Новый тренд: цепочки для масок, похожие на цепочки для очков - полезные или бесполезные?

"Цепочка для маски наподобие уже ставшей традиционной цепочки для очков покорила Instagram и американского сенатора Александрию Окасио-Кортес. Что наблюдается - новый тренд или практичная альтернатива для снятия маски?" - пишет журналист Le Figaro Адриан Коммюнье.

"Цепочка на манер шнурка для очков, который носили наши бабушки, теперь напрашивается на защитные маски. Она прикрепляется к каждой стороне предмета благодаря системе зажимов или застежек и может изготавливаться из нейлона, быть плетеной или украшенной бижутерией. Следует ли усматривать в ней один из новейших гаджетов? Некоторые дизайнеры усмотрели в этом, прежде всего, хитроумный способ придать маске оригинальный вид и отделить ее от медицинской и вызывающей беспокойство коннотации. А также ответ на регулярно повторяющийся вопрос: что делать со снятым защитным аксессуаром? Вместо того, чтобы положить маску на стол в перевернутом виде (внутренняя часть маски может перенести заражение на внешнюю поверхность, то есть на стол), повесить ее на локоть, спустить ее под подбородок или даже сунуть ее в карман, рискуя ее измять (это плохо), цепочка может предложить необычную и при этом практичную альтернативу, в случае, если она на 100% безопасна (это не доказано ни одним исследованием)", - отмечает автор статьи.

"Такая модная тенденция уже покорила Instagram и его большую группу лиц, оказывающих влияние на выбор товара. В социальных сетях процветают в основном американские бренды, предлагающие цепочки для масок. Один из них, Second Wind ("Второе дыхание"), привлек даже сенатора-демократа Александрию Окасио-Кортес. В августе она отправилась в мастерские бренда, чтобы встретиться с дизайнером Карен Перес. Несколько дней спустя она появилась в модели с позолоченной цепочкой на слушаниях в Вашингтоне", - отмечает издание.