Почему нас привлекают те люди, которые нам отказывают?

"Это может быть игра в соблазнение. Но такое влечение также может скрывать заниженную самооценку или нереалистичные романтические ожидания...", - пишет Le Figaro.

(...) "Существует несколько типов психологических профилей, которые благоприятствуют влечению к людям, которые кажутся равнодушными, - указывает Себастьян Гарнеро, клинический психолог, преподаватель в Университете Париж V.

"В очень редких случаях именно ошибочная убежденность - "бредовая" на профессиональном жаргоне психологов - в то, что нас любят, приводит к привязанности к действительно равнодушному человеку, зачастую с более высоким социальным статусом или завидным положением. "Это патологический профиль, который часто ассоциируется с эротоманией в любовных и параноидальных иллюзиях", - анализирует Себастьян Гарнеро. Но в большинстве случаев за этим странным влечением обнаруживается заниженная самооценка и зависимость от других", - говорится в статье.

(...) "Но бывает и так, что привязанность вначале оказывается двойственной, и тогда легче попытаться по-прежнему верить в первоначальную идею, нежели отказаться от нее и остаться в одиночестве", - рассуждает автор статьи Полин Лена.

"Попытка соблазнить того, кто вызывает восхищение и кажется неприступным из-за своего безразличия, также может стать способом для того, чтобы постараться повысить самооценку путем компенсации, - пишет Le Figaro. "Для мужчин важно измерить свою способность к соблазнению, заполучить трофей, - указывает Себастьян Гарнеро. - Для женщин иногда речь идет об исполнении романтической мечты о столь необходимом Прекрасном Принце".

"В других случаях это повторение семейной модели, в которой мы чувствовали, что нас мало уважают или мало принимают во внимание, но в которой мы научились существовать. (...) "Это может вызвать плохие рефлексы, и тогда люди говорят: "Я делаю это не специально, но я всегда сталкиваюсь с одними и теми же людьми ", - анализирует психолог.

(...) "Такое притяжение к безразличию может быть вызвано стремлением спасти или исправить другого. В подобную ситуацию чаще попадают гиперэмпатичные люди, - отмечает журналистка. "Раз он не проявляет признаков любовной привязанности, то потому, что он не знает, как это делается: значит нужно сделать все, чтобы это исправить", - расшифровывает Себастьян Гарнеро.

(...) "Некоторые люди ищут только тех, кто неприступен, порой предъявляя к себе недостижимые романтические требования. "Очень часто речь идет о затруднении взять на себя обязательство: выбор недоступного партнера позволяет уклоняться от планирования в построении длительных отношений", - отмечает Себастьян Гарнеро.

"Сходный профиль может появиться, когда романтическое сексуальное желание возникает только в результате отсутствия или запрета, что сопровождается фантазиями, которые тем более сильны, чем менее доступен их объект. Тогда безразличие другого становится важным стимулом к наслаждению. И, как и в предыдущих ситуациях, эти несбалансированные отношения могут привести к вечному забеганию вперед, крайне пагубному для уверенности в себе и самореализации", - резюмирует Полин Лена.