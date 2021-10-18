Москва вошла в число лучших в мире туристических направлений для гурманов

"Борщ и осетрина с отличием: путеводитель для гурманов "Красный гид "Мишлен" впервые присвоил звезды ресторанам в России. Московское издание путеводителя чествует девять ресторанов и называет город "кулинарной жемчужиной", - передает немецкий журнал Der Spiegel.

"После долгих лет борьбы за международное признание национальная кухня России достигла своей цели, - отмечает издание. - Знаменитый суп борщ, пельмени и бефстроганов давно считаются воплощением настоящей русской кухни, наряду с такими деликатесами, как камчатские крабы, икра и осетрина. Теперь впервые страна гурманов Франция чествует гастрономию столицы самой большой по площади страны на Земле в своем ресторанном путеводителе "Красный гид "Мишлен".

"Москва - "это кулинарная жемчужина, демонстрирующая изумительное разнообразие национальной и международной кухни", - сказал Гвендаль Пуленнек, международный директор гида "Мишлен", в столице. По его словам, после распада Советского Союза гастрономическая сцена России "переосмыслила себя" и становится "все более динамичной".

"Красный гид "Мишлен" удостоил как минимум одной звезды сразу девять ресторанов. Таким образом, Москва вошла в число лучших в мире мест для гурманов", - пишет издание.

"Авторы гида работали в течение пяти лет, говорит Пуленнек. Лучшим рестораном был признан Twins Garden, принадлежащий близнецам Ивану и Сергею Березуцким. Братья говорят об "историческом событии" для России".

"Для Владимира Мухина из ресторана White Rabbit награда стала долгожданной победой после долгого и нелегкого пути. "Это признание русской кухни, своего рода посвящение в рыцари для меня и моей команды, это шаг, мотивация к тому, чтобы продолжать развиваться", - говорит с нескрываемой радостью 38-летний шеф-повар".

"Он вспоминает, что в советское время при коммунистах еда готовилась по всей стране по поваренной книге со строго регламентированными стандартами - без какой-либо фантазии. Сегодня его цель заключается в том, чтобы сделать российское кулинарное искусство известным во всем мире. (...) При этом он признается, что недоволен тем, что уже несколько лет в России действует эмбарго на поставки продуктов из ЕС".

"Президент России Владимир Путин запретил, среди прочего, импорт мяса, молочных продуктов, фруктов и овощей - в ответ на санкции, введенные ЕС и США из-за агрессивной политики страны на Украине, - поясняет Der Spiegel. - Впрочем, по словам Мухина, сейчас многие российские фермеры научились делать сыр, как в Италии или Франции, но в целом из-за запрета на импорт поиск хороших ингредиентов требует больших усилий. Однако дефицит в России, как это было в советское время, не ощущается".

"Москва, крупнейший город Европы, делает ставку на страстных и новаторских поваров. Мэр Сергей Собянин считает хорошую русскую кухню магнитом для привлечения гостей со всего мира, наряду с такими достопримечательностями, как Красная площадь и Кремль. (...) В последние годы в огромных рыночных павильонах открылось несколько фуд-кортов, где есть все - от суши до узбекской и кавказской кухни и пиццы. Спустя 30 лет после распада Советского Союза на территории некогда первого в мире коммунистического государства впервые появились звездные рестораны", - говорится в статье.

"Это новая эпоха для российской ресторанной индустрии, - сказал в интервью агентству Reuters ресторанный эксперт Геннадий Йозефавичус. - Раньше наша ресторанная индустрия существовала в определенном вакууме. Мы сами оценивали себя и сами себе аплодировали. Но теперь у нас будет всемирно известная система, которая работает во многих странах".

"Впрочем, также очевидно, что подавляющее большинство россиян вряд ли смогут позволить себе питаться в заведениях, награжденных теперь звездами "Мишлен". Пенсия в России эквивалентна примерно 200 евро. И даже профессора возвращаются домой со средней зарплатой около 50 тыс. рублей (примерно 600 евро)", - указывает издание.

"Глава гида "Мишлен" Пуленнек подчеркивает, однако, что в новом ресторанном путеводителе найдется что-то для каждого - даже для тех, у кого бюджет ограничен. Москва, по его мнению, предлагает хорошее соотношение цены и качества: в общей сложности в 15 ресторанах подаются блюда по цене менее 25 евро", - передает Der Spiegel.