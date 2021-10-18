Заразившиеся на Youtube

"В Германии у подростков внезапно стали проявляться странные, похожие на тик симптомы и неестественные движения. Причина - популярный видеоканал", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Весной 2019 года психиатры Медицинской школы в Ганновере (MHH) столкнулись с загадочной ситуацией: среди подростков внезапно участились случаи нетипичного заболевания. В середине разговора они понижали свой голос, начинали ругаться, грубо оскорбляли других, выкрикивали слова вроде "картошка фри", "ты урод" или "летающие акулы", и совершали странные движения, иногда сметая со стола наполненную едой тарелку. При этом у некоторых такое поведение начиналось буквально в одночасье".

"Все дети были направлены к психиатрам с предполагаемым диагнозом "синдром Туретта". "Некоторые были признаны "резистентными к терапии". Из-за предполагаемого синдрома Туретта они в течение нескольких месяцев не посещали школу. Семьи были в отчаянии. Другим прописывали три или четыре психотропных препарата, но их состояние не улучшалось. "В отношении некоторых пациентов уже рассматривался вопрос операции и имплантации нейростимулятора, - говорит психиатр и невролог Кирстен Мюллер-Фаль. - Но у всех этих молодых людей диагноз "синдром Туретта" оказался ошибочным".

"Мюллер-Фаль занимается синдромом Туретта уже более трех десятилетий. (...) Она является первым председателем Европейского общества по изучению синдрома Туретта. "Но никогда раньше я не видела ничего подобного", - говорит она".

"Ситуация стала проясняться на одном из совещаний, - повествует издание. - "Одна коллега сказала: "Это похоже на "Бурю в голове". Главный герой этого популярного среди молодежи YouTube-канала - молодой человек по имени Ян Циммерманн, который говорит, что у него синдром Туретта. В видеороликах он показывает, как он живет с этой болезнью - и в какие ситуации попадает из-за "Гизелы". Так он называет свой синдром Туретта и таким образом дистанцируется от иногда вырывающихся у него сомнительных высказываний".

"Циммерманн - он же "Гизела" - может закричать "Бомба!" в аэропорту или показать другим людям средний палец. "Но больше всего Яна беспокоит его "гитлеровский тик". Циммерманну "очень неприятно, когда его второе "я" по имени Гизела выкрикивает "Хайль Гитлер" или другие нацистские лозунги", писала о нем газета Blick am Abend в 2019 году".

"Сегодня Циммерманн - звезда YouTube. На его канал, запущенный в феврале 2019 года, подписаны более 2 млн человек".

"Психиатры сравнили симптомы подростков с подозрением на синдром Туретта с тем, что Циммерманн показывал в своих видеороликах. Совпадение было поразительным. "У всех из них мы смогли установить связь с YouTube-каналом "Буря в голове". А у некоторых симптомы исчезли сразу же, когда стало ясно, что у них не синдром Туретта, а функциональное расстройство". То есть симптомы имеют психическую причину", - говорится в статье.

"Когда дети увлечены хобби или заняты мобильным телефоном, мнимые тики часто перестают проявляться. С настоящим синдромом Туретта все обстоит иначе", - говорит Мюллер-Фаль. Когда подростков спросили о видеороликах канала "Буря в голове", все они ответили, что знают их. "Большинство из них восхищались главным героем и тем, как он справляется со своей болезнью - и "заразились" от него", - поясняет эксперт".

"Параллельно с симптомами, которые Циммерманн каждую неделю показывал в публикуемых видео, менялись и симптомы пациентов, пишут Мюллер-Фаль и ее коллеги в научной статье, в которой они обращают внимание на это явление. (...) MSMI - так психиатры из Ганновера называют новый феномен, mass social media induced illness или массовая болезнь, вызванная социальными медиа. До сих пор эксперты предполагали, что расстройство, которое раньше называли "массовой истерией", распространяется только среди людей, которые непосредственно видят или слышат друг друга. "Тот факт, что это происходит и виртуально, является новым. Но мы можем его доказать", - отмечают исследователи".

"Подобные явления наблюдаются и в других странах, - пишет Tages-Anzeiger. - Там, однако, проявляются другие симптомы, похожие на симптомы у популярных там блогеров. В Великобритании примером для подражания служит, например, 20-летняя Иви Мег под никнеймом thistrippyhippie".

"По словам Мюллер-Фаль, у таких подростков всегда обнаруживаются благоприятствующие факторы, например, тревожные расстройства, депрессия или, в некоторых случаях, признаки аутизма. Трудные жизненные события, такие как моббинг, развод родителей или даже жесткий локдаун в Германии, вероятно, способствуют появлению симптомов, говорит Мюллер-Фаль. "Здоровый ребенок может смотреть такие видео целыми днями, и ничего не произойдет", - передает ее слова Tages-Anzeiger.