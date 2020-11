18 ноября 2020 г. Эрик Шмитт, Мэгги Хаберман, Дэвид Э. Сэнджер, Хелен Купер и Лара Джейкс | The New York Times Трамп думал о нанесении удара по Ирану до своего ухода "Президент США Дональд Трамп интересовался у высокопоставленных советников на встрече в Овальном кабинете в минувший четверг, есть ли у него варианты действий против главного ядерного объекта Ирана в ближайшие недели. Встреча состоялась на следующий день после того, как международные инспекторы проинформировали о значительном увеличении запасов ядерных материалов в стране. Об этом сообщили в понедельник четыре нынешних и бывших чиновника США", - передает The New York Times. "Ряд высокопоставленных советников отговорили президента от продвижения идеи военного удара. Советники, включая вице-президента Майка Пенса, государственного секретаря Майка Помпео, исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера и генерала Марка А. Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов, предупредили, что удар по объектам Ирана может легко перерасти в более широкий конфликт в последние недели президентства Трампа", - говорится в статье. "Любой удар - ракетный или кибер - почти наверняка был бы сосредоточен на Натанзе, где, как сообщило МАГАТЭ, иранские запасы урана сейчас в 12 раз больше, чем разрешено в соответствии с ядерным соглашением, от которого Трамп отказался в 2018 году. Агентство также отметило, что Иран не открыл ему доступ к другому предполагаемому объекту, где были доказательства прошлой ядерной деятельности", - указывает газета. "По словам чиновников, Трамп спрашивал своих главных помощников в сфере национальной безопасности, какие варианты действий доступны и как следует отреагировать. После того, как Помпео и генерал Милли описали потенциальные риски военной эскалации, чиновники покинули встречу, полагая, что ракетная атака по объектам на территории Ирана не обсуждается, согласно чиновникам, осведомленным о встрече. Однако Трамп, по словам чиновников, все еще может искать способы нанести удар по иранским активам и союзникам, включая ополченцев в Ираке. Менее крупная группа советников по национальной безопасности встречалась поздно вечером в среду (на прошлой неделе), чтобы обсудить иранский вопрос, за день до встречи с президентом", - передает газета. "Этот эпизод подчеркивает, что в финальные недели своего пребывания у власти Трамп все еще сталкивается с множеством глобальных угроз. Удар по Ирану может не понравиться его базе поддержки, которая в значительной степени настроена против более глубокого американского конфликта на Ближнем Востоке, но он может испортить отношения с Тегераном, так что избранному президенту Джозефу Байдену-младшему будет намного тяжелее возродить ядерное соглашение с Ираном 2015 года, как он обещал это сделать", - полагает издание. "С тех пор как на прошлой неделе Трамп уволил министра обороны Марка Т. Эспера и других высокопоставленных помощников Пентагона, министерство обороны и другие должностные лица сферы национальной безопасности в частном порядке выражали опасения, что президент в конце своего срока правления может инициировать операции, открытые или секретные, против Ирана или других противников", - говорится в публикации. (...) "Варианты действий рассматривают не только военные США. По словам чиновников, Помпео внимательно наблюдает за событиями, разворачивающимися на местах в Ираке в поисках любых намеков на агрессию со стороны Ирана или его прокси-ополченцев против американских дипломатов или размещенных там войск. Помпео уже составил планы закрытия посольства США в Багдаде из-за опасений по поводу потенциальных угроз, хотя в последние дни он, похоже, был готов оставить это решение следующей администрации. Минометные и ракетные обстрелы посольства в последние несколько недель сократились, а выполнение задачи по закрытию крупнейшей в мире американской дипломатической миссии может занять несколько месяцев", - пишет The New York Times. "Но, по словам чиновников, это может измениться, если будет убит кто-то из американцев до Дня инаугурации. (...) Помпео (...) недавно ясно дал понять, что смерть американца станет красной линией, которая может спровоцировать военный ответ. (...)", - говорится в статье. Источник: The New York Times