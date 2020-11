"Трагедия для нашего народа"

"В преддверии передачи территорий Азербайджану тысячи армян покидают регион Кельбаджар в Нагорном Карабахе. Многие поджигают свои дома, чтобы ничего не оставить врагу", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Учитель Арам Петросян не может принять этого, но он забрал по крайней мере то, что смог. Мебель, водосточные желоба, двери и заполненные посудой ящики погружены на его советский "ГАЗ". "Это уже вторая поездка, - говорит 49-летний мужчина, - остальные наши вещи уже там".

"Там - это по ту сторону дороги на территории республики Армения, куда теперь бежали тысячи людей из провинции Карабах", - повествует издание.

"Петросян зол, зол на русских, которые, по его мнению, недостаточно помогли армянам в конфликте с Азербайджаном, и на азербайджанцев, "это же не люди", говорит он".

"20 лет назад Арам приехал в Кельбаджар, чтобы после первой войны построить здесь новую школу. До этого около 60 тыс. азербайджанцев были изгнаны отсюда победившими армянами в течение нескольких дней. Рассказы бежавших семей, которым поздней зимой 1993 года приходилось порой бежать под обстрелом через заснеженную дорогу, звучат страшно. Теперь победившие правители в Баку настроены на расплату и реванш", - говорится в статье.

"Петросян в последний раз заходит в свой дом. На полу стоит вода, с потолка капает. "Мы разобрали трубопровод и баки, - поясняет он, наливает себе большой стакан тутовой водки и выпивает его залпом. - Это помогает, по крайней мере чуть-чуть".

"Затем он в последний раз закрывает дверь своего дома и начинает дрожать. Его глаза наполняются слезами, он вытирает свое бородатое лицо. "Никто нас не проинформировал, никто нам не помог. Что теперь будет, мы не знаем", - говорит мужчина".

"К этому времени примерно в километре, у подъезда к монастырю Дадиванк, российские солдаты уже заняли свои посты. Их отправку сюда предусматривает соглашение о прекращении огня, на танках красуется желтое сокращение, означающее "миротворческие силы". Будут ли они в будущем обеспечивать проезд по главной дороге и для армян, пока неясно. Гарантированной, по крайней мере, кажется защита христианских святынь".

"То, что мы снова теряем это место, - трагедия для нашего народа, - говорит Сона Арутюнян. - Теперь я понимаю, как чувствовала себя моя прабабушка во время геноцида".

"(...) Мужчины спиливают деревья - даже природу они не хотят отдавать врагу. На стенах домов написаны лозунги протеста и проклятия на ломанном английском: "We will back" ("Мы вернемся") и "Welcome to Hell, Aliev" ("Добро пожаловать в ад, Алиев").

Супружеская пара Фахрадян приехала сюда 20 лет назад. "Теперь Фахрадян обматывает смоченной в бензине тряпкой палку и поджигает свой дом. Через несколько минут языки пламени, поднявшись на несколько метров, начинают вырываться из окон, кирпичи угрожающе трещат. Фахрадян снимает все на видео. Он начинает беззвучно плакать и идет большими шагами к машине. Не оглядываясь назад".

"Его жена одна стоит среди помощников перед руинами своей жизни, - пишет в заключение Der Spiegel. - В этом виноваты Путин и Пашинян, тихо говорит она о правителях России и Армении. "Они отдали нашу землю". Затем она кусает тыльную сторону своей правой руки, чтобы заглушить плач".