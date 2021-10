18 октября 2021 г. Паулина Фироцци | The Washington Post Полностью вакцинированные туристы могут приезжать в США, даже если вакцинированы смешанными дозами "Иностранные путешественники, которые полностью вакцинированы дозами разных антикоронавирусных вакцин, утвержденных в США, будут допускаться в Соединенные Штаты после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили свои рекомендации в пятницу", - сообщает The Washington Post. "Белый дом заявил, что 8 ноября будут сняты ограничения на поездки в США для полностью вакцинированных международных путешественников, что отчасти потребует от иностранных путешественников предъявить доказательства вакцинации перед посадкой на рейс. Согласно пятничному обновлению рекомендаций CDC, люди считаются полностью вакцинированными, если они получили вакцины, одобренные FDA, Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, или Всемирной организацией здравоохранения, включая комбинации таких вакцин", - говорится в статье. Это означает, что международные путешественники будут считаться полностью вакцинированными через две недели после того, как они получат однократную вакцину, одобренную FDA или ВОЗ, (...) или "любую комбинацию двух доз, одобренных или санкционированных FDA или ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации", например, вакцину Oxford-AstraZeneca. "Хотя в CDC заявляли, что не рекомендуется смешивать и подбирать сочетание вакцин, было признано, что "использование таких стратегий (включая смешивание продуктов на основе мРНК, аденовируса и мРНК плюс аденовируса) становится все более распространенным во многих странах за пределами США ", - подчеркивается в статье. (...) "На веб-сайте CDC отмечается, что полностью вакцинированные путешественники, прибывающие в США из-за границы по воздуху, должны будут иметь отрицательный результат теста на коронавирус перед посадкой на рейс в США. Тем, кто путешествует по суше, не нужно предоставлять отрицательный тест", - сообщает издание. (...) "Энтони Дж. Сантелла, профессор управления в области здравоохранения Университета Нью-Хейвена в Коннектикуте, подчеркнул, что рекомендации CDC, разрешающее смешанные дозы вакцины, "являются разумным решением, если есть желание снова открыть двери. "Если мы действительно серьезно относимся к внутренним и международным поездкам, мы должны быть готовы признать, что не все страны действуют одинаково и проводят одинаковую политику вакцинации", - сказал он. По словам Сантеллы, руководство CDC предполагает, что официальные лица США "предпочитают согласиться с тем, что эти вакцины в значительной степени работают (...)". "Если вы вакцинированы независимо от того, какой вакциной, добро пожаловать сюда, а наука пусть развивается своим чередом". "Обновленное руководство появилось на фоне того, как волна коронавируса в США ослабевает, хотя эксперты в области общественного здравоохранения готовятся к возможности "твиндемии" COVID-19 и сезона гриппа. Согласно данным, отслеживаемым The Washington Post, более 59 тыс. человек в США госпитализированы для лечения от COVID-19, при этом количество госпитализаций, связанных с коронавирусом, снизилось на 7,5% за последнюю неделю. (...) На прошлой неделе количество новых случаев, регистрируемых ежедневно в стране, снизилось более чем на 13%", - сообщается в публикации. Источник: The Washington Post