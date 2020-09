18 сентября 2020 г. Майкл Швирц | The New York Times Алексея Навального отравили в его гостинице, утверждает его команда "Сразу после того, как у Алексея Навального, самого известного лидера российской оппозиции, в прошлом месяце появились симптомы отравления, члены его команды ринулись в сибирскую гостиницу, где он останавливался, и забрали все, что, возможно, могло быть использовано в качестве доказательств, включая бутылку с водой, проверка которой показала, что на ней обнаружены следы высокотоксичного нервного агента", - передает The New York Times. "Хотя Россия утверждает, что не сыграла никакой роли в отравлении Навального, новые подробности, опубликованные в четверг в аккаунте Навального в Instagram, указывают на глубокую обеспокоенность его команды его благополучием и их опасения, что он мог стать жертвой атак, направленных на других критиков Кремля", - говорится в статье. "(...) Пластиковая бутылка с водой, по словам команды Навального и немецких следователей, в конечном итоге помогла немецким военным ученым определить, что оппозиционный лидер был отравлен химическим оружием "Новичок", разработанным Советским Союзом ядом, который российские агенты использовали, по крайней мере, в ходе одного из предыдущих покушений", - указывает издание. "Быстрый сбор доказательств заставляет предположить, что Навальный и его команда были готовы к тому, что на его жизнь будет совершено покушение. Действительно, на встречах со сторонниками по всей России его часто спрашивали, как он остается в живых, учитывая его яростную критику Кремля и самых влиятельных фигур России. Его продолжающееся существование даже подпитывало теории заговора о том, что он на самом деле является марионеткой правительства, и ему платят за то, чтобы он играл роль оппозиционера, но при этом сам никогда не добивался власти. 20 августа эти сомнения развеялись, когда Навальный начал задыхаться и кричать во время полета в Москву из сибирского города Томск (...). Когда 22 августа Навального самолетом доставили из сибирской больницы в Берлин, доказательства улетели вместе с ним. Неясно, как команде Навального вывезти бутылку и другие предметы из страны без ведома российских властей", - говорится в публикации. "(...) Анализ, проведенный немецкими военными учеными из Института фармакологии и токсикологии в Мюнхене, обнаружил следы нервного агента семейства "Новичок" в крови и в моче Навального, а также на одной из бутылочек. Основываясь на выводах Германии, команда Навального, согласно сообщению в Instagram, теперь считает, что его отравили в номере гостиницы, а не в аэропорту, как они первоначально подозревали", - пишет издание, напоминая, что "на этой неделе лаборатории во Франции и Швеции подтвердили выводы Германии о том, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из семейства Новичок. (...) Учитывая использованное вещество, власти Германии и другие говорят, что нет сомнений в том, что за отравлением стояло российское правительство, что является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, которую она подписала. Организация по запрещению химического оружия, мировой орган по контролю за химическим оружием, как ожидается, в ближайшие дни опубликует результаты собственного анализа биомедицинских образцов, взятых у Навального их группой экспертов, говорится в заявлении агентства, сделанном в четверг". "Если эти результаты подтвердят выводы Германии, Франции и Швеции, правительство Германии незамедлительно предпримет действия для введения финансовых санкций в отношении России через Европейский Союз, сообщил высокопоставленный сотрудник сферы безопасности Германии, который согласился говорить на условиях анонимности при обсуждении внутренних дискуссий", - передает The New York Times. "Мы не сомневаемся в своих собственных результатах, - подчеркнул чиновник. - Просто это придаст им еще большую политическую легитимность". (...) Источник: The New York Times