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18 октября 2018 г.
18 октября 2018 г.

Тим Стикингс | Daily Mail

Что длина пальцев может сказать о вашей сексуальности

Женщины, у которых безымянные пальцы длиннее указательных, чаще бывают лесбиянками, сообщает журналист Daily Mail Тим Стикингс.

"Ученые из Эссекского университета изучили пары идентичных близнецов, из которых один был гетеросексуалом. Они выяснили, что у близнеца-гомосексуала разница в длине между указательным и безымянным пальцем, как правило, больше, причем наиболее заметна она у женщин", - пишет журналист.

Согласно прошлым исследованиям, разница в длине пальцев, а также сексуальность могут быть связаны с внутриутробным воздействием тестостерона.

Сотрудница кафедры психологии Тьюсдей Уоттс рассказала: "Поскольку идентичные близнецы, у которых гены на 100% общие, могут быть разной сексуальной ориентации, за различие должны отвечать негенетические факторы. Исследование показывает, что наша сексуальность определяется в утробе и зависит от того, какое количество мужского гормона на нас воздействует, или от того, как наше тело реагирует на этот гормон. Те, кто подвергается воздействию более высокого уровня тестостерона, чаще бывают бисексуалами или гомосексуалами. Поскольку между гормональным уровнем и разницей в длине пальцев есть связь, посмотрев на руки, можно получить представление о сексуальности человека".

Источник: Daily Mail


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