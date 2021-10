18 октября 2021 г. Антон Трояновский | The New York Times Как Нобелевская премия мира обнажила раскол в российской оппозиции "Если бы вы жили в путинской России, на какие компромиссы вы бы пошли? Редактор московской газеты Дмитрий Муратов сделал свой выбор. Он принимает пожертвования от бизнес-магната со связями в Кремле, отказывается публиковать статьи о личной жизни российской элиты и обращается к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь детям, нуждающимся в дорогих лекарствах. В отличие от этого, Алексей Навальный, самый известный лидер российской оппозиции, написал письмо своим сторонникам, опубликованное в среду, с призывом сопротивляться любой форме компромисса (...). Навальный отбывает 9-ый месяц своего годичного тюремного заключения, а Муратов на прошлой неделе разделил Нобелевскую премию мира с филиппинской журналисткой Марией Ресса за "усилия по защите свободы слова". Многие фанаты Навального, надеявшиеся, что премию получит заключенный в тюрьму политик, отреагировали с возмущением, подвергнув Муратова презрению за его готовность взаимодействовать с властями, что, по их утверждениям, только укрепило власть Путина", - пишет The New York Times. "Это был момент, когда выкристаллизовалась одна из многих линий разлома, разделяющих различных критиков Кремля: лучший подход для тех, кто хочет перемен - принципиальное и упорное сопротивление - или работа над улучшениями в рамках существующей системы? - говорится в статье. - (...) Гнев показал, насколько российская оппозиция раздроблена и ослаблена - тем более, что власти усиливают свое наступление на инакомыслие, вынуждая группы активистов и новостные агентства закрываться, а все больше диссидентов и журналистов - уезжать в изгнание. В Кремле вид междоусобной словесной войны в оппозиции из-за награды Муратова, должно быть, вызвал "эйфорию", считает Татьяна Становая, основательница аналитической фирмы R.Politik. "Когда живешь под дулом пистолета, такие времена приводят к расколам, - говорит Становая. - Власти делают прекрасную работу, извлекая из этого выгоду". "Действительно, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков поздравил Муратова, назвав его талантливым и храбрым. Навальный, находящийся в тюрьме, не смог отреагировать мгновенно, но один из его коллег, находящихся в изгнании, раскритиковал Нобелевский комитет за "пафосные и лицемерные речи". В понедельник Навальный поздравил Муратова. Он отметил, что прошлые убийства журналистов "Новой газеты" Муратова послужили напоминанием о том, "какую высокую цену приходится платить тем, кто отказывается прислуживать власти". Издание напоминает, что Муратов стал соучредителем "Новой газеты" в 1993 году при финансовой поддержке Михаила С. Горбачева (...). Были убиты шесть журналистов, работавших в "Новой газете" (...). "На фоне того, как другие СМИ либо закрылись под давлением, либо были кооптированы властями, "Новая" сохраняла свою независимость и часто критиковала Путина. Ее репортажи о пытках и убийствах геев в кавказской республике Чечня в 2017 году вызвали глобальную волну возмущения. После разоблачения "Новой газетой" в прошлом году разлива нефти в Арктике российский суд обязал горнодобывающий гигант "Норильский никель", которым управляет один из самых богатых людей страны, выплатить штраф в размере 2 млрд долларов, - пишет газета. - Но Муратов признает, что он воздерживается от того, что стало особенно взрывоопасным видом журналистских расследований в сегодняшней России: расследований скрытых богатств Путина и его ближайшего окружения. (...) Муратов говорит, что, хотя его репортеры также проводят расследования коррупции, "в частную жизнь людей мы не вмешиваемся". (...) "Муратов использовал свое влияние и свои связи для тем, выходящих за рамки свободы прессы, в частности, чтобы помочь детям со спинальной мышечной атрофией или С.М.А., редким заболеванием, приводящим к истощению мышц, самые эффективные методы лечения которого чрезвычайно дороги", - сообщает газета, добавляя, что (...) на это дело 1 млн долларов пожертвовал Андрей Костин, председатель правления ВТБ, в отношении которого США ввели санкции в 2018 году. (...) В феврале этого года в поисках дополнительной помощи Муратов взял список молодых людей, нуждающихся в дорогостоящем лечении, на неофициальную встречу между Путиным и российскими главными редакторами. Две недели спустя Песков, официальный представитель Кремля, позвонил Муратову и сообщил, что дана директива об оказании помощи, говорится в статье. (...) "Другой финансист с хорошими связями, Сергей Адоньев, пришел на помощь Муратову в 2014 году по другой причине. Газета Муратова находилась в затруднительном финансовом положении, и Адоньев, предприниматель в области телекоммуникаций, долгое время сотрудничавший с российской государственной компанией, начал, по словам Муратова, делать пожертвования". "Тем не менее, по прошествии года, когда наступление России на инакомыслие достигло новой степени интенсивности, нет никаких гарантий, что "Новая газета" выживет", - отмечается в статье. (...) Муратов заявил, что не оставит себе ничего из премии в размере примерно 500 тыс. долларов, которые он получит от Нобелевского комитета. Примерно половину он внесет в медицинский фонд для сотрудников "Новой газеты" и около 20 тыс. долларов будут объявлены журналистской премией в честь Анны Политковской, журналистки "Новой газеты", убитой в 2006 году. Остальные деньги пойдут на благотворительность , сообщил он. (...) "Андрей Колесников, старший научный сотрудник Московского центра Карнеги, который ранее был шеф-редактором "Новой газеты", считает, что шумиха на прошлой неделе высветила слабость движения Навального: что сосредоточенность на нем как на лидере и нежелание принимать во внимание взгляды других людей, мешает скрепить более широкую коалицию", - говорится в статье. "Неприязнь также проявилась и в преддверии парламентских выборов в России в прошлом месяце, когда некоторые либералы, в том числе Муратов, возмутились в связи с призывами лагеря Навального объединиться вокруг кандидатов-коммунистов в качестве скоординированного отпора Путину. "К сожалению, эта нетерпимость и агрессивность, - заметил Колесников, - разделяют демократически ориентированных людей". В написании статьи принял участие Олег Мацнев Источник: The New York Times