Можно ли пить алкоголь после вакцинации? И другие не такие уж безобидные вопросы

"(...) Вот несколько советов о максимальной эффективности вакцины и о том, как лучше всего контролировать возможные легкие побочные эффекты", - пишет журналистка Лора Дазиньер на страницах Slate.fr.

"(...) В случае инфекции с повышенной температурой (гайморит, отит, абсцесс и т. д.) лучше подождать с вакцинацией несколько дней. Это связано с тем, что иммунная система занята другим и может хуже отреагировать на вакцину", - говорится в статье.

"Кроме того, при малейшем симптоме, указывающем на Covid-19, нужно пройти тестирование. Это не только избавит вас от риска заразить других людей в центре вакцинации, если результат теста окажется положительным - вам также придется отложить вакцинацию на срок от трех до шести месяцев", - продолжает автор статьи.

"Также лучше избегать солнечных ожогов непосредственно перед вакцинацией или в дни после нее: мы мало знаем об этом, но такой тип ожога сильно мобилизует иммунную систему", - пишет Slate.fr.

"Менструальный цикл, по-видимому, не оказывает особого влияния на эффективность вакцины, даже если во время менструации происходит потеря макрофагов. Тем не менее, если месячные болезненны и требуют приема нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), возможно, лучше подождать", - считает журналистка.

"(...) За несколько дней до инъекции лучше избегать всего, что (чрезмерно) стимулирует иммунную систему, например, плавания в холодной воде или упражнений с очень высокой интенсивностью, если они не являются для вас привычными. Следует избегать действий, которые ослабляют иммунную систему: работы по ночам, просмотра сериалов или вечеринок, вызывающих недосыпание, избыток алкоголя и так далее", - говорится в статье.

"Чтобы не повлиять на эффективность вакцины, в дни, предшествующие инъекции, следует избегать приема лекарств, ослабляющих иммунитет. К ним относятся НПВП, такие как ибупрофен (адвил, спифен, нурофен) или его родственник флурбипрофен (антадис, часто назначаемый при болезненных менструациях), а также кортизон", - отмечает автор статьи.

"(...) С другой стороны, прием антигистаминных препаратов - не проблема: не нужно ходить с раздувшимся носом, отстраняя своего союзника по борьбе против пыльцы," - советует Дазиньер.

"(...) В плане внешнего вида, будьте такими, какие вы есть, хотя всегда лучше надеть топ, который позволяет раскрыть дельтовидную мышцу или оставить ее открытой. Это сэкономит драгоценное время медицинских работников и других людей, желающих пройти вакцинацию. Очевидно - но действительно ли полезно напоминать об этом? - маска необходима", - указывает журналистка.

"На месте все происходит очень быстро, и вы едва почувствуете укол. Единственный совет, который можно дать - это правильно выбрать руку для инъекции. Совет от профессионала: мы часто думаем о руке, которой мы не пишем, но лучше выбрать руку, на которой мы не спим," - рекомендует Дазиньер.

"(...) Поскольку вакцина имитирует вирусную атаку, и организм в ответ активирует защитные силы, также возможно испытать нечто похожее на гриппоподобное заболевание или тяжесть в голове. Это совсем не страшно, и вам ничего не стоит делать, кроме как хорошо увлажнить горло, отдохнуть и, возможно, принять парацетамол. Это причина, по которой некоторые люди предпочитают делать прививку накануне выходного дня", - подчеркивает автор публикации.

"(...) Наконец, мы подходим к вопросу, который мы все себе задаем: да или нет, можем ли мы употреблять алкоголь, чтобы что-то отпраздновать? Так вот... это не очень хорошая идея, поскольку употребление алкоголя наносит вред иммунной системе. Конечно, одна кружка пива не разрушит год фармацевтических исследований, пять месяцев ожидания, (...) но следует избегать чрезмерного употребления", - комментирует автор статьи.

"На самом деле, довольно немного известно о влиянии употребления алкоголя на иммунитет, но общеизвестно одно: чрезмерное употребление алкоголя ухудшает иммунный ответ и повышает восприимчивость к бактериальным и вирусным инфекциям. Оно мешает иммунным клеткам попадать в места заражения и выполнять свои функции, такие как уничтожение вирусов, бактерий и инфицированных клеток; и оно позволяет патогенам легче проникать в клетки. Еще один аргумент в пользу очень умеренного потребления: алкоголь и связанное с ним похмелье могут усилить побочные эффекты вакцины, такие как повышение температуры или плохое самочувствие", - анализирует Дазиньер.

"Зато нет никаких противопоказаний для того, чтобы хорошо поесть. После вакцинации были описаны легкие расстройства пищеварения, но нет данных, чтобы понять, является ли это простой корреляцией или действительно существует причинная связь с вакцинацией", - пишет Slate.fr.

"Умеренные занятия спортом или любая другая физическая активность не представляют риска, нужно просто учитывать возможную усталость, которая может снизить иммунный ответ. Однако, если вы спортивны, то нет причин прекращать свои обычные тренировки", - считает автор публикации.

"А что насчет маски? Что ж, имейте в виду, что вакцина станет полностью эффективной не раньше, чем через две недели после второй инъекции и через четыре недели после однократного введения вакцины Janssen. Тем временем необходимо продолжать защищать себя и других. А что потом? В общественных местах, на террасах, в кинотеатрах, залах ожидания, в транспорте и т. д. мы остаемся в масках. С другой стороны, с научной точки зрения, мы можем позволить себе снять маску, когда находимся в комнате, где все люди вакцинированы", - рассуждает журналистка.

"Наконец, что касается изоляции и мер тестирования, то, по мнению Главного управления здравоохранения Франции (DGS), даже после завершения вашего графика вакцинации вам нужно отслеживать контакты с больным, и если вы встретили человека с положительным тестом на коронавирус, вам следует самоизолироваться: "В отсутствие консолидированных данных и, следовательно, "нулевого риска", на этом этапе в качестве меры предосторожности необходимо продолжить отслеживание контактов (и, следовательно, изоляцию при контакте с больным) ", - уточнили в DGS. Действительно, хотя первые исследования указывают на положительное и заметное влияние вакцинации на передачу инфекции, принцип предосторожности остается в силе. То же самое касается теста в случае появления симптомов, потому что на основе имеющейся на сегодняшний день информации можно быть уверенным лишь в том, что вакцина предотвращает развитие тяжелой формы Covid", - резюмирует Лора Дазиньер.