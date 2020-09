18 сентября 2020 г. Титью Лекок | Slate.fr С момента введения карантина жизнь родителей так и не вернулась в нормальное русло "(...) Может быть, это только я такая и родители вокруг меня, но мы уже на последнем издыхании. 5 сентября мы снова начали кричать на детей, думая, что пошла бы куда подальше эта Мария Монтессори со своей педагогической системой, потому что мы не можем больше терпеть, мы сейчас взорвемся, кто-нибудь это понимает?" - залается вопросом журналистка Титью Лекок на страницах Slate.fr. "Но почему так происходит? Подсказка, возможно, содержится в заголовке The New York Times: "Пандемия - это кризис психического здоровья для родителей" "Я думаю, что карантин сильно сказался на психике родителей, особенно матерей. И после отмены карантина трудности не исчезли. Во-первых, это утомило нас нервно и психологически, и лично я не уверена, что мне удалось восстановить прежнее психическое состояние. Я не в депрессии, а в стрессе, напряжении, на грани. Я с гораздо большей легкостью раздражаюсь, словно мое терпение - это истертая веревка, которая висит только на нескольких нитях", - отмечает Лекок. "Как пишет репортер The New York Times Джессика Гроуз: "Хотя мы вступаем в седьмой месяц пандемии, влияние на психическое здоровье родителей остается значительным и не имеет никаких признаков ослабления. Пандемия определенно повлияла на психическое здоровье всех демографических групп, однако исследования Американской психологической ассоциации показали, что в апреле и мае родители с детьми в возрасте до 18 лет испытывали гораздо более сильный стресс, чем люди без детей". "Во Франции мы много говорили о родителях во время карантина, а затем стали вести себя так, как будто эта тема закрыта. Все это было лишь какое-то отклонение на несколько недель, а потом нормальная жизнь возобновилась, конечно, с некоторыми изменениями, но больше не было причин для беспокойства. Но, по правде говоря, жизнь вообще не вернулась в нормальное русло. The New York Times правильно провела отсчет пандемии по месяцам. Отвечая на заданный в той же статье вопрос, один профессор психиатрии объясняет, что "мы должны рассматривать это как кризис психического здоровья, которому пока не видно конца". По-видимому, от экстремального уровня стресса больше всего страдают две подгруппы родителей: беременные женщины или женщины, которые только что родили, и родители, у которых нет материального благополучия", - говорится в статье. "(...) Санитарные условия обязывают, но мы лишились помощи, которую обычно оказывают бабушки и дедушки, особенно по уходу за детьми, в течение недели или во время праздников. Мы не только лишились помощи, но, кроме того, сами заботимся о них. Уделяется ли им внимание? Как их защитить? Они не слишком подавлены? Конечно, существует душевное бремя, связанное с масками, водно-спиртовым гелем и мытьем рук, но не столько для нас самих, сколько из-за постоянного страха заразить уязвимого человека", - указывает автор публикации. "А затем, как угроза, маячащая на горизонте, возникает ужасная тоска из-за того, что может свалиться на нас в любой момент: мандраж, вдруг нам позвонят из школы, чтобы предупредить, что класс закрыт из-за подтвержденного случая заболевания Covid. (То же самое с детским садиком или яслями, где заболела воспитательница). Мы все повторяем, что это невозможно, мы предупреждаем, что просто этого не выдержим, хотя знаем, что у нас не будет выбора, и нам придется найти в себе силы и изобретательность, чтобы с этим справиться. Так мы управляем каждым днем, заполняя его до максимума, как будто каждый "нормальный" день - это день, выигранный до возможной самоизоляции. И это, я думаю, тоже источник психологического истощения", - считает журналистка. "(...) А когда вечером мы стараемся уснуть, приходят, крадутся, вылезают из-под кровати и раздирают нас своими острыми когтями ночные мысли, источающие глухую тревогу. Пандемия. Палящая жара в сентябре. Пожары везде. В Амазонии, в Калифорнии. В каком мире растут наши дети? Будет ли их жизнь чередой экологических и экологических катастроф? Будет ли у них возможность счастья в мире, который, как нам кажется, рушится на куски?" - резюмирует Титью Лекок. Источник: Slate.fr