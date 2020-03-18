Любовь во времена COVID-19

"Помимо супружеских пар, оказавшихся в принудительном сосуществовании, или молодых любовников, страдающих от разлуки, коронавирус также преобразует виртуальную любовь в приложениях", - пишет журналистка Клементина Галло в издании Slate.fr.

"Для кого-то окажется актуальной фраза "с глаз долой - из сердца вон", кому-то просто окажется недоступным презерватив из аптеки, тут уж каждому свое. В понедельник 16 марта правительство объявило о необходимости не выходить из дома, по крайней мере, две недели, так что этот период не способствует обмену жидкостями под страхом воздействия какой-то капли из ротовой полости, способной распространить вирус", - говорится в статье.

"В отсутствие полумрака, побуждающего к безумным поцелуям взасос с незнакомцами или незнакомками (в барах, кинотеатрах, концертных залах...), "мы вступаем в период дефицита, немного похожего на Рамадан", - считает Луиза Амара, владелица подкаста Single Jungle.

"(...) 32-летняя Елена пересмотрела свои планы и на свидании предложила вместе провести выходные в своем доме, соблюдая при этом безопасное расстояние в один метр. Она рассказывает: "Мы провели выходные вместе, но не трогали друга, не целовались, мыли руки каждые пять минут. Наконец, мы все-таки переспали, соблюдая большую осторожность. Было смешно".

"(...) В период карантина диалог о любви перешел в приложения для знакомств, где пользователи иногда адаптируют свой профиль - период кризиса обязывает - и добавили смайлики с изображением микроба и туалетной бумаги: "Скучно из-за этого карантина" или "Три недели никого не видеть, это долго, так что приходите пообщаться здесь", - можно прочитать в сопроводительной фразе", - передает автор статьи.

"(...)У меня сложилось впечатление, что мы здесь ищем скорее компанию, нежели свидания", - замечает 28-летняя Алексис, посетительница OkCupid.

"Юдит Дюпортай, автор книги "Любовь с алгоритмом", приветствует такой романтический спад активности, благодаря которому можно лучше произвести отбор: "Я думаю, что сейчас хорошее время, чтобы зайти в приложения для знакомств, потому что знакомства стали настолько быстрыми, что нам необходимо замедлиться, это поможет нам всем узнать друг друга. Ситуация делает людей немного более уязвимыми, это может привести к более интересным разговорам. Это напоминает мне о том, как я будучи подростком, заходила поболтать на AOL, я много месяцев разговаривала с людьми, прежде чем увидеть их, наши сердца бились от нетерпения, это было прекрасно".

"(...) Эротические сообщения, фотографии в стиле ню, голосовые сообщения на WhatsApp, веб-камера... все идет в ход, чтобы подогреть взаимный интерес", - говорится в публикации. "Мы с моей любовницей для поддержания огня и поднятия настроения каждое утро посылаем друг другу свои селфи в обнаженном виде, - говорит 34-летний Тома. - Это заставляет меня поработать над мужской эстетикой, это хорошее упражнение".

"(...) В эти дни в социальных сетях крутится следующее выражение: "Ты - тот самый человек, с которым я бы хотел провести карантин".

"(...) Необычность ситуации вдохновила итальянскую писательницу Кристину Коменчини опубликовать текст в газете Libération: "Настал момент истины для тех пар, которые не выносят друг друга, для тех, кто говорит, что они любят друг друга, для тех, кто живет вместе всю жизнь, для тех, кто любит друг друга в течение короткого времени, для тех, кто решил жить в одиночестве из любви к свободе или потому, что у них не было иного выбора".

"(...) Вынужденное пребывание с глазу на глаз порой способствует самоанализу, как это произошло с 34-летней Сандрой, не занимавшейся сексом со своим мужем после рождения ребенка и планировавшей сходить "на сторону": "Я вдруг подумала, что теперь могу заняться сексом прямо тут, на месте!"

"(...) Некоторые партнеры, находящиеся в долгосрочных отношениях, адаптируют свою привычную практику", - говорится в статье. "Моя любовница больше не хочет, чтобы кто-то ее слюнявил", - смеется 31-летний Том. 29-летний Сэм выразил мнение о том, что будущее - за "сексом в душе". "Меньше объятий и поцелуев, и немного больше секса в позе "догги стайл", - предсказывает Луи в саоем аккаунте в Twitter.

"Пока мы задавались вопросом о возможном бэби-буме через девять месяцев, тотчас возникли спекуляции относительно названия этого поколения: корониалы или карантинцы?" - иронизирует автор статьи.

"(...) Каждый разрабатывает свой план действий на ближайшие недели: "В течение двух недель все проблемы будут решаться с помощью Pornhub, а затем последует волна первых свиданий, пропущенных за время карантина, после эпических эпистолярных отношений", - прогнозирует Сэм.

"Когда это закончится, возникнет реальная напряженность и стремление к близости... произойдет сексуальный взрыв", - диагностирует Тома, вспоминая о том, что в датском языке есть термин hudsult, буквально "кожный голод", обозначающий отсутствие физического контакта", - резюмирует Slate.fr.