18 марта 2019 г. Том Парфитт | The Sunday Times У скончавшегося советника Путина была травма шеи, типичная для удушения "Согласно новым сведениям, бывший состоятельный советник российского президента Путина, тело которого было найдено в номере вашингтонского отеля, получил травму шеи, которая обычно связывается с повешением и удушением", - сообщает The Times со ссылкой на 149-страничный медицинский отчет, который получила радиокомпания "Радио Свободная Европа (RFE) по иску, поданному в соответствии с Законом о свободном доступе к информации. Его рассмотрение заняло два года. Как сообщается в отчете, "57-летний Михаил Лесин получил перелом подъязычной кости "в момент" своей смерти или "примерно в то же время", когда он умер в ноябре 2015 года. В 2016 году полиция и прокуратура США в Вашингтоне пришли к выводу, что смерть Лесина была случайной и последовала за травмами, связанными с ударами тупыми предметами по голове, шее, туловищу, верхним и нижним конечностям, "которые были вызваны падениями". Сопутствующей причиной была названа острая интоксикация этанолом". "Доклад, вероятно, подольет масла в огонь скепсиса в отношении предположения о том, что Лесин, бывший министр печати России, скончался вследствие падения в пьяном виде". Документы, переданные RFE бюро судебно-медицинской экспертизы Вашингтона, ставят под сомнение этот вывод", - отмечается в статье. "В одном из докладов бюро, датированном 1 апреля 2016 года, зафиксирован ответ чиновника на вопрос о судебно-медицинском антропологическом отчете о смерти Лесина", - говорится в публикации. "Я объяснил, что положение подъязычной кости защищено нижней челюстью и что переломы обычно связаны с повешением или удушением вручную, - писал чиновник, чье имя было вымарано по соображениям цензуры. - Я также указал, что не могу исключить, что причиной перелома стало значимое падение, но, по моему представлению, его последствия обычно связаны с повреждением мягких тканей". "В течение нескольких месяцев, предшествовавших смерти, Лесин время от времени бывал в США, по-видимому, после ссор с представителями кремлевской элиты. Он не был диссидентом, но после того, как было найдено его тело, появились предположения, что он мог возмутить Москву, сотрудничая со службами разведки США. Также были неподтвержденные заявления о том, что он и его деловой партнер должны более 80 млн долларов (60 млн фунтов) Юрию Ковальчуку, банкиру, близкому к Путину, хотя он начал погашать долг, - напоминает газета. - В 2016 году анонимные источники сообщили The New York Times, что травмы Лесина стали результатом "некоей размолвки, которая произошла до того, как он вернулся в свой гостиничный номер". Год спустя Buzzfeed сослался на агентов ФБР, сказавших, что, по их мнению, Лесина забили до смерти накануне запланированной встречи в министерстве юстиции США". "Новые документы не предоставляют убедительных доказательств насильственной смерти, - подчеркивается в статье. - Американская полиция утверждает, что Лесин много пил в течение нескольких дней, предшествовавших его смерти, и выпил большую часть алкоголя из своего мини-бара в отеле Dupont Circle. Чиновник, который говорил о переломе подъязычной кости, признал, что кость могла также быть повреждена во время посмертного осмотра". "Тем не менее, в научной статье, не связанной с этим случаем, которая была опубликована в 2015 году двумя индийскими лицевыми хирургами, говорилось, что случаи "переломов подъязычной кости в результате иных травм, а не удушения, очень редки", - указывает The Times. Источник: The Sunday Times