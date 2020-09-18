В России есть другие Навальные, которых нужно поддержать, чтобы выйти из путинской системы

"Отсутствие координации между демократическими странами на "красных линиях" позволяет Путину, а также Эрдогану, пользоваться множеством инструментов для манипулирования и политических сделок", - пишет Игорь Лис, консультант по международным отношениям, специализирующийся на странах бывшего СССР, на страницах Le Huffington Post.

"Россия уже видит себя в постковидном мире, с вакциной "Спутник V" и результатами недавних выборов. В то время как Европа по-прежнему увязает во многих сложных ситуациях, между пандемией коронавируса, "Брекзитом" и восстановлением экономики, российское правительство пытается консолидировать трансформацию системы управления страной, начатую с реформы Конституции июня 2020 года. Франции и ЕС следует противостоять призывам к реальной политике и определить "красные линии", пересечение которых автоматически потребует конкретной расплаты. Начиная с официального российского выступления по ситуации с Алексеем Навальным и кончая действиями Путина в Ливии - все говорит о том, что Россия намерена воспользоваться нарушением миропорядка для того, чтобы отравлять не только людей, но и целые политические системы", - считает автор статьи.

"(...) Школа "реализма" в международных отношениях ратует за то, что нужно работать с тем, что есть, и принимать реальность такой, какая она есть. Недавняя дискуссия американских "реалистов" (включая трех бывших послов в Москве) в газете Politico ясно дала понять: "Мы должны работать с такой Россией, какая она есть, а не с такой, какой нам хотелось бы ее видеть". Этот аргумент представляется слабым, по крайней мере, по двум причинам", - рассуждает Лис.

"Во-первых, не стоит приравнивать "Россию" к Путину и его правительству. Существуют, вопреки видимости, параллельные центры власти или, по крайней мере, носители альтернативных идей и идеалов. Они находятся вне власти, но все еще внутри истеблишмента, как, например, Навальный и его команда. В России есть настоящее гражданское общество, хотя сегодня оно консолидируется в большей степени вокруг социальных, нежели политических вопросов, и оно вытесняется действующей властью, которая не любит конкуренции. Мы можем и должны работать с этими людьми, чтобы обеспечить в России рост менее путинских мировоззрений", - утверждает автор статьи.

"В отношении России - как и в случае с Китаем, Саудовской Аравией или даже с Соединенными Штатами Трампа - видимо, настала пора применить нечто вроде "наступательной наивности". Не в том смысле, чтобы признать достоверными гротескные аргументы Кремля, такие как предполагаемый диабет Навального, якобы ставший причиной его заболевания. Но в том смысле, что после пересечения определенных красных линий нам придется как бы "не понимать" "реалистичную" архитектуру геополитических решений. Тогда мы должны будем противопоставить наши ценности, зачастую считающиеся "наивными", и потребовать цену - в том числе и от себя самих - которую придется заплатить за то, чтобы сохранить моральную последовательность нашей политики", - поясняет консультант.

"Одной из особенностей эпохи социальных сетей и фейковых новостей является то, что на самом деле не имеет значения, кто совершил тот или инок поступок. Важно то, о ком вы думаете в первую очередь, когда этот поступок совершен. Международные отношения в их неакадемической версии выглядят как клубок сложных факторов, однако зачастую одной из регулирующих сил политики становится упрощенное восприятие широкой публики. Россия в этом плане является ярким примером. Взирая на то, как ее отдают на суд мирового общественного мнения, она почти не защищается: она постепенно сеет какие-то сомнения и продолжает действовать в соответствии со своими собственными мрачными принципами", - рассуждает Лис.

"Международное сообщество и, следовательно, Франция, должны вынести наказание не за отравление Навального как таковое - разрешение этого дела должно произойти в уголовном, а не в политическом ключе - а за стратегию постоянного отрицания, которую используют Владимир Путин и его средства массовой информации", - утверждает автор статьи.

"(...) Мы помним, к каким потерям в долгосрочной перспективе привел переворот Барака Обамы в истории сирийского химического оружия. Отсутствие координации по вопросу о красных линиях позволяет Путину, а также ему подобным, таким как Эрдоган, пользоваться очень широким набором инструментов для манипулирования и политических сделок. Присутствие в Белом доме лидера с весьма подвижной моральной конфигурацией сбивает Запад с толку, а коронакризис создает густой туман, который, как определенно надеется Москва, сделает невидимыми такие преступления, как отравление Навального", - говорится в статье.

"(...) Ограничить рамки, в которых Владимир Путин - и его политические близнецы - могут взаимодействовать с нашими западными обществами, конечно, очень важно, но не менее важно обеспечить децентрализованное сотрудничество с теми российскими федеральными и региональными игроками, чьи ценности совпадают с нашими. Решающее значение имеют гражданское сотрудничество, поддержка независимых СМИ и деятелей культуры. В Белоруссии мы видели, как противники президента Лукашенко объединились вокруг бывшего министра культуры страны, вокруг лауреата Нобелевской премии по литературе и, конечно же, вокруг Светланы Тихановской, которая по сути является "просто" женой блогера Сергея Тихановского, заключенного в тюрьму за желание баллотироваться в президенты. Аналогичные люди существуют и в России; Алексей Навальный входит в их число, но он далеко не один. Мы должны быть достаточно "наивными", чтобы оказать им доверие, иначе они, в свою очередь, не окажут доверие нам", - резюмирует Игорь Лис.