Страх перед пламенем

"После мощных буранов в сибирской тайге лежат метровые сугробы. Но одновременно в России снова начался сезон лесных пожаров. Только 10 марта из Краснодарского края на юге страны сообщили о девяти лесных пожарах, большинство из них возникло в результате сжигания сухой травы", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Российские лесники и защитники окружающей среды, а также лесопромышленные предприятия с беспокойством задаются вопросом о том, не разразятся ли снова опустошительные лесные пожары прошлого года. (...) В 2019 году огромные лесные пожары бушевали в Сибири на протяжении нескольких месяцев. По данным российского подразделения фонда WWF, пламя охватило 16 млн га тайги, это почти в два раза превышает площадь Австрии", - отмечает журналист Штефан Шолль.

"Леса горят в Сибири каждый год", - говорит Андрей Щеголев, директор лесной программы WWF в России. Однако масштаб и сила огня растут, в 2019 году дым дошел и до крупных городов, таких как Красноярск в Центральной Сибири. Мощные облака смога достигли Аляски и Гренландии. По данным "Гринпис", выбросы углекислого газа в атмосферу составили 225 млн тонн", - говорится в статье.

"Государственное новостное агентство "РИА Новости" оценивает ущерб примерно в 205 млн евро, по данным агентства, было уничтожено 64 тыс. га леса. Однако защитники природы говорят о 3 млн га. "Сгорели и многие нетронутые человеком девственные леса", - говорит Щеголев.

"Полное восстановление леса длится 150-200 лет", - говорит Щеголев. Причиной растущей угрозы возгорания леса к востоку от Урала, очевидно, является глобальное потепление. (...) Но региональные политики возлагают ответственность за пожары на лесных мародеров. Они якобы подожгли леса, чтобы скрыть незаконную вырубку. В Москве и вовсе строят домыслы о секретном климатическом оружии США или оппозиционных поджигателях. Но прежде всего государственная власть указывает на природные причины".

"Впрочем, экологи видят за такими заявлениями нежелание принимать серьезные финансовые и организационные меры. По данным журнала "Новое время", из-за нового лесного кодекса лесная охрана в России была сокращена в 2006 году с 70 тыс. до 12 тыс. человек. Использование патрульных самолетов также считаются дорогой и лишней мерой. Вместо этого были введены так называемые зоны контроля, в которых необходимо лишь наблюдать за лесными пожарами, а не тушить их".

"После летних катастроф эти зоны контроля хотят уменьшить, президент Путин говорил о сокращении их вдвое. "Тогда государство должно предоставить и больше средств для тушения пожаров", - говорит Щеголев. Однако Путин уже просигнализировал, что политическая воля здесь ограничена. "Там даже если тушить с самолета - 700 километров в одну сторону. Потушить такой пожар - хоть золотом его закидывай", - сказал он".