18 мая 2020 г. Редакция | The Washington Post WP: Два больших политических неудачника пандемии "Многие политические лидеры столкнулись с тем, что их популярность во время пандемии Covid-19 резко выросла. Двумя большими исключениями стали президент США Трамп, рейтинги которого в опросах общественного мнения значительно сократились в последние недели, и российский правитель Владимир Путин, который недавно зафиксировал самый низкий рейтинг одобрения с сентября 1999 года. Конечно, политика США и политика России существенно различаются. Но в управлении кризисом в области здравоохранения Трамп и Путин совершают одни и те же ошибки", - пишет в редакционной статье The Washington Post. "Как и президент США, Путин сначала преуменьшал угрозу нового коронавируса, заключив, что он сократил ее, перекрыв границу России с Китаем. (...) Когда начался всплеск инфекций, Путин отреагировал на это пиар-наступлением, появляясь на телевидении почти каждый вечер, но воздерживаясь при этом от конкретных действий. Вместо этого он делегировал ответственность региональным губернаторам России. Звучит знакомо?" - вопрошает редакция американской газеты, указывая, что "в США, по крайней мере, есть много способных губернаторов штатов", которые частично компенсировали действия Трампа. "Их российские коллеги - в основном, лакеи Путина, - считает издание, - которым не хватает ресурсов или навыков для борьбы с коронавирусом (...)". "(...) Путин уже пытается снять ограничения на экономику. В прошлый понедельник, когда было зарегистрировано 11 656 новых случаев, он сказал россиянам, что пора возвращаться на работу", - передает газета, добавляя, что "(...) ущерб для российской экономики Путин усугубил, вступив в войну цен на нефть с Саудовской Аравией, которая привела к снижению цен до исторических минимумов. По оценкам МВФ, российская экономика сократится на 5,5% в этом году, и значительная часть резервов в иностранной валюте, которые режим накопил в последние годы, будет истощена". "Сам Путин столкнулся с двумя большими проблемами в дополнение к падению рейтинга в опросах", - пишет The Washington Post, напоминая про перенос референдума, который ратифицировал бы конституционные изменения, позволяющие Путина оставаться у власти до 2036 года, и то, что Путин не смог провести столь ожидаемое празднование победы СССР над нацистской Германией, которое должны были посетить такие мировые лидеры, как китайский лидер Си Цзиньпин и глава Франции Эммануэль Макрон. "Мало кто предсказывает, что пандемия приведет к падению Путина. Но также нет никаких признаков того, что его режим скоро установит контроль над вирусом. Россияне, как и американцы, страдают от смертельных последствий сочетания самонадеянности и безответственности своего президента, - полагает The Washintgton Post. - Разница в том, что американцы могут проголосовать за изменения в ноябре", - заключает редакция газеты. Источник: The Washington Post