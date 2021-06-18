Эрозия власти Путина в Европе

"Приняв закон, направленный против гомосексуализма, Венгрия скопировала российское законодательство. Премьер-министр Виктор Орбан выступает в роли верного вассала Владимира Путина. Но в остальных странах ЕС в последнее время ключевые союзники отрекаются от Кремля - в том числе и Германия", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Подавляющим большинством голосов венгерский парламент проголосовал во вторник за принятие нового закона против ЛГБТ. (...) Этот закон не только единственный в своем роде в ЕС - он еще и очень похож на правовую ситуацию в другом государстве - России. Это новый признак того, насколько близко правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана находится к Кремлю. Для Владимира Путина Венгрия является центральным плацдармом в Европу", - отмечают журналисты Филипп Фриц и Павел Локшин.

"Но проблема российского президента заключается в том, что теперь это, похоже, последняя оставшаяся лазейка. Все больше стран ЕС, которые раньше были благосклонны к России, отдаляются от нее. Даже если Путину удалось предстать в роли главы мировой державы на саммите с Джо Байденом в Женеве, у его геополитической авансцены есть серьезные слабые места: его рычаги влияния в Европе слабеют", - полагает издание.

"В Италии в 2018 году была избрана евроскептическая коалиция, которая дистанцировалась от НАТО - и считалась в Европе "троянским конем". Но ветер там переменился: новый премьер-министр Италии Марио Драги предупредил о "российском вмешательстве" в дела Европы и объявил о создании национального центра киберзащиты, который будет подчиняться непосредственно ему. После шпионского скандала в мае страна выслала российского дипломата", - говорится в статье.

"Чехию, президент которой Милош Земан считается явно промосковским, Кремль после громкого скандала внес в список "недружественных государств", - пишет далее издание, напоминая, что Прага обвинила Россию во взрыве склада боеприпасов, произошедшем семь лет назад, и выслала 18 российских дипломатов. - (...) Недавно российская корпорация по атомной энергии "Росатом" была исключена из тендера на строительство дополнительного реактора АЭС "Дукованы". В свое время электростанция была построена советскими специалистами. То, что Россию теперь исключили из тендера, воспринимается как явный афронт".

"В Германии Кремль долгое время полагался на свои контакты с пророссийской партией СДПГ. Но после того как и многие социал-демократы дистанцировались от Москвы после аннексии Крыма, Кремль стал все больше полагаться на АдГ. Но она погрязла во внутренних распрях и вряд ли сможет увеличить свой электоральный потенциал. При этом участие "зеленых" в правительстве весьма вероятно. Ни одна партия в Германии не относится к России более критично", - подчеркивает Die Welt.

"Пока Москва следит за происходящим в Германии с покерфейсом. (...) Однако возможное канцлерство "зеленого" кандидата вызывает неуверенность в России. Анналена Бербок уже давно находится под прицелом российских спецслужб, которые хотят дискредитировать ее, предупреждает Ведомство по защите конституции".

"Во Франции Кремль открыто поддерживал Марин Ле Пен на выборах 2017 года. (...) В следующем году Ле Пен снова потянется к власти - ее шансы еще более реальны, чем четыре года назад. Но более вероятно, что России придется настроиться еще на 5 лет правления Макрона - и на то, что расстановка сил в Евросоюзе давно не была для России настолько неблагоприятной. Факт в том, что список "плохих" с точки зрения Кремля европейцев растет", - констатирует издание.

"В этом заключается проблема европейской политики России: вместо того, чтобы сосредоточиться на построении стабильных отношений, способных пережить множество демократических циклов, Путин часто делает ставку на отдельные личности. Его фавориты не должны осмеливаться критиковать Россию. А если критика берет верх, Путин готов быстро прекратить отношения, как показывает пример Чехии".

"В настоящий момент только один человек кажется непоколебимым партнером Путина: Виктор Орбан. (...) В отличие от Праги, Будапешт не имеет ничего против российских технологий ядерной энергетики. "Росатом" получил контракт без проведения тендера. Строительные работы по возведению нового реактора на атомной электростанции "Пакш" должны начаться уже в этом году. К тому же Венгрия пока является единственной страной ЕС, где широко используется российская вакцина "Спутник-V".

"С точки зрения Москвы, Орбан - идеальный партнер в ЕС, максимально гибкий во внешней политике и руководствующийся внутри страны знакомыми авторитарными рефлексами, благодаря которым Путин держится у власти в России уже более двух десятилетий", - отмечают авторы статьи.

"(...) Но и лояльность Венгрии в последнее время стала для Кремля ненадежной. В следующем году партия Орбана должна будет участвовать в выборах. Его конкуренты могут получить шанс под руководством пользующегося популярностью мэра Будапешта Гергея Карачоня, объединившего за собой шесть оппозиционных партий. Карачонь выражал солидарность с Навальным после вынесения ему обвинительного приговора и критиковал чрезмерную зависимость Венгрии от России. Если Карачонь станет премьер-министром, внешняя политика Венгрии тоже изменится - не в пользу России", - заключает Die Welt.