 человек из 239 494 человек, получивших только одну дозу вакцины, имели положительный тест на коронавирус, то есть около 0,07%. Примерно у 120 человек из 156 126 дважды вакцинированных (в том числе 74 через 14 дней после второй дозы) также был положительный тест на SARS-CoV-2, то есть почти 0,08%", - говорится далее.

"Мы не знаем, кто из привитых людей соблюдал меры, а кто нет, что может быть дезориентирующим фактором, - анализирует Аглая Тарден, кантональный врач Женевы. - В любом случае, вакцина редко оказывается безусловно эффективной, и если она не срабатывает, то чаще всего это связано с иммунным ответом человека, который может ухудшится в пожилом возрасте".

"(...) Возврат к отслеживанию контактов в связи с подобными инфекционными ситуациями после вакцинации показывает нам, что это в основном люди со сниженным иммунитетом, например, в преклонном возрасте или в случае лечения иммуносупрессивными средствами, - поясняет Кристель Доменьос, пресс-секретарь Департамента здравоохранения и социального обеспечения. - Текущие данные о поствакцинальных инфекциях ниже 5%, которые можно было бы ожидать для вакцин, эффективность которых составляет 95% после двух доз".

"Напомним, что ни одна вакцина, разработанная на сегодняшний день, не является на 100% эффективной против заражения SARS-CoV-2. Научное сообщество также соглашается с тем, что после второй дозы вакцины на основе матричной РНК (мРНК) необходимо от 7 до 14 дней, чтобы стать более чем на 90% защищенным от симптоматических или несимптоматических инфекций. Согласно последним имеющимся данным, защита может длиться не менее 12 месяцев", - сообщает автор публикации.

"По данным израильского исследования, проведенного относительно вакцины от Pfizer/BioNTech и опубликованного в середине апреля в журнале New England Journal of Medicine (NEJM), первая доза вакцины защитит от заражения только на 46% между 14-м и 20-м днем после инъекции и на 60% между 21-м и 27-м днем. Другое исследование, опубликованное 9 июня в журнале Nature, оценивает защиту, обеспечиваемую вакциной Pfizer/BioNTech через 21 день после первой дозы, в 66%, а вакцины, а вакциной, разработанной Oxford/AstraZeneca, - в 61%", - отмечает автор публикации.

"Для развития иммунитета нужно время. В то время как первая доза стимулирует иммунную систему, помогая ей распознать вирус, вторая доза усиливает иммунный ответ, позволяя эффективно бороться с будущим вирусным вторжением. Согласно исследованию, опубликованному в NEJM в январе, присутствие антител достигает пика через одну-две недели после второй инъекции мРНК-вакцины", - пишет издание.

"(...) Исследование, опубликованное 10 июня в журнале Nature на когорте из 177 различных географических сообществ в Израиле (где за 9 недель было привито 50% населения), показало, что вакцинация защитила от болезни не только привитых людей, но она также значительно снизила вероятность передачи Covid-19 людям, которые не были привиты, в частности, лицам в возрасте до 16 лет, которые еще не могли получить доступ к вакцине в течение анализируемого периода", - подчеркивается в статье.

"Авторы исследования сообщают, что в среднем на каждые 20% увеличения числа вакцинированных лиц количество положительных тестов на коронавирус в непривитой популяции уменьшается примерно вдвое, однако они предупреждают, что у лиц, не получивших вакцину, мог быть естественно приобретенный иммунитет", - резюмирует издание.