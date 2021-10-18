Цены на гробы сильно растут: почему в России так свирепствует коронавирус

"В то время как во многих европейских странах пандемия постепенно теряет свой ужас, ситуация в России все больше выходит из-под контроля, - пишет немецкое издание Handelsblatt. - Количество зараженных людей и смертей от коронавируса продолжает достигать новых максимальных показателей, с почти 32 тыс. новых случаев заражения и почти 1000 смертей от коронавируса ежедневно крупнейшее по территории государство на планете сейчас бьет даже рекорды прошлой зимы".

"То, насколько серьезным стал кризис, показывает, например, рост цен на гробы и могильные кресты: стоимость гроба подскочила на 30-60%, сообщает руководитель похоронной компании "Журавли" Илья Болтунов".

"Официально рост цен объясняется подорожавшей закупкой древесины и металла. Однако московские СМИ также указывают, что весь похоронный сектор организован монопольно и посредством коррупции связан с государственными чиновниками", - говорится в статье.

"По их мнению, истинной причиной взлета цен стал огромный спрос на гробы из-за высокой избыточной смертности: десятки тысяч умерших от коронавируса не были официально зарегистрированы как "умершие с Covid-19"; в их свидетельствах о смерти указаны сопутствующие осложнения, например, пневмония", - отмечает Handelsblatt.

"Только в 2020 году в России было зарегистрировано всего 57, 6 тыс. умерших от коронавируса, что соответствует 0,04% населения. Это значительно ниже, чем в странах, сильно пострадавших от пандемии, Испании и США (по 0,11%)".

"Однако общее число умерших в России в 2020 году настолько превышало данные прошлых лет, что, по оценкам экспертов, избыточная смертность от коронавируса составила 264 тыс. человек".

"Единственным положительным моментом сейчас является то, что многие россияне, похоже, воспользовались прошлогодними локдаунами: с мая рождаемость в столице Москве заметно выросла - и на 148% превышает показатель предыдущего года", - говорится в публикации.

"По мнению экспертов, причиной вновь резко растущего числа заражений и смертей по-прежнему является нежелание многих граждан прививаться: хотя еще в августе 2020 года Россия зарегистрировала вакцину "Спутник V", преподнесенную в качестве первой в мире вакцины против коронавируса, на сегодняшний день только 31% людей прошли полную вакцинацию, а еще около 3% получили первую дозу вакцины".

"В среднем по миру эти показатели составляют 35% и 12% соответственно; в Германии хотя бы один раз вакцинированы 68,8% населения. К лету глава Кремля Владимир Путин обещал, что уровень вакцинации составит 60%", - указывает издание.

"Помочь в борьбе с растущим числом заражений и смертей призваны обязательная вакцинация и новый запрет на проведение массовых мероприятий. Из 85 российских регионов только 18 еще не ввели обязательную вакцинацию для госслужащих, продавцов магазинов, сотрудников банков и работников других профессий, контактирующих с клиентами", - передает Handelsblatt.