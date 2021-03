Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 18 марта 2021 г. 18 марта 2021 г. Джереми Пейдж, Бетси Маккей и Дрю Хиншоу | The Wall Street Journal Как поиски ВОЗ происхождения Covid-19 застопорились в Китае "В прошлом месяце более десятка иностранных ученых во главе с ВОЗ собрались с китайскими коллегами, чтобы проголосовать по вопросу: как началась пандемия Covid-19? Голосование состоялось после четырехнедельного совместного расследования в городе, где были выявлены первые случаи заболевания - миссии, которая, как многие надеялись, даст некоторую ясность миру, жаждущему ответов", - пишет The Wall Street Journal. "Какое-то время, казалось, так и будет. Результаты голосования попали в заголовки: вирус, вероятно, передался человеку от животного; необходимы дальнейшие исследования относительно того, может ли вирус распространяться через замороженные продукты; лабораторная утечка "крайне маловероятна". Однако спустя месяц, когда группа под руководством ВОЗ финализирует свой полный доклад о миссии в Ухане, расследование The Wall Street Journal выявило свежие подробности о формировании группы и ограничениях, которые показывают, насколько мало полномочий у нее было для проведения тщательного и беспристрастного расследования - и ставят под сомнение ясность, которую якобы несут его выводы", - говорится в статье. "Китай сопротивлялся международному давлению с требованием проведения расследования, которое он считал попыткой возложить на него вину, задерживал его на месяцы, добился права вето на участников и настаивал, чтобы его фокус включал и другие страны, установил The Wall Street Journal". (...) "ВОЗ попросила США порекомендовать правительственных экспертов для команды ученых, но, по словам нынешних и бывших американских чиновников, не вышла на связь с тремя, рекомендованными Вашингтоном. В команду был отобран другой ученый из США. Пекин публично не обнародовал большинство китайских участников и не предоставил критически важных исходных данных о первых подтвержденных случаях и возможных более ранних", - констатирует издание. "Американские чиновники заявили, что безуспешно просили ВОЗ проконсультироваться с руководящим органом по вопросам переговоров с Китаем по поводу деталей расследования, и указали, что Вашингтону не хватает ясности относительно того, как набиралась международная группа. Члены команды заявили, что у них не было мандата, опыта и доступа для расследования потенциальной утечки из лаборатории. И команда вынесла свой вердикт 8 февраля голосованием вместе с китайскими коллегами, многие из которых отчитываются перед правительством, которое уже исключило несчастный случай в лаборатории и которое предположило, что пандемия началась за пределами Китая", - указывает газета, добавляя, что, по словам представителя ВОЗ Тарика Ясаревича, Китай не влиял на выбор агентством членов команды и не возражал против тех, кто был выбран. Миссии было поручено разработать и рекомендовать научные исследования, а не проводить расследования, не говоря уже о судебно-медицинском аудите лабораторий. По словам Ясаревича, ВОЗ обычно согласовывает условия таких миссий напрямую с правительством принимающей страны, без участия других стран-членов. "Результат: то, что должно было быть своевременным совместным научным исследованием, стало медленнее, сложнее и непрозрачнее. Теперь мир рискует никогда не найти ответа на вопрос о происхождении вируса". (...) "Ожидается, что доклад группы, в котором будут описаны ее выводы и рекомендации для дальнейшего изучения, будет опубликован на следующей неделе, после того, как китайские коллеги изучат его и внесут возможные изменения, по словам членов группы и ВОЗ. (...) Китайские чиновники и ученые утверждали, что вирус мог попасть в Китай через замороженные продукты. Многие независимые исследователи считают эту гипотезу маловероятной. Пекин попросил ВОЗ провести аналогичные миссии в других странах. ВОЗ не объявила о планах командировок в другие страны", - отмечается в публикации. (...) Плохое начало (...) "The Wall Street Journal реконструировал ход расследования в течение минувшего года на основе интервью с членами возглавляемой ВОЗ миссии в Ухань, а также с сотрудниками ВОЗ, нынешними и бывшими правительственными чиновниками, дипломатами из США, Европы и развивающихся стран, а также с независимыми экспертами, учеными и другими людьми, знакомые с усилиями". "Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус обсудил этот вопрос с президентом Си Цзиньпином на встрече 28 января. В следующем месяце Китай посетила группа под руководством ВОЗ, в которую вошли два эксперта из правительства США. По словам участников той поездки, складывалось впечатление, что местные власти привержены поискам и описывали проводимую ими работу. Но в последующие недели никаких исследований не проводилось", - пишет WSJ. "Вирус превратился в политически чувствительную проблему для Пекина, учитывая вспышку общественного возмущения по поводу первоначального подхода правительства к кризису. В апреле тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что вирус, вероятно, появился из лаборатории в Ухане. Китайские чиновники ответили, что он мог распространиться из США. В том месяце Австралия стала первой страной, которая публично призвала к независимому расследованию того, как началась пандемия, что вызвало яростную реакцию Китая. Позже Пекин ввел ограничения на импорт австралийского вина, что австралийские и другие иностранные чиновники расценили как месть". (...) "Европейские правительства, надеясь найти компромисс, разработали резолюцию, призывающую к вынесению независимой оценки на голосование Всемирной ассамблеи здравоохранения, руководящего органа ВОЗ. По словам бывших высокопоставленных чиновников США, Китай активно вел закулисные переговоры со странами-членами, чтобы заблокировать, а затем отложить расследование", - пишет издание. "Они вели обсуждения по каждой запятой", - рассказал один из чиновников. В принятой в мае резолюции не указаны временные рамки. Некоторые страны хотели настоять на том, что расследование должно начаться немедленно, но Китай возражал, сообщил чиновник. "Десять дней спустя Трамп объявил, что США выйдут из ВОЗ. (...) ВОЗ вела обсуждения напрямую с Китаем. (...) В июле посол США в ВОЗ Эндрю Бремберг прибыл в штаб-квартиру организации (...) с письмом, формализующим длящийся год юридический процесс по выходу Америки из организации. Но время наладить отношения все еще было, сказал Бремберг, по его словам, доктору Тедросу и глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майку Райану. Доктор Райан спросил: позволят ли США американским правительственным чиновникам присоединиться к группе по поиску происхождению Covid-19, которую собирает ВОЗ? Некоторые из ведущих мировых экспертов по расследованиям, связанным с заболеваниями, работают в агентствах США". "Безусловно", - ответил Бремберг, по его словам. Доктор Райан не ответил на запросы о комментариях, так же, как и доктор Тедрос, запрос которому был направлен через его официального представителя". "В том же месяце два чиновника ВОЗ провели три недели в Китае, обсуждая условия китайской части расследования. К концу июля они согласовали "рабочее задание" с изложением краткосрочных и долгосрочных целей. Ключевой момент: любая работа в Китае будет частью глобального исследования, которое может привести к исследованиям в других странах. В нем не было призыва к полным инспекциям лабораторий или упоминания о потенциальном лабораторном несчастном случае, и Китаю давалось право вето в отношении того, кто присоединится к команде", - пишет газета, поясняя, что "(...) 17 августа ВОЗ призвала экспертов присоединиться к международной команде. Министерство здравоохранения и социальных служб США через Государственный департамент направило в ВОЗ имена трех кандидатов. Среди них были вирусолог, который является экспертом по вирусам, требующим изучения в лабораториях с высоким уровнем безопасности; высокопоставленный врач-ветеринар; и медик-эпидемиолог, возглавляющий программу по глобальной безопасности здоровья. Сотрудники ВОЗ просмотрели около 40 резюме, сообщил Ясаревич. Ни одному из экспертов, рекомендованных Вашингтоном, не позвонили, сообщили американские чиновники". "Резюме этих кандидатов были включены в список оцениваемых резюме, -поделился Ясаревич. - К сожалению, мы не могли принять в команду всех". "Союзники США были обеспокоены казавшимся непрозрачным процессом отбора, но США сталкивались с трудностями, чтобы заставить их заявить об этом публично или оказать давление на ВОЗ. Европейские союзники, особенно Германия, беспокоились о том, чтобы не антагонизировать Китай, торгового партнера, жизненно важному для их экономического восстановления, по словам чиновников нескольких западных правительств, знакомых с обсуждениями. Правительство Германии не ответило на запросы о комментариях", - отмечается в статье. "В состав группы вошли 10 ученых и 5 экспертов ВОЗ, а также два представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и два представителя Всемирной организации по охране здоровья животных (...). Руководитель группы, доктор Бен Эмбарек, датский ветеран ВОЗ с 20-летним стажем, служил в Китае с 2009 по 2011 год и является одним из ведущих экспертов ВОЗ по зоонозным заболеваниям (...). В команду вошли ведущие специалисты в области ветеринарии, эпидемиологии и вирусологии, а также государственные эксперты из Германии, России и Японии. В состав команды вошел ученый из США Питер Дашак, зоолог и президент EcoHealth Alliance, нью-йоркской некоммерческой организации. Доктор Дашак имел опыт поиска происхождения новых человеческих вирусов у животных, в том числе 16 лет работы с исследователями в Китае. Он был в команде, которая определила, что источником коронавируса, стоявшего за атипичной пневмонией, являются летучие мыши". "Некоторые американские чиновники и ученые были обеспокоены тем, что частично работа его некоммерческой организации в Китае представляла конфликт интересов. EcoHealth в прошлые годы предоставляла финансирование Уханьскому институту вирусологии в рамках гранта Национального института здравоохранения США. Между тем, Уханьский институт вирусологии находится в центре утверждений администрации Трампа о том, что пандемический вирус мог появиться из лаборатории, и доктор Дашак публично отверг эту возможность. Подавая заявку на место в команде, говорит доктор Дашак, он описал свой опыт и предоставил ВОЗ заявление о конфликте интересов, включая его работу с Уханьским институтом вирусологии. "Я известен в ВОЗ, и я известен своей работой над этим, - рассказал он журналу WSJ. - Я осознал историческую важность и то ценное, что я смогу привнести в это". (...) "5 января несколько членов команды начали свое путешествие, но китайские чиновники в тот день заявили, что ВОЗ еще не получила окончательного разрешения. По крайней мере, одному участнику пришлось остановиться в середине поездки. (...) Шесть дней спустя Пекин объявил, что команда прибудет в Ухань 14 января. В тот день, когда участники готовились к вылету из Сингапура, китайские чиновники заблокировали посадку двоих из них после того, как у них обнаружили положительный результат на антитела к Covid-19. Многочисленные ПЦР-тесты обоих дали отрицательный результат". Ограничения в Ухане "Остальные 13 человек по прибытии в Ухань начали двухнедельный карантин, ограниченный номерами отелей, где они спали, ели, работали и занимались спортом. (...) У них были ежедневные видеоконференции с китайскими коллегами, которые рассказывали о проделанной ими работе - важной информацией, которой, по словам некоторых ученых и иностранных чиновников, отслеживающих миссию, можно было легко поделиться и до прибытия группы, - повествует газета. - 28 января (...) им было разрешено начать поездки на места и личные встречи с китайскими коллегами. В течение оставшейся части поездки они были ограничены, в основном, одной частью отеля из-за карантинных правил и были вынуждены питаться отдельно от китайских коллег - что предотвращало неформальные беседы, которые, по словам членов команды, часто были наиболее плодотворными в таких усилиях. Их контакты с кем-либо вне команды были ограничены". "Вскоре иностранным чиновникам и ученым, отслеживающим миссию, стало очевидно, что маршрут группы отчасти был разработан так, чтобы подкрепить официальную версию Китая о том, что правительство быстро предприняло шаги по борьбе с вирусом (...)". "В перерывах между визитами, говорят члены команды, они провели ценные личные встречи с китайскими коллегами, на которых они расспрашивали их об информации, представленной команде. Команда смогла посетить все объекты, посещение которых она запрашивала, в том числе три лаборатории, и просмотреть больше сводных данных, чем Китай предоставил до этого в прошлом году", - указывает газета. "Китай сообщил, что поделился информацией, собранной более чем 1000 китайских экспертов, которые с июля просмотрели медицинские записи 76000 пациентов из более чем 200 медицинских учреждений в Ухане, а также результаты тестов более чем 50 000 образцов животных. Члены группы заявили, что им стало ясно, что китайские власти в основном представляют только свой анализ данных, а не необработанные цифры. И они не выполнили некоторые краткосрочные задачи, на которые надеялась команда, включая подробные исследования образцов крови до декабря 2019 года и составление определенного списка животных, продаваемых на рынке "Хуанань". "Среди 30-60 китайских участников были люди, не являющиеся учеными, в том числе представители министерства иностранных дел, сообщили члены команды. Руководитель группы Китая сказал, что в его команду входят 17 экспертов. Министерство иностранных дел Китая заявило, что в экспертной группе не было никого из его официальных лиц", - говорится в статье. Как пишет WSJ, "накаленный обмен мнениями во время одной встречи затронул ключевой вопрос о том, насколько широко вирус распространился в Ухане до первого подтвержденного случая, когда, по заявлению китайских официальных властей, человек заболел 8 декабря 2019 года. Китайские участники заявили, что из 76000 медицинских карт, которые они изучили, они определили 92 госпитализированных пациента с октября, ноября и начала декабря 2019 года, симптомы которых заставляли предположить, что у них мог быть Covid-19. Однако, по их словам, ни один из них не дал положительных результатов на антитела". "Международная команда была озадачена: это число казалось слишком маленьким (...) для провинции с населением почти 60 млн жителей (...).Члены группы хотели знать, по каким критериям были выбраны эти 92 случая. И между пациентами не было никакой связи, что указывает, что они были инфицированы в разных местах, а не через одного суперраспространителя. И почему китайские власти проводили тесты на антитела всего за несколько недель до прибытия группы, ведь к тому времени они могли исчезнуть до неопределяемого уровня?" "Команда настаивала на немедленном доступе к необработанным анонимным данным о 76000 пациентов, которые, по их мнению, можно было отфильтровать по-другому и выявить цифру, более близкую к 1000 потенциальных более ранних инфекций Covid-19. Китайская сторона отказалась, заявили члены команды. Китайские участники ответили исследованием, показывающим, что вирус мог циркулировать в других странах в конце ноября и декабре, и предложили ВОЗ изучить, не возникла ли пандемия за пределами Китая, заявили члены группы. ВОЗ не объявила о планах командировок в другие страны". (...) "Еще больше напряженности возникло после выступления представителей банка крови Уханя. Члены команды требовали от них образцов, полученных до декабря 2019 года, что, по их мнению, было лучшим способом проверить их гипотезу о том, что вирус мог распространяться в Китае раньше и шире, чем предполагалось. В замороженных образцах из банка крови все еще можно было обнаружить антитела. (...) Члены команды заявили, что впоследствии они добились заверений, что образцы крови можно будет протестировать позже". "3 февраля команда посетила Уханьский институт вирусологии. (...) Международная группа провела там около трех часов и встретила Ши Чжэнли, ученого, которая специализируется на коронавирусах летучих мышей и которая отрицает, что SARS-CoV-2 просочился из ее института. Доктор Ши не ответил на запросы о комментариях. (...) "Доктор Дашак рассказал, что во время визита спросил исследователей Уханьского института, почему была отключена база данных вирусов, которую институт публично опубликовал. Доктор Ши ответила, что институту пришлось удалить из интернета базу данных - электронную таблицу Excel - после примерно 3000 попыток взлома, сообщил доктор Дашак". Голосование "Чтобы сузить круг своих выводов, 8 февраля команда организовала голосование, - указывает газета. - (...) Голосование шло по четырем основным гипотезам: передался ли вирус напрямую человеку от животного-резервуара? Передался ли он через какое-то промежуточное животное? Передался ли он через продовольственную цепочку, особенно через замороженные продукты? Просочился ли он из лаборатории? Каждый вариант оценивался по пятибалльной шкале: "крайне маловероятно", "маловероятно", "возможно", "вероятно" и "крайне вероятно", и перед голосованием участники предлагали аргументы за и против каждого, сказали члены команды". "По их словам, решение причислить лабораторную теорию к "крайне маловероятной" было единодушным. (...) На пресс-конференции на следующий день доктор Бен Эмбарек объявил результаты. По его словам, наиболее вероятная гипотеза заключалась в том, что вирус распространился от своего первоначального животного-хозяина, такого как летучая мышь, другому животному, а затем людям. Команда сконцентрирует на этом будущее исследование. Затем в порядке приоритета будет изучена идея о том, что вирус распространяется через продовольственную цепочку, в частности, через замороженные продукты, сказал доктор Бен Эмбарек. Возможно, вирус передался человеку напрямую от своего животного-хозяина, предположил он. "Крайне маловероятно", что он появился из лаборатории, и команда не рекомендует дальнейших исследований этого вопроса, подчеркнул он". "Доктор Лян, его китайский коллега, заявил на пресс-конференции, что лабораторное происхождение невозможно, потому что в то время такой вирус не хранился в Китае", - говорится в статье (...) "После отъезда из Уханя некоторые члены международной команды вынесли свой вердикт относительно лабораторий. У них не было полномочий, опыта или доступа для проведения полного изучения Уханьского института вирусологии или любого другого исследовательского центра, о чем некоторые заявили публично или WSJ. Некоторые заявили, что им не удалось увидеть исходные данные или оригинальные журналы безопасности, персонала, экспериментов и данные, связанные с животными, которые, по мнению многих других ученых, являются необходимыми элементами полного расследования". (...) Источник: The Wall Street Journal



