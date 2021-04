19 апреля 2021 г. Гидеон Рахман | Financial Times После Афганистана Китай и Россия будут испытывать Байдена "Америка вернулась", - провозгласил Джо Байден несколько недель назад. Но если говорить про Афганистан, то Америка уходит. Президент США только что объявил о выводе всех оставшихся американских войск из страны. (...) Наблюдающий мир задается вопросом, не возникает ли разрыва между риторикой Белого дома о возобновлении взаимодействия с миром и реальностью продолжающегося отступления", - пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман. "Байден настаивает, что это не так. (...) Но восприятие имеет значение. Опасность заключается в том, что уход из Афганистана будет рассматриваться за пределами Америки как провал, подобный вьетнамскому (...). Соперничающие державы, в частности Россия и Китай, теперь могут набраться смелости, чтобы потестировать решимость администрации Байдена еще немного. Очевидные горячие точки - Украина и Тайвань (...)", - указывает он. "Стратегическая ситуация в Азии и Европе схожа в одном ключевом отношении. США выразили решительную поддержку как Тайваню, так и Украине, но ни одна из этих стран не имеет явных американских гарантий безопасности. США полагаются на политику "стратегической неопределенности" в отношении Тайваня. Идея состоит в том, что Китай должен понять, что существует большая вероятность того, что США будут сражаться за защиту Тайваня, не давая твердого обещания. Точно так же США никогда не проговаривали, что будут делать, если Россия начнет полномасштабное вторжение на Украину", - говорится в публикации. "Хотя Тайвань и Украина разделены тысячами миль и в них вовлечены разные антагонисты, эти два противостояния кажутся связанными. Иво Даалдер, бывший посол США в НАТО, полагает, что это так. "Москва и Пекин внимательно будут внимательно наблюдать за тем, как мы отреагируем в одной ситуации, чтобы подготовить почву для другой". Даалдер утверждает, что "нам нужна большая стратегическая ясность в отношении того, что мы будем делать, если Россия предпримет военные действия против Украины или Китай против Тайваня". "В США раздаются голоса, призывающие Америку сейчас дать четкие гарантии безопасности Тайваню, а НАТО - ускорить процесс, который позволил бы Украине присоединиться к альянсу. Есть надежда, что эти шаги сдержат Москву и Пекин и, таким образом, снизят риск начала войны из-за просчетов. Аргумент против этих изменений политики состоит в том, что Китай и Россия могут интерпретировать их как угрожающий сдвиг в статус-кво и чувствовать себя обязанными отреагировать. Американские союзники в Азии и Европе также могут посчитать явные гарантии безопасности Тайваню и Украине слишком провокационными. (...)", - отмечается в статье. "Очевидно, что администрации Байдена будет особенно сложно реагировать на одновременные кризисы вокруг Тайваня и Украины. Некоторые западные стратеги обеспокоены тем, что Москва и Пекин могут координировать свои действия с целью максимального давления на администрацию Байдена. Они указывают на увеличение частоты встреч на высшем уровне между правительствами России и Китая, - сообщает автор. - Пекин и Москва также сделали заявления после недавней встречи министров иностранных дел, которые просигнализировали об углублении их стратегических отношений и более открытом неприятии мирового порядка, возглавляемого Западом". "Внутренние ситуации в России и Китае также могут повышать опасность конфликта", - пишет обозреватель, напоминая про заключение в тюрьму оппозиционера Алексея Навального, который "(...) объявил голодовку и вскоре может умереть, что вызовет дальнейшие протесты. Кремль знает, что в 2014 году конфликт из-за Украины повысил популярность Путина. Еще одна небольшая война может показаться заманчивым вариантом". Говоря про Китай, Рахман предполагает, что "на фоне подготовки Коммунистической партии Китая к празднованию столетия своего основания в конце этого года президент Си Цзиньпин, возможно, стремится к победе над Тайванем (...)". "Но даже самые уверенные в себе и националистические чиновники в Пекине и Москве будут по-прежнему осознавать опасность лобовой конфронтации из-за Тайваня и Украины. Вероятно, что Россия и Китай продолжат использовать тактику "серой зоны", которая не доходит до полномасштабного конфликта. Как Америка обнаружила в Афганистане, гораздо легче начать войну, чем контролировать ее исход", - заключает автор публикации. Источник: Financial Times